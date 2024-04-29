https://sputnikarabic.ae/20240429/وفد-من-حماس-يتوجه-إلى-مصر-لبحث-مقترح-وقف-إطلاق-النار-1088375203.html

وفد من "حماس" يتوجه إلى مصر لبحث مقترح وقف إطلاق النار

وفد من "حماس" يتوجه إلى مصر لبحث مقترح وقف إطلاق النار

سبوتنيك عربي

أعلن سامي أبو زهري، أحد المسؤولين في حركة "حماس" الفلسطينية، اليوم الاثنين، إن وفدا من الحركة غادر إلى مصر لبحث مقترح وقف إطلاق النار الجديد. 29.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-29T07:44+0000

2024-04-29T07:44+0000

2024-04-29T07:44+0000

العالم العربي

مصر

أخبار مصر الآن

غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

قطاع غزة

حركة حماس

أخبار فلسطين اليوم

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/02/0f/1086089754_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_3bd479df488ff244b16372a0f37b128e.jpg

ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن أبو زهري قوله: "أكدنا للأشقاء في مصر وقطر أننا جادون في التوصل إلى اتفاق، لكننا لن نستسلم أمام أي ضغوط أمريكية".وفي وقت سابق، أعلن مسؤول العلاقات الإعلامية في حركة "حماس" في لبنان، محمود طه، أن "الحركة ردت على المقترح الإسرائيلي والذي جاء رداً على ورقة حماس التي سلمتها للوسطاء المصريين والقطريين".وقال طه في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، إن "فصائل المقاومة الفلسطينية منذ بداية المفاوضات أبدت مرونة وتعاملت مع الوسطاء بإيجابية، وقدمت كل ما يلزم لإنجاز الاتفاق المطلوب ولكن الجانب الاسرائيلي دائماً ما كان يعرقل أي فرصة للتوصل لحل".وشددّ على حرص "حماس" على مصلحة الشعب الفلسطيني وتحقيق مطالبه بالإفراج عن الأسرى وفك الحصار وإدخال المساعدات وخروج الجيش الإسرائيلي من القطاع ووقف إطلاق النار، متمنيا أن تتوصل هذه الجولة إلى حلول نهائية تؤدّي إلى إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.ونفى طه "تعرض الحركة لأي ضغوط من قبل الوسطاء"، لافتاً إلى "تبدل كبير في اللهجة الإسرائيلية بحسب الإعلام العبري، وإذا رضخت إسرائيل لمطالبنا سنتعامل بمرونة أكثر وصلاً إلى تحقيق نتائج ترضي الشعب الفلسطيني".وبيّن طه، في ختام تصريحاته، أن "وقف الحرب في غزة يعني سقوط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وانتهاء عمله السياسي، وبالتالي ذهابه إلى المحاسبة الداخلية".وتستمر الحرب الإسرائيلية على غزة في يومها الـ206، حيث تتواصل الهجمات الإسرائيلية برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر الماضي؛ ما أدى إلى مقتل 34454 فلسطينيا، فيما أصيب 77575 شخصا، 72% من الضحايا هم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة بغزة.

https://sputnikarabic.ae/20240428/بايدن-ونتنياهو-يناقشان-هاتفيا-المفاوضات-مع-حماس-ووقف-إطلاق-النار-في-غزة-1088369940.html

https://sputnikarabic.ae/20240428/مصر-تطالب-بموقف-أوروبي-قوي-وموحد-يدعو-لوقف-إطلاق-النار-في-غزة-1088363075.html

مصر

غزة

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم