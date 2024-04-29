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وفد من "حماس" يتوجه إلى مصر لبحث مقترح وقف إطلاق النار
وفد من "حماس" يتوجه إلى مصر لبحث مقترح وقف إطلاق النار
سبوتنيك عربي
أعلن سامي أبو زهري، أحد المسؤولين في حركة "حماس" الفلسطينية، اليوم الاثنين، إن وفدا من الحركة غادر إلى مصر لبحث مقترح وقف إطلاق النار الجديد. 29.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-29T07:44+0000
2024-04-29T07:44+0000
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ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن أبو زهري قوله: "أكدنا للأشقاء في مصر وقطر أننا جادون في التوصل إلى اتفاق، لكننا لن نستسلم أمام أي ضغوط أمريكية".وفي وقت سابق، أعلن مسؤول العلاقات الإعلامية في حركة "حماس" في لبنان، محمود طه، أن "الحركة ردت على المقترح الإسرائيلي والذي جاء رداً على ورقة حماس التي سلمتها للوسطاء المصريين والقطريين".وقال طه في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، إن "فصائل المقاومة الفلسطينية منذ بداية المفاوضات أبدت مرونة وتعاملت مع الوسطاء بإيجابية، وقدمت كل ما يلزم لإنجاز الاتفاق المطلوب ولكن الجانب الاسرائيلي دائماً ما كان يعرقل أي فرصة للتوصل لحل".وشددّ على حرص "حماس" على مصلحة الشعب الفلسطيني وتحقيق مطالبه بالإفراج عن الأسرى وفك الحصار وإدخال المساعدات وخروج الجيش الإسرائيلي من القطاع ووقف إطلاق النار، متمنيا أن تتوصل هذه الجولة إلى حلول نهائية تؤدّي إلى إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.ونفى طه "تعرض الحركة لأي ضغوط من قبل الوسطاء"، لافتاً إلى "تبدل كبير في اللهجة الإسرائيلية بحسب الإعلام العبري، وإذا رضخت إسرائيل لمطالبنا سنتعامل بمرونة أكثر وصلاً إلى تحقيق نتائج ترضي الشعب الفلسطيني".وبيّن طه، في ختام تصريحاته، أن "وقف الحرب في غزة يعني سقوط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وانتهاء عمله السياسي، وبالتالي ذهابه إلى المحاسبة الداخلية".وتستمر الحرب الإسرائيلية على غزة في يومها الـ206، حيث تتواصل الهجمات الإسرائيلية برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر الماضي؛ ما أدى إلى مقتل 34454 فلسطينيا، فيما أصيب 77575 شخصا، 72% من الضحايا هم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة بغزة.
https://sputnikarabic.ae/20240428/بايدن-ونتنياهو-يناقشان-هاتفيا-المفاوضات-مع-حماس-ووقف-إطلاق-النار-في-غزة-1088369940.html
https://sputnikarabic.ae/20240428/مصر-تطالب-بموقف-أوروبي-قوي-وموحد-يدعو-لوقف-إطلاق-النار-في-غزة-1088363075.html
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العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم
العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم

وفد من "حماس" يتوجه إلى مصر لبحث مقترح وقف إطلاق النار

07:44 GMT 29.04.2024
© AFP 2023 / MAHMUD HAMSيحيى السنوار، رئيس حركة "حماس" الإسلامية الفلسطينية في قطاع غزة، فلسطين
يحيى السنوار، رئيس حركة حماس الإسلامية الفلسطينية في قطاع غزة، فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2024
© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
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أعلن سامي أبو زهري، أحد المسؤولين في حركة "حماس" الفلسطينية، اليوم الاثنين، إن وفدا من الحركة غادر إلى مصر لبحث مقترح وقف إطلاق النار الجديد.
ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن أبو زهري قوله: "أكدنا للأشقاء في مصر وقطر أننا جادون في التوصل إلى اتفاق، لكننا لن نستسلم أمام أي ضغوط أمريكية".
وفي وقت سابق، أعلن مسؤول العلاقات الإعلامية في حركة "حماس" في لبنان، محمود طه، أن "الحركة ردت على المقترح الإسرائيلي والذي جاء رداً على ورقة حماس التي سلمتها للوسطاء المصريين والقطريين".
البيت الأبيض في العاصمة واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2024
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وقال طه في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، إن "فصائل المقاومة الفلسطينية منذ بداية المفاوضات أبدت مرونة وتعاملت مع الوسطاء بإيجابية، وقدمت كل ما يلزم لإنجاز الاتفاق المطلوب ولكن الجانب الاسرائيلي دائماً ما كان يعرقل أي فرصة للتوصل لحل".
وشددّ على حرص "حماس" على مصلحة الشعب الفلسطيني وتحقيق مطالبه بالإفراج عن الأسرى وفك الحصار وإدخال المساعدات وخروج الجيش الإسرائيلي من القطاع ووقف إطلاق النار، متمنيا أن تتوصل هذه الجولة إلى حلول نهائية تؤدّي إلى إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.
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مصر تطالب بموقف أوروبي قوي وموحد يدعو لوقف إطلاق النار في غزة
أمس, 14:29 GMT
ونفى طه "تعرض الحركة لأي ضغوط من قبل الوسطاء"، لافتاً إلى "تبدل كبير في اللهجة الإسرائيلية بحسب الإعلام العبري، وإذا رضخت إسرائيل لمطالبنا سنتعامل بمرونة أكثر وصلاً إلى تحقيق نتائج ترضي الشعب الفلسطيني".
وبيّن طه، في ختام تصريحاته، أن "وقف الحرب في غزة يعني سقوط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وانتهاء عمله السياسي، وبالتالي ذهابه إلى المحاسبة الداخلية".
وتستمر الحرب الإسرائيلية على غزة في يومها الـ206، حيث تتواصل الهجمات الإسرائيلية برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر الماضي؛ ما أدى إلى مقتل 34454 فلسطينيا، فيما أصيب 77575 شخصا، 72% من الضحايا هم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة بغزة.
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