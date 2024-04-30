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بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:18 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
08:31 GMT
29 د
كواليس السينما
السينما والمرأة تكامل أم إستخدام
09:03 GMT
25 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
09:29 GMT
31 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
11:03 GMT
36 د
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بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:39 GMT
20 د
من الملعب
العهد اللبناني يتأهل إلى نهائي كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
12:03 GMT
26 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:29 GMT
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مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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183 د
بلا قيود
مستشار سوري: سوريا دولة فاعلة في العمل العربي ونأمل خيرا من القمة العربية
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مساحة حرة
ما دلالة اعتراف أوكرانيا بالتقدم التكتيكي لروسيا على الجبهة؟
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شؤون عسكرية
خبير: في العقيدة العسكرية الإسرائيلية بقاء رفح هو إبقاء لبنية حماس العسكرية
17:33 GMT
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مدار الليل والنهار
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الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
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كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
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https://sputnikarabic.ae/20240430/ألمانيا-تعلن-إرسال-10-مركبات-ماردر-وقذائف-لدبابات-ليوبارد-2-إلى-أوكرانيا-1088391169.html
ألمانيا تعلن إرسال 10 مركبات "ماردر" وقذائف لدبابات "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا
ألمانيا تعلن إرسال 10 مركبات "ماردر" وقذائف لدبابات "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أعلنت الحكومة الألمانية أمس الاثنين عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا، تشمل، من بين أمور أخرى، 10 مركبات مشاة قتالية من طراز "ماردر"، بالإضافة إلى قذائف... 30.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-30T01:58+0000
2024-04-30T01:58+0000
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موسكو - سبوتنيك. ووفقا لبيانات منشورة على الموقع الإلكتروني للحكومة الألمانية سيتم تزويد أوكرانيا بمركبات مشاة قتالية من طراز "ماردر" مع ذخيرة لها، بالإضافة إلى قذائف لدبابات "ليوبارد 2".بالإضافة إلى ذلك، تتضمن حزمة المساعدات الجديدة نظام الدفاع الجوي "سكاي نيكس"، وصواريخ لأنظمة الدفاع الجوي إريس-تي إس إل إم"، بالإضافة إلى حوالي 30 ألف ذخيرة لمدافع "جيبارد".كما تلقت أوكرانيا 7500 قذيفة مدفعية عيار 155 ملم.وتلقت أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة العام الماضي، مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، إذ بلغ إجمالي حجم المساعدات التي قدمتها الولايات المتحدة لأوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الخاصة أكثر من 113 مليار دولار.وتسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بوقت سابق، أن إمداد الغرب لكييف بالأسلحة والمال والمرتزقة والمستشارين العسكريين الأجانب، لن يساعدها على هزيمة القوات الروسية.وكانت روسيا قد أرسلت، بوقت سابق مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي "ناتو" بشأن ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا.وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن دول الناتو "تلعب بالنار" من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة مشددًا على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا للقوات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240423/دبابة-ليوبارد-من-الداخل-خلال-قيام-مختصين-روس-بإصلاحها-فيديو--1088211447.html
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أخبار ألمانيا, أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
أخبار ألمانيا, أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم

ألمانيا تعلن إرسال 10 مركبات "ماردر" وقذائف لدبابات "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا

01:58 GMT 30.04.2024
© AP Photo / Michael Sohnدبابة ليوبارد 2
دبابة ليوبارد 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2024
© AP Photo / Michael Sohn
تابعنا عبر
أعلنت الحكومة الألمانية أمس الاثنين عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا، تشمل، من بين أمور أخرى، 10 مركبات مشاة قتالية من طراز "ماردر"، بالإضافة إلى قذائف لدبابات "ليوبارد 2".
موسكو - سبوتنيك. ووفقا لبيانات منشورة على الموقع الإلكتروني للحكومة الألمانية سيتم تزويد أوكرانيا بمركبات مشاة قتالية من طراز "ماردر" مع ذخيرة لها، بالإضافة إلى قذائف لدبابات "ليوبارد 2".
مشاهد من المقصورة الداخلية لدبابة ليوبارد التي سيطر عليها الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
دبابة "ليوبارد" من الداخل خلال قيام مختصين روس بإصلاحها... فيديو
23 أبريل, 11:13 GMT
بالإضافة إلى ذلك، تتضمن حزمة المساعدات الجديدة نظام الدفاع الجوي "سكاي نيكس"، وصواريخ لأنظمة الدفاع الجوي إريس-تي إس إل إم"، بالإضافة إلى حوالي 30 ألف ذخيرة لمدافع "جيبارد".
كما تلقت أوكرانيا 7500 قذيفة مدفعية عيار 155 ملم.
وتلقت أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة العام الماضي، مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، إذ بلغ إجمالي حجم المساعدات التي قدمتها الولايات المتحدة لأوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الخاصة أكثر من 113 مليار دولار.
وتسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بوقت سابق، أن إمداد الغرب لكييف بالأسلحة والمال والمرتزقة والمستشارين العسكريين الأجانب، لن يساعدها على هزيمة القوات الروسية.
وكانت روسيا قد أرسلت، بوقت سابق مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي "ناتو" بشأن ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا.
وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن دول الناتو "تلعب بالنار" من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة مشددًا على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا للقوات الروسية.
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