https://sputnikarabic.ae/20240430/ألمانيا-تعلن-إرسال-10-مركبات-ماردر-وقذائف-لدبابات-ليوبارد-2-إلى-أوكرانيا-1088391169.html

ألمانيا تعلن إرسال 10 مركبات "ماردر" وقذائف لدبابات "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا

ألمانيا تعلن إرسال 10 مركبات "ماردر" وقذائف لدبابات "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا

سبوتنيك عربي

أعلنت الحكومة الألمانية أمس الاثنين عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا، تشمل، من بين أمور أخرى، 10 مركبات مشاة قتالية من طراز "ماردر"، بالإضافة إلى قذائف... 30.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-30T01:58+0000

2024-04-30T01:58+0000

2024-04-30T01:58+0000

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موسكو - سبوتنيك. ووفقا لبيانات منشورة على الموقع الإلكتروني للحكومة الألمانية سيتم تزويد أوكرانيا بمركبات مشاة قتالية من طراز "ماردر" مع ذخيرة لها، بالإضافة إلى قذائف لدبابات "ليوبارد 2".بالإضافة إلى ذلك، تتضمن حزمة المساعدات الجديدة نظام الدفاع الجوي "سكاي نيكس"، وصواريخ لأنظمة الدفاع الجوي إريس-تي إس إل إم"، بالإضافة إلى حوالي 30 ألف ذخيرة لمدافع "جيبارد".كما تلقت أوكرانيا 7500 قذيفة مدفعية عيار 155 ملم.وتلقت أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة العام الماضي، مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، إذ بلغ إجمالي حجم المساعدات التي قدمتها الولايات المتحدة لأوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الخاصة أكثر من 113 مليار دولار.وتسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بوقت سابق، أن إمداد الغرب لكييف بالأسلحة والمال والمرتزقة والمستشارين العسكريين الأجانب، لن يساعدها على هزيمة القوات الروسية.وكانت روسيا قد أرسلت، بوقت سابق مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي "ناتو" بشأن ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا.وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن دول الناتو "تلعب بالنار" من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة مشددًا على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا للقوات الروسية.

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