دبابة "ليوبارد" من الداخل خلال قيام مختصين روس بإصلاحها... فيديو
11:13 GMT 23.04.2024 (تم التحديث: 11:18 GMT 23.04.2024)
© Sputnikمشاهد من المقصورة الداخلية لدبابة ليوبارد التي سيطر عليها الجيش الروسي
© Sputnik
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أعلن قائد إحدى وحدات الإصلاح التابعة للقوات المسلحة الروسية لوكالة "سبوتنيك" أن عملية الإصلاح الكامل لدبابة "ليوبارد"، التي سيطر عليها الجنود الروس سابقا في اتجاه أفدييفكا، تستغرق عدة أيام.
كما أشار القائد إلى عيوب هذه الدبابة، ومن بينها عدم القدرة على إصلاحها في ميدان المعركة، إضافة إلى الأتمتة المفرطة.
📍أعلن قائد إحدى وحدات الإصلاح التابعة للقوات المسلحة الروسية لوكالة "سبوتنيك" أن عملية إصلاح دبابة "ليوبارد" بالكامل، التي سيطر عليها الجنود الروس سابقا في اتجاه أفدييفكا، تستغرق عدة أيام.— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) April 23, 2024
كما أشار القائد إلى عيوب هذه الدبابة، ومن بينها عدم القدرة على إصلاحها في ميدان المعركة… pic.twitter.com/n07CzaQjTn
ونشرت الدفاع الروسية في وقت سابق، مشاهد توثق نقل دبابة "ليوبارد" التي سيطرت عليها القوات الروسية على محور أفدييفكا.
وقالت الدفاع الروسية: "قام العسكريون الروس بتسليم دبابة ألمانية من طراز "ليوبارد" تم الاستيلاء عليها في اتجاه أفدييفكا إلى وحدة الإصلاح التابعة لمجموعة القوات المركزية".
وفي وقت سابق، نشر الصحفي الروسي فلاديمير سولوفيوف على حسابه في "تلغرام"، لقطات تظهر نقل دبابة "ليوبارد-2" الألمانية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
كما أكد الصحفي الأيرلندي تشي باوز، أن الدبابة الألمانية "ليوبارد 2"، التي استولى عليها الجيش الروسي، في طريقها بالفعل إلى موسكو.
وكتب باوز على صفحته الرسمية في "إكس، أنه "تم الاستيلاء على واحدة من دبابات ليوبارد التي غيرت قواعد اللعبة والتي أطلقها حلف شمال الأطلسي في أوكرانيا، وتم تدمير العديد من الدبابات الأخرى، وهي الآن بلا شك في طريقها إلى موسكو".