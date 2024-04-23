دبابة "ليوبارد" من الداخل خلال قيام مختصين روس بإصلاحها... فيديو

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البرنامج الصباحي
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183 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
08:17 GMT
13 د
مساحة حرة
أهمية انضمام ناميبيا لتحالف أوبك بلس
08:31 GMT
29 د
كواليس السينما
محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
09:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
كيف تُعَلِمنا الغابات أنماط النمو والتكرار في الطبيعة؟
09:31 GMT
29 د
من الملعب
ريال مدريد يقصي مانشستر سيتي من دوري أبطال أوروبا
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
كيف يعزز استخدام الأدوات المالية البديلة التجارة بين دول "بريكس"
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: المفاوضات بين حماس وإسرائيل يجب أن تتم بوجود ممثل عن روسيا والسلطة الفلسطينية
14:03 GMT
60 د
مساحة حرة
بعد زيارة أردوغان هل تعود المياه إلى مجاريها بين تركيا والعراق
15:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الضغط على إسبانيا واليونان لنقل أنظمة إس 300 إلى أوكرانيا تأتي كحالة إسعافية
15:33 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
16:03 GMT
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الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
16:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
صدى الحياة
السجائر الإلكترونية: هل هي خالية تماما من المخاطر والأضرار؟
17:26 GMT
6 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
17:32 GMT
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مدار الليل والنهار
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البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بعد زيارة أردوغان هل تعود المياه إلى مجاريها بين تركيا والعراق
08:16 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
08:45 GMT
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من الملعب
ريال مدريد ينتصر بالكلاسيكو على حساب برشلونة
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27 د
شؤون عسكرية
خبير: الضغط على إسبانيا واليونان لنقل أنظمة إس 300 إلى أوكرانيا تأتي كحالة إسعافية
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
16:03 GMT
46 د
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رحلة الأرواح الشرقية والأنغام العربية تحط في شوارع روسيا
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10 د
عرب بوينت بودكاست
مطلقة وصمة عار أو حق عندما تصبح الحياة لا تطاق
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فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
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Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240423/دبابة-ليوبارد-من-الداخل-خلال-قيام-مختصين-روس-بإصلاحها-فيديو--1088211447.html
دبابة "ليوبارد" من الداخل خلال قيام مختصين روس بإصلاحها... فيديو
دبابة "ليوبارد" من الداخل خلال قيام مختصين روس بإصلاحها... فيديو
سبوتنيك عربي
أعلن قائد إحدى وحدات الإصلاح التابعة للقوات المسلحة الروسية لوكالة "سبوتنيك" أن عملية الإصلاح الكامل لدبابة "ليوبارد"، التي سيطر عليها الجنود الروس سابقا في... 23.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-23T11:13+0000
2024-04-23T11:18+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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كما أشار القائد إلى عيوب هذه الدبابة، ومن بينها عدم القدرة على إصلاحها في ميدان المعركة، إضافة إلى الأتمتة المفرطة.ونشرت الدفاع الروسية في وقت سابق، مشاهد توثق نقل دبابة "ليوبارد" التي سيطرت عليها القوات الروسية على محور أفدييفكا.وفي وقت سابق، نشر الصحفي الروسي فلاديمير سولوفيوف على حسابه في "تلغرام"، لقطات تظهر نقل دبابة "ليوبارد-2" الألمانية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.كما أكد الصحفي الأيرلندي تشي باوز، أن الدبابة الألمانية "ليوبارد 2"، التي استولى عليها الجيش الروسي، في طريقها بالفعل إلى موسكو.لحظة تدمير دبابة أوكرانية على محور أرتيوموفسك... فيديووكتب باوز على صفحته الرسمية في "إكس، أنه "تم الاستيلاء على واحدة من دبابات ليوبارد التي غيرت قواعد اللعبة والتي أطلقها حلف شمال الأطلسي في أوكرانيا، وتم تدمير العديد من الدبابات الأخرى، وهي الآن بلا شك في طريقها إلى موسكو".
https://sputnikarabic.ae/20240423/مشاهد-لنقل-دبابة-ليوبارد-سيطر-عليها-الجيش-الروسي-على-محور-أفدييفكا-فيديو-1088207362.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

دبابة "ليوبارد" من الداخل خلال قيام مختصين روس بإصلاحها... فيديو

11:13 GMT 23.04.2024 (تم التحديث: 11:18 GMT 23.04.2024)
© Sputnikمشاهد من المقصورة الداخلية لدبابة ليوبارد التي سيطر عليها الجيش الروسي
مشاهد من المقصورة الداخلية لدبابة ليوبارد التي سيطر عليها الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2024
© Sputnik
تابعنا عبر
أعلن قائد إحدى وحدات الإصلاح التابعة للقوات المسلحة الروسية لوكالة "سبوتنيك" أن عملية الإصلاح الكامل لدبابة "ليوبارد"، التي سيطر عليها الجنود الروس سابقا في اتجاه أفدييفكا، تستغرق عدة أيام.
كما أشار القائد إلى عيوب هذه الدبابة، ومن بينها عدم القدرة على إصلاحها في ميدان المعركة، إضافة إلى الأتمتة المفرطة.
ونشرت الدفاع الروسية في وقت سابق، مشاهد توثق نقل دبابة "ليوبارد" التي سيطرت عليها القوات الروسية على محور أفدييفكا.
وقالت الدفاع الروسية: "قام العسكريون الروس بتسليم دبابة ألمانية من طراز "ليوبارد" تم الاستيلاء عليها في اتجاه أفدييفكا إلى وحدة الإصلاح التابعة لمجموعة القوات المركزية".
دبابة ليوبارد 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مشاهد لنقل دبابة "ليوبارد" سيطر عليها الجيش الروسي على محور أفدييفكا.. فيديو
07:17 GMT
وفي وقت سابق، نشر الصحفي الروسي فلاديمير سولوفيوف على حسابه في "تلغرام"، لقطات تظهر نقل دبابة "ليوبارد-2" الألمانية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
كما أكد الصحفي الأيرلندي تشي باوز، أن الدبابة الألمانية "ليوبارد 2"، التي استولى عليها الجيش الروسي، في طريقها بالفعل إلى موسكو.
لحظة تدمير دبابة أوكرانية على محور أرتيوموفسك... فيديو
وكتب باوز على صفحته الرسمية في "إكس، أنه "تم الاستيلاء على واحدة من دبابات ليوبارد التي غيرت قواعد اللعبة والتي أطلقها حلف شمال الأطلسي في أوكرانيا، وتم تدمير العديد من الدبابات الأخرى، وهي الآن بلا شك في طريقها إلى موسكو".
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