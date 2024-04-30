https://sputnikarabic.ae/20240430/إسرائيل-تعلن-تقديمها-معلومات-تفصيلية-للأمم-المتحدة-حول-ضلوع-موظفي-الأونروا-في-هجوم-7-أكتوبر-1088406577.html

إسرائيل تعلن تقديمها معلومات تفصيلية للأمم المتحدة حول "ضلوع موظفي الأونروا" في هجوم 7 أكتوبر

إسرائيل تعلن تقديمها معلومات تفصيلية للأمم المتحدة حول "ضلوع موظفي الأونروا" في هجوم 7 أكتوبر

سبوتنيك عربي

شاركت إسرائيل مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة (OIOS) معلومات حول "مشاركة موظفي وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق... 30.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-30T14:48+0000

2024-04-30T14:48+0000

2024-04-30T14:48+0000

منظمة الأمم المتحدة

العالم

غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

العدوان الإسرائيلي على غزة

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104453/09/1044530945_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_fa7a07e4203f352b8b7a8fba87c7b190.jpg

وأضافت الخدمة الصحفية للبعثة لوكالة "سبوتنيك": "بالإضافة لذلك، قامت إسرائيل بتبادل معلومات مفصلة للغاية حول تورط موظفي الأونروا في مذبحة 7 أكتوبر (الماضي)، مع مكتب خدمات الرقابة الداخلية، الذي يجري تحقيقا منفصلا في شأن الأونروا".وأردفت الخدمة الصحفية للبعثة، بالقول إنه "على الرغم من التفويض المحدود لفريق الرقابة، الذي ترأسته وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاثرين كولونا، إلا أن إسرائيل قدمت معلومات مفصلة عن الحجم الهائل لتسلل حماس إلى الأونروا"، ومضت البعثة، بالقول: "للأسف، هذا التقرير يتجاهل خطورة المشكلة ويقترح حلولاً تجميلية".وفي 5 فبراير/ شباط الماضي، قام الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بتعيين فريق مراجعة مستقل لتقييم ما إذا كانت الـ"أونروا" تفعل كل ما في وسعها لضمان الحياد والرد على مزاعم الانتهاكات الجسيمة عند ظهورها، وترأستها وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة، كاثرين كولونا، وتعمل المجموعة مع ثلاث منظمات بحثية هي معهد راؤول فالنبرغ في السويد، ومعهد ميشيلسن في النرويج، والمعهد الدنماركي لحقوق الإنسان.وسبق أن تلقت الـ"أونروا" معلومات من إسرائيل حول تورط مزعوم لبعض موظفيها في هجوم حركة حماس الفلسطينية، في 7 أكتوبر 2023، وقررت إنهاء عقودهم، ولم يتم الإبلاغ عن عدد هؤلاء المظفين ومدى تورطهم في الهجوم.وقال المفوض العام للـ"أونروا"، فيليب لازاريني، إن "موظفي الوكالة المشتبه في تورطهم في الهجوم على إسرائيل، سيواجهون المحاكمة إذا ثبتت إدانتهم".

https://sputnikarabic.ae/20240430/بن-غفير-نتنياهو-وعدني-بدخول-رفح-وبعدم-إنهاء-الحرب-1088404641.html

غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

منظمة الأمم المتحدة, العالم, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة