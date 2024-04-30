https://sputnikarabic.ae/20240430/بن-غفير-نتنياهو-وعدني-بدخول-رفح-وبعدم-إنهاء-الحرب-1088404641.html

بن غفير: نتنياهو وعدني بدخول رفح وبعدم إنهاء الحرب

بن غفير: نتنياهو وعدني بدخول رفح وبعدم إنهاء الحرب

سبوتنيك عربي

صرح وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، اليوم الثلاثاء، بان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وعده بدخول مدينة رفح جنوبي قطاع غزة. 30.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-30T13:49+0000

2024-04-30T13:49+0000

2024-04-30T13:49+0000

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وأضاف بن غفير، في رسالة مصورة: "عقدت اجتماعا مع نتنياهو، بناء على طلبي".وتابع: "حذرت نتنياهو، من مغبة عدم الدخول إلى رفح، وإنهاء الحرب والتوصل إلى صفقة غير مرضية".وأكد الوزير الإسرائيلي أنه يرحب بكلام نتنياهو، لافتا إلى أنه يفهم جيدًا ما سيعنيه عدم حدوث هذه الأمور.وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأنه لا تغيير في أهداف الحرب، مشددا على أن بلاده لن تقبل بتسوية بخصوص رفح.وأكد نتنياهو، في تصريحات له، أن "إسرائيل ستدخل رفح للقضاء على حماس مع أو من دون هدنة وتبادل للأسرى"، موضحا أن "فكرة إنهاء الحرب قبل تحقيق الأهداف ليست خيارا مطروحا".وأضاف أن "إسرائيل بدأت إجلاء الفلسطينيين من رفح استعدادا لعملية قريبة هناك"، مؤكدا أنه "لن نقبل بالانسحاب المطلق من قطاع غزة".وجاء اجتماع نتنياهو وبن غفير على خلفية تهديدات اليمين الإسرائيلي بإسقاط الحكومة إذا ما وافق نتنياهو على مقترح الصفقة وألغى اجتياح رفح، واستمر الاجتماع لمدة لم تتجاوز الـ 20 دقيقة. بحسب هيئة البث الإسرائيلية.يأتي ذلك تزامنا مع كشف تقارير إسرائيلية، أن تل أبيب قدمت لحماس عرضا يتضمن "تنازلات كبيرة جدا" لإبرام صفقة المحتجزين ووقف إطلاق النار في غزة، متوقعا أن يتلقى الرد من مسؤولي الحركة خلال أيام.

https://sputnikarabic.ae/20240430/نتنياهو-سندخل-رفح-لاستئصال-حماس-سواء-تم-التوصل-إلى-اتفاق-أم-لا-1088396293.html

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