https://sputnikarabic.ae/20240430/الجيش-الإسرائيلي-وحزب-الله-يتبادلان-القصف-على-الحدود-اللبنانية-الجنوبية-1088393392.html
الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" يتبادلان القصف على الحدود اللبنانية الجنوبية
الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" يتبادلان القصف على الحدود اللبنانية الجنوبية
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أنه "هاجم أهدافا لحزب الله في جنوب لبنان". 30.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-30T06:08+0000
2024-04-30T06:08+0000
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وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن "الطائرات الحربية قصفت ليلاً عدداً من البنى التحتية لتنظيم حزب الله الإرهابي في مناطق كفركلا والخيام جنوب لبنان"، وفق وصفه، مشيرا إلى أنه تم رصد صاروخين مضادين للدبابات باتجاه منطقة الدوب أصابا مناطق مفتوحة، ولم تقع إصابات أو أضرار.من جهته، قال "حزب الله" إنه هاجم هدفين إسرائيليين فجر اليوم في الجليل الأعلى، مشيرا إلى قصف مبنيين يتمركز فيهما جنود إسرائيليون في مستوطنتي أفيفيم ودوفيف وتحقيق إصابات مباشرة.وأعلن "حزب الله"، في 5 بيانات له في وقت سابق، عن استهداف 5 مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية.ويتبادل "حزب الله" الضربات الجوية مع إسرائيل منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، مع تدهور الوضع في المنطقة بشكل كبير بعد إعلان إسرائيل عن عملية عسكرية ضد حركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة.وقالت وزارة الخارجية اللبنانية، إن نحو 100 ألف شخص أجبروا على مغادرة منازلهم في جنوب لبنان بسبب القصف الإسرائيلي، فيما قالت إسرائيل أيضًا إن نحو 80 ألفًا من سكان شمال إسرائيل وجدوا أنفسهم في وضع مماثل.
https://sputnikarabic.ae/20240429/خبير-العقيدة-العسكرية-الإسرائيلية-تعتبر-بقاء-رفح-هو-إبقاء-لبنية-حماس-العسكرية-1088382496.html
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار حزب الله, أخبار العالم الآن, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار حزب الله, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" يتبادلان القصف على الحدود اللبنانية الجنوبية
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أنه "هاجم أهدافا لحزب الله في جنوب لبنان".
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن "الطائرات الحربية قصفت ليلاً عدداً من البنى التحتية لتنظيم حزب الله الإرهابي في مناطق كفركلا والخيام جنوب لبنان"، وفق وصفه، مشيرا إلى أنه تم رصد صاروخين مضادين للدبابات باتجاه منطقة الدوب أصابا مناطق مفتوحة، ولم تقع إصابات أو أضرار.
من جهته، قال "حزب الله" إنه هاجم هدفين إسرائيليين فجر اليوم في الجليل الأعلى، مشيرا إلى قصف مبنيين يتمركز فيهما جنود إسرائيليون في مستوطنتي أفيفيم ودوفيف وتحقيق إصابات مباشرة.
وأعلن "حزب الله"، في 5 بيانات له في وقت سابق، عن استهداف 5 مواقع للجيش الإسرائيلي
بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية.
ويتبادل "حزب الله" الضربات الجوية مع إسرائيل منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، مع تدهور الوضع في المنطقة بشكل كبير بعد إعلان إسرائيل عن عملية عسكرية ضد حركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة.
وقالت وزارة الخارجية اللبنانية، إن نحو 100 ألف شخص أجبروا على مغادرة منازلهم في جنوب لبنان بسبب القصف الإسرائيلي، فيما قالت إسرائيل أيضًا إن نحو 80 ألفًا من سكان شمال إسرائيل وجدوا أنفسهم في وضع مماثل.