https://sputnikarabic.ae/20240430/حزب-الله-اللبناني-يستهدف-5-مواقع-للجيش-الإسرائيلي-بالقرب-من-الحدود-اللبنانية-الجنوبي-1088391022.html

"حزب الله" اللبناني يستهدف 5 مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبي

"حزب الله" اللبناني يستهدف 5 مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبي

سبوتنيك عربي

أعلن "حزب الله" اللبناني في 5 بيانات له، عن استهداف 5 مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية. 30.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-30T00:37+0000

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جنوب لبنان - سبوتنيك. وأوضح "حزب الله" في بياناته، اليوم الثلاثاء، أن "عناصر حزب الله ‏استهدفوا تجمعاً ‏لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط موقع ‏رويسات العلم في تلال كفرشوبا، واستهدفوا مبانٍ يتموضع بها الجنود في مستوطنة المطلة وأصابوها إصابة مباشرة، كما نفذوا هجوماً نارياً مركزاً ‏على قاعدة خربة ماعر ومرابض مدفعيتها وانتشار جنود الجيش وآلياته في محيطها بالأسلحة ‏الصاروخية وقذائف المدفعية على أنواعها، وقصفوا مبنًى يتموضع به جنود الجيش الإسرائيلي في ‏مستوطنة دوفيف بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة، ومبنًى آخر يتموضع به الجنود في ‏مستوطنة أفيفيم بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة".ولفت البيان إلى أن "الاستهداف جاء رداً على ‌‏القصف الإسرائيلي على القرى الجنوبية والمنازل المدنية".من جهته استهدف الجيش الإسرائيلي في القطاع الشرقي من جنوب لبنان بلدات كفركلا، الخيام، وادي برغز، شبعا، راشيا الفخار، الفرديس، كفرحمام، وفي القطاع الأوسط بلدتي حانين، عيتا الشعب، وفي القطاع الغربي قصفوا بلدات الجبين، طير حرفا، جبل بلاط، ومروحين".ويتبادل "حزب الله" الضربات الجوية مع إسرائيل منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، مع تدهور الوضع في المنطقة بشكل كبير بعد إعلان إسرائيل عن عملية عسكرية ضد حركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة.وقالت وزارة الخارجية اللبنانية، إن نحو 100 ألف شخص أجبروا على مغادرة منازلهم في جنوب لبنان بسبب القصف الإسرائيلي، فيما قالت إسرائيل أيضًا إن نحو 80 ألفًا من سكان شمال إسرائيل وجدوا أنفسهم في وضع مماثل.

https://sputnikarabic.ae/20240429/حزب-الله-يستهدف-4-مواقع-للجيش-الإسرائيلي-بالقرب-من-الحدود-اللبنانية-الجنوبية-1088371969.html

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لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل