"حزب الله" اللبناني يستهدف 5 مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبي

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
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البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:18 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
08:31 GMT
29 د
كواليس السينما
السينما والمرأة تكامل أم إستخدام
09:03 GMT
25 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
09:29 GMT
31 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
11:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:39 GMT
20 د
من الملعب
العهد اللبناني يتأهل إلى نهائي كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
12:03 GMT
26 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:29 GMT
18 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
مستشار سوري: سوريا دولة فاعلة في العمل العربي ونأمل خيرا من القمة العربية
16:03 GMT
60 د
مساحة حرة
ما دلالة اعتراف أوكرانيا بالتقدم التكتيكي لروسيا على الجبهة؟
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: في العقيدة العسكرية الإسرائيلية بقاء رفح هو إبقاء لبنية حماس العسكرية
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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البرنامج الصباحي - اعادة
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
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ريال مدريد ينتصر بالكلاسيكو على حساب برشلونة
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"حزب الله" اللبناني يستهدف 5 مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبي
"حزب الله" اللبناني يستهدف 5 مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبي
سبوتنيك عربي
أعلن "حزب الله" اللبناني في 5 بيانات له، عن استهداف 5 مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية. 30.04.2024, سبوتنيك عربي
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جنوب لبنان - سبوتنيك. وأوضح "حزب الله" في بياناته، اليوم الثلاثاء، أن "عناصر حزب الله ‏استهدفوا تجمعاً ‏لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط موقع ‏رويسات العلم في تلال كفرشوبا، واستهدفوا مبانٍ يتموضع بها الجنود في مستوطنة المطلة وأصابوها إصابة مباشرة، كما نفذوا هجوماً نارياً مركزاً ‏على قاعدة خربة ماعر ومرابض مدفعيتها وانتشار جنود الجيش وآلياته في محيطها بالأسلحة ‏الصاروخية وقذائف المدفعية على أنواعها، وقصفوا مبنًى يتموضع به جنود الجيش الإسرائيلي في ‏مستوطنة دوفيف بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة، ومبنًى آخر يتموضع به الجنود في ‏مستوطنة أفيفيم بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة".ولفت البيان إلى أن "الاستهداف جاء رداً على ‌‏القصف الإسرائيلي على القرى الجنوبية والمنازل المدنية".من جهته استهدف الجيش الإسرائيلي في القطاع الشرقي من جنوب لبنان بلدات كفركلا، الخيام، وادي برغز، شبعا، راشيا الفخار، الفرديس، كفرحمام، وفي القطاع الأوسط بلدتي حانين، عيتا الشعب، وفي القطاع الغربي قصفوا بلدات الجبين، طير حرفا، جبل بلاط، ومروحين".ويتبادل "حزب الله" الضربات الجوية مع إسرائيل منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، مع تدهور الوضع في المنطقة بشكل كبير بعد إعلان إسرائيل عن عملية عسكرية ضد حركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة.وقالت وزارة الخارجية اللبنانية، إن نحو 100 ألف شخص أجبروا على مغادرة منازلهم في جنوب لبنان بسبب القصف الإسرائيلي، فيما قالت إسرائيل أيضًا إن نحو 80 ألفًا من سكان شمال إسرائيل وجدوا أنفسهم في وضع مماثل.
https://sputnikarabic.ae/20240429/حزب-الله-يستهدف-4-مواقع-للجيش-الإسرائيلي-بالقرب-من-الحدود-اللبنانية-الجنوبية-1088371969.html
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لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

"حزب الله" اللبناني يستهدف 5 مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبي

00:37 GMT 30.04.2024
© Sputnik . Abed.K Bayمقتل ثلاثة من حزب الله في غارة جوية إسرائيلية واستهدافات متبادلة في جنوب لبنان
مقتل ثلاثة من حزب الله في غارة جوية إسرائيلية واستهدافات متبادلة في جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2024
© Sputnik . Abed.K Bay
تابعنا عبر
أعلن "حزب الله" اللبناني في 5 بيانات له، عن استهداف 5 مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية.
جنوب لبنان - سبوتنيك. وأوضح "حزب الله" في بياناته، اليوم الثلاثاء، أن "عناصر حزب الله ‏استهدفوا تجمعاً ‏لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط موقع ‏رويسات العلم في تلال كفرشوبا، واستهدفوا مبانٍ يتموضع بها الجنود في مستوطنة المطلة وأصابوها إصابة مباشرة، كما نفذوا هجوماً نارياً مركزاً ‏على قاعدة خربة ماعر ومرابض مدفعيتها وانتشار جنود الجيش وآلياته في محيطها بالأسلحة ‏الصاروخية وقذائف المدفعية على أنواعها، وقصفوا مبنًى يتموضع به جنود الجيش الإسرائيلي في ‏مستوطنة دوفيف بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة، ومبنًى آخر يتموضع به الجنود في ‏مستوطنة أفيفيم بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة".
تصاعد حدة المواجهات العسكرية بين حزب الله وإسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2024
"حزب الله" يستهدف 4 مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية
أمس, 00:00 GMT
ولفت البيان إلى أن "الاستهداف جاء رداً على ‌‏القصف الإسرائيلي على القرى الجنوبية والمنازل المدنية".
من جهته استهدف الجيش الإسرائيلي في القطاع الشرقي من جنوب لبنان بلدات كفركلا، الخيام، وادي برغز، شبعا، راشيا الفخار، الفرديس، كفرحمام، وفي القطاع الأوسط بلدتي حانين، عيتا الشعب، وفي القطاع الغربي قصفوا بلدات الجبين، طير حرفا، جبل بلاط، ومروحين".
ويتبادل "حزب الله" الضربات الجوية مع إسرائيل منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، مع تدهور الوضع في المنطقة بشكل كبير بعد إعلان إسرائيل عن عملية عسكرية ضد حركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة.
وقالت وزارة الخارجية اللبنانية، إن نحو 100 ألف شخص أجبروا على مغادرة منازلهم في جنوب لبنان بسبب القصف الإسرائيلي، فيما قالت إسرائيل أيضًا إن نحو 80 ألفًا من سكان شمال إسرائيل وجدوا أنفسهم في وضع مماثل.
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