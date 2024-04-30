https://sputnikarabic.ae/20240430/الجيش-الإسرائيلي-يطلق-النار-على-عدد-من-الأشخاص-قرب-جبل-حريف-على-الحدود-المصرية-1088406113.html

الجيش الإسرائيلي يطلق النار على عدد من الأشخاص قرب جبل "حريف" على الحدود المصرية

الجيش الإسرائيلي يطلق النار على عدد من الأشخاص قرب جبل "حريف" على الحدود المصرية

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إطلاقه النار على عدد من المشتبه بهم، بحسب زعمه، قرب جبل حريف على الحدود المصرية. 30.04.2024, سبوتنيك عربي

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التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

العدوان الإسرائيلي على غزة

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وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، أن "قوة عسكرية إسرائيلية، أطلقت النيران على مشتبه بهم في منطقة جبل حريف الواقعة على الحدود المصرية".وأوضحت الإذاعة أنه "لم يصب أي جندي من جنود الجيش الإسرائيلي"، موضحة أن "المشتبه بهم حاولوا تهريب المخدرات إلى الأراضي الإسرائيلية، كما ألحقوا أضرارا بالبنية التحتية للجدار الفاصل بين الحدود المصرية والإسرائيلية".وفي السياق ذاته، تلقى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مساء أمس الاثنين، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأمريكي، جو بايدن.وقالت الرئاسة المصرية، في بيان لها، إن "الاتصال تناول آخر مستجدات المفاوضات الجارية والجهود المصرية، للتوصل إلى تهدئة في قطاع غزة، ووقف لإطلاق النار وتبادل الرهائن".وحسب البيان، "تم التشديد على خطورة التصعيد العسكري في مدينة رفح الفلسطينية، لما سيضيفه من أبعاد كارثية للأزمة الإنسانية المتفاقمة بالقطاع، فضلاً عن تأثيراته على أمن واستقرار المنطقة"، مؤكدان ضرورة العمل على منع توسع دائرة الصراع.وأكد السيسي ضرورة النفاذ الكامل والكافي للمساعدات الإنسانية، مستعرضاً الجهود المصرية المكثفة في هذا الصدد، وأهمية حل الدولتين باعتباره سبيل تحقيق الأمن والسلام والاستقرار بالمنطقة، بحسب البيان.وكانت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، قد أعلنت في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.

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