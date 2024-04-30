https://sputnikarabic.ae/20240430/الصين-حماس-وفتح-اتفقتا-على-مواصلة-الحوار-لتحقيق-المصالحة-1088394899.html
الصين: حماس وفتح اتفقتا على مواصلة الحوار لتحقيق المصالحة
الصين: حماس وفتح اتفقتا على مواصلة الحوار لتحقيق المصالحة
سبوتنيك عربي
صرحت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء، أن الصين استضافت في الآونة الأخيرة محادثات بين حركتي "حماس" و"فتح"، بهدف إجراء مشاورات للدفع نحو المصالحة... 30.04.2024, سبوتنيك عربي
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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، في مؤتمر صحفي: "بناء على دعوة من الصين، جاء ممثلون عن حماس وفتح إلى بكين أخيرا، لإجراء حوار عميق وصريح، للدفع نحو المصالحة الفلسطينية ولإجراء حوار عميق وصريح لتعزيز المصالحة الفلسطينية".وأشار إلى أن الطرفين عبرا عن "رغبة سياسية في تحقيق مصالحة من خلال الحوار"، وعبر الجانبان عن تقديرهما البالغ لدعم الصين للشعب الفلسطيني.ونقلت وسائل إعلام عن مسئولين في الحركتين قولهما إن وفد حماس يرأسه عضو المكتب السياسي في الحركة موسى أبو مرزوق، في حين يرأس وفد حركة فتح عزام الأحمد.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج وينبين، الجمعة، إن بلاده تدعم تقوية السلطة الوطنية الفلسطينية، وتدعم كل الفصائل الفلسطينية لتحقيق المصالحة، وزيادة التضامن عبر الحوار والتشاور.وفي وقت سابق، أكد الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، لوكالة "سبوتنيك" أن اليوم الأول لاجتماع الفصائل الفلسطينية في موسكو كان "إيجابيا".وأضاف: "أعتقد أن هذا هو الاجتماع الأكثر إيجابية في السنوات الأخيرة، حيث يمكننا الاتفاق على الكثير".
https://sputnikarabic.ae/20240426/الصين-تتهم-واشنطن-بالنفاق-1088304410.html
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الصين, العالم, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم
الصين, العالم, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم
الصين: حماس وفتح اتفقتا على مواصلة الحوار لتحقيق المصالحة
08:10 GMT 30.04.2024 (تم التحديث: 08:12 GMT 30.04.2024)
صرحت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء، أن الصين استضافت في الآونة الأخيرة محادثات بين حركتي "حماس" و"فتح"، بهدف إجراء مشاورات للدفع نحو المصالحة الفلسطينية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، في مؤتمر صحفي: "بناء على دعوة من الصين، جاء ممثلون عن حماس وفتح إلى بكين أخيرا، لإجراء حوار عميق وصريح، للدفع نحو المصالحة الفلسطينية ولإجراء حوار عميق وصريح لتعزيز المصالحة الفلسطينية".
وأضاف: "اتفق الجانبان على مواصلة عملية الحوار، والسعي لتحقيق الوحدة الفلسطينية في أقرب وقت ممكن".
وأشار إلى أن الطرفين عبرا عن "رغبة سياسية في تحقيق مصالحة من خلال الحوار"، وعبر الجانبان عن تقديرهما البالغ لدعم الصين للشعب الفلسطيني.
وفي وقت سابق، قالت الحركتان إن الصين ستجري محادثات لبحث جهود المصالحة الداخلية.
ونقلت وسائل إعلام عن مسئولين في الحركتين قولهما إن وفد حماس يرأسه عضو المكتب السياسي في الحركة موسى أبو مرزوق، في حين يرأس وفد حركة فتح عزام الأحمد.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج وينبين، الجمعة، إن بلاده تدعم تقوية السلطة الوطنية الفلسطينية، وتدعم كل الفصائل الفلسطينية لتحقيق المصالحة، وزيادة التضامن عبر الحوار والتشاور.
في نهاية فبراير/ شباط، عُقد اجتماع مماثل في موسكو لمناقشة تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية وإعادة إعمار قطاع غزة.
وفي وقت سابق، أكد الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، لوكالة "سبوتنيك" أن اليوم الأول لاجتماع الفصائل الفلسطينية في موسكو كان "إيجابيا".
وأضاف: "أعتقد أن هذا هو الاجتماع الأكثر إيجابية في السنوات الأخيرة، حيث يمكننا الاتفاق على الكثير".