https://sputnikarabic.ae/20240430/القوات-الأوكرانية-تزج-بالاحتياطيات-في-المعركة-دون-خبرة-بسبب-حدوث-اختراق-بالقرب-من-أفدييفكا-1088391981.html

أوكرانيا تزج بقوات احتياطية عديمة الخبرة بعد الاختراق الروسي في أفدييفكا

أوكرانيا تزج بقوات احتياطية عديمة الخبرة بعد الاختراق الروسي في أفدييفكا

سبوتنيك عربي

صرح المحلل الفرنسي، أولريتش بونا، بأن القوات المسلحة الأوكرانية مضطرة للزج بوحدات الدفاع السابقة في المعركة على عجل لصد الاختراق الروسي في أفدييفكا. 30.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-30T04:40+0000

2024-04-30T04:40+0000

2024-04-30T05:14+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقال بونا في مقابلة مع قناة "LCI": "تجدر الإشارة إلى أن من بين الوحدات التي أُرسلت لسد الثغرة التي تشكلت (في اتجاه أفدييفكا) قوات الدفاع الإقليمي السابقة. لقد أرسلوا اللواء الميكانيكي 100، الذي ليس لديه خبرة قتالية... لمجرد محاولة سد الثغرة".ويخشى المحلل الفرنسي من أن "تتمكن روسيا من تحقيق نجاح أكبر في دونباس".وأضاف:"أعتقد أن ما نشهده في تشاسوف يار والمنطقة الواقعة غرب أفدييفكا وأماكن أخرى منذ أسابيع،... أعتقد أن هذا ببساطة بداية الهجوم الروسي. هجوم الربيع الروسي".وأعلنت وزارة الدفاع، أمس الاثنين، تحرير بلدة سيمينوفكا على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية. وفي اليوم السابق، تحدثت الوزارة أيضًا عن السيطرة على بلدة نوفوباخموتوفكا.وأكد الوزير أن الوحدات الروسية لديها الآن زمام المبادرة على طول خط الاتصال القتالي بأكمله وتستمر في طرد العدو، مشيرا إلى أن الجيش حرر بيرفومايسكوي وبوغدانوفكا ونوفوميخايلوفكا في جمهورية دونيتسك، ويقوم بتوسيع منطقة السيطرة في بيرديتشي وغورغيفكا.

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