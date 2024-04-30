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Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240430/القوات-الأوكرانية-تزج-بالاحتياطيات-في-المعركة-دون-خبرة-بسبب-حدوث-اختراق-بالقرب-من-أفدييفكا-1088391981.html
أوكرانيا تزج بقوات احتياطية عديمة الخبرة بعد الاختراق الروسي في أفدييفكا
أوكرانيا تزج بقوات احتياطية عديمة الخبرة بعد الاختراق الروسي في أفدييفكا
سبوتنيك عربي
صرح المحلل الفرنسي، أولريتش بونا، بأن القوات المسلحة الأوكرانية مضطرة للزج بوحدات الدفاع السابقة في المعركة على عجل لصد الاختراق الروسي في أفدييفكا. 30.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-30T04:40+0000
2024-04-30T05:14+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
العالم
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وقال بونا في مقابلة مع قناة "LCI": "تجدر الإشارة إلى أن من بين الوحدات التي أُرسلت لسد الثغرة التي تشكلت (في اتجاه أفدييفكا) قوات الدفاع الإقليمي السابقة. لقد أرسلوا اللواء الميكانيكي 100، الذي ليس لديه خبرة قتالية... لمجرد محاولة سد الثغرة".ويخشى المحلل الفرنسي من أن "تتمكن روسيا من تحقيق نجاح أكبر في دونباس".وأضاف:"أعتقد أن ما نشهده في تشاسوف يار والمنطقة الواقعة غرب أفدييفكا وأماكن أخرى منذ أسابيع،... أعتقد أن هذا ببساطة بداية الهجوم الروسي. هجوم الربيع الروسي".وأعلنت وزارة الدفاع، أمس الاثنين، تحرير بلدة سيمينوفكا على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية. وفي اليوم السابق، تحدثت الوزارة أيضًا عن السيطرة على بلدة نوفوباخموتوفكا.وأكد الوزير أن الوحدات الروسية لديها الآن زمام المبادرة على طول خط الاتصال القتالي بأكمله وتستمر في طرد العدو، مشيرا إلى أن الجيش حرر بيرفومايسكوي وبوغدانوفكا ونوفوميخايلوفكا في جمهورية دونيتسك، ويقوم بتوسيع منطقة السيطرة في بيرديتشي وغورغيفكا.
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روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم

أوكرانيا تزج بقوات احتياطية عديمة الخبرة بعد الاختراق الروسي في أفدييفكا

04:40 GMT 30.04.2024 (تم التحديث: 05:14 GMT 30.04.2024)
© AP Photo / Efrem Lukatskyجندي أوكراني يجلس في خندق في شمال أوكرانيا
جندي أوكراني يجلس في خندق في شمال أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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صرح المحلل الفرنسي، أولريتش بونا، بأن القوات المسلحة الأوكرانية مضطرة للزج بوحدات الدفاع السابقة في المعركة على عجل لصد الاختراق الروسي في أفدييفكا.
وقال بونا في مقابلة مع قناة "LCI": "تجدر الإشارة إلى أن من بين الوحدات التي أُرسلت لسد الثغرة التي تشكلت (في اتجاه أفدييفكا) قوات الدفاع الإقليمي السابقة. لقد أرسلوا اللواء الميكانيكي 100، الذي ليس لديه خبرة قتالية... لمجرد محاولة سد الثغرة".

ووفقا للخبير، فإن مشاركة وحدات غير مدربة بشكل كاف تشير إلى نقص حاد في عدد الجنود في الجيش الأوكراني، إضافة إلى ضعف المواقع الدفاعية التي أظهرت عدم قدرتها على صد ضربات الجيش الروسي.

ويخشى المحلل الفرنسي من أن "تتمكن روسيا من تحقيق نجاح أكبر في دونباس".
وأضاف:"أعتقد أن ما نشهده في تشاسوف يار والمنطقة الواقعة غرب أفدييفكا وأماكن أخرى منذ أسابيع،... أعتقد أن هذا ببساطة بداية الهجوم الروسي. هجوم الربيع الروسي".
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أمس, 20:21 GMT
وأعلنت وزارة الدفاع، أمس الاثنين، تحرير بلدة سيمينوفكا على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية. وفي اليوم السابق، تحدثت الوزارة أيضًا عن السيطرة على بلدة نوفوباخموتوفكا.

وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع سيرغي شويغو إنه منذ بدء العملية العسكرية الخاصة، فقدت القوات الأوكرانية ما يقرب من 500 ألف شخص.

وأكد الوزير أن الوحدات الروسية لديها الآن زمام المبادرة على طول خط الاتصال القتالي بأكمله وتستمر في طرد العدو، مشيرا إلى أن الجيش حرر بيرفومايسكوي وبوغدانوفكا ونوفوميخايلوفكا في جمهورية دونيتسك، ويقوم بتوسيع منطقة السيطرة في بيرديتشي وغورغيفكا.
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