https://sputnikarabic.ae/20240430/القوات-الروسية-تستهدف-مستودعين-للمعدات-العسكرية-التقنية-الأوكرانية-ومستودعا-للمسيرات-1088395949.html
القوات الروسية تستهدف مستودعين للمعدات العسكرية التقنية الأوكرانية ومستودعا للمسيرات
القوات الروسية تستهدف مستودعين للمعدات العسكرية التقنية الأوكرانية ومستودعا للمسيرات
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن الجيش الروسي استهدف مستودعين للمعدات العسكرية التقنية للقوات المسلحة الأوكرانية ومستودعا للطائرات المسيرة. 30.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-30T10:30+0000
2024-04-30T10:30+0000
2024-04-30T10:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية في بيان: "الطيران العملياتي التكتيكي والقوات الصاروخية والمدفعية لمجموعات القوات المسلحة الروسية استهدفت مستودعا للمسيرات الأوكرانية الهجومية ذات محركات خفيفة ومستودعين للمعدات العسكرية التقنية وكذلك القوى العاملة والعسكرية معدات القوات المسلحة الأوكرانية في 108 مناطق".وأضافت: "سيطرت القوات الروسية على مواقع أكثر فائدة وهزمت القوة البشرية والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق مستوطنات ، منطقة خاركوف، غريغوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية وشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية".وأوضحت أنه "على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم صد خمس هجمات مضادة شنتها تشكيلات من القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق ستيلماخوفكا ورايغورودكا في جمهورية لوغانسك الشعبية وكراخمالنوي في مقاطعة خاركوف". مشيرا إلى أن "قوات كييف وخسرت ما يصل إلى 90 جنديًا وثلاث مركبات ومدفع هاوتزر أمريكي الصنع من طراز "إم777".
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روسيا
القوات الروسية تستهدف مستودعين للمعدات العسكرية التقنية الأوكرانية ومستودعا للمسيرات
10:30 GMT 30.04.2024 (تم التحديث: 10:38 GMT 30.04.2024)
يتبع
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن الجيش الروسي استهدف مستودعين للمعدات العسكرية التقنية للقوات المسلحة الأوكرانية ومستودعا للطائرات المسيرة.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "الطيران العملياتي التكتيكي والقوات الصاروخية والمدفعية لمجموعات القوات المسلحة الروسية استهدفت مستودعا للمسيرات الأوكرانية الهجومية ذات محركات خفيفة ومستودعين للمعدات العسكرية التقنية وكذلك القوى العاملة والعسكرية معدات القوات المسلحة الأوكرانية في 108 مناطق".
وأضافت: "سيطرت القوات الروسية على مواقع أكثر فائدة وهزمت القوة البشرية والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق مستوطنات ، منطقة خاركوف، غريغوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية وشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية".
وأوضحت أنه "على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم صد خمس هجمات مضادة شنتها تشكيلات من القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق ستيلماخوفكا ورايغورودكا في جمهورية لوغانسك الشعبية وكراخمالنوي في مقاطعة خاركوف". مشيرا إلى أن "قوات كييف وخسرت ما يصل إلى 90 جنديًا وثلاث مركبات ومدفع هاوتزر أمريكي الصنع من طراز "إم777".