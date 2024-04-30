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الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
08:31 GMT
29 د
كواليس السينما
السينما والمرأة تكامل أم إستخدام
09:03 GMT
25 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
09:29 GMT
31 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
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المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
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بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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العهد اللبناني يتأهل إلى نهائي كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
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التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:29 GMT
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كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
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https://sputnikarabic.ae/20240430/الملك-الأردني-الآثار-الكارثية-للحرب-في-غزة-قد-تتسع-لتشمل-المنطقة-بأسرها-1088406901.html
الملك الأردني: الآثار الكارثية للحرب في غزة قد تتسع لتشمل المنطقة بأسرها
الملك الأردني: الآثار الكارثية للحرب في غزة قد تتسع لتشمل المنطقة بأسرها
سبوتنيك عربي
حذّر الملك الأردني عبد الله الثاني، من خطورة أية عملية عسكرية إسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية، منبهًا إلى أن "الآثار الكارثية للحرب الدائرة في غزة، قد تتسع... 30.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-30T14:55+0000
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جاء هذا التصريح، خلال لقاء الملك عبد الله، مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في عمان، اليوم الثلاثاء.وخلال اللقاء، جدد الملك عبد الله، التأكيد على "ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وأهمية التحرك الفوري لوقف الكارثة الإنسانية في القطاع، وضرورة حماية المدنيين الأبرياء".وأشار إلى ضرورة استمرار إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى القطاع بشكل مستدام وعبر كل السبل المتاحة.وشدد على أهمية دعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، باعتبارها شريان الحياة لنحو 2 مليون فلسطيني في غزة، فضلا عن تقديمها الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين في أماكن عملها، بحسب قوله.كما لفت الملك الأردني إلى "دور الولايات المتحدة الأمريكية، في إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، باعتباره السبيل الوحيد لضمان أمن الفلسطينيين والإسرائيليين والمنطقة بأكملها".وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، بحث وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، مع نظيره الأمريكي، جهود وقف الحرب على غزة ومعالجة الكارثة الإنسانية، ومنع العملية العسكرية على رفح الفلسطينية، والحد من التدهور في الضفة الغربية، إضافة إلى ضرورة إطلاق خطة شاملة لإيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين.
https://sputnikarabic.ae/20240427/الأردن-المواقف-الدولية-جميعها-تغيرت-والجميع-يدرك-الآن-عبثية-الحرب-على-غزة-1088324620.html
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أخبار الأردن, الولايات المتحدة الأمريكية, طوفان الأقصى, ملك الأردن عبدالله الثاني, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, العالم, العالم العربي, الأخبار
أخبار الأردن, الولايات المتحدة الأمريكية, طوفان الأقصى, ملك الأردن عبدالله الثاني, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, العالم, العالم العربي, الأخبار

الملك الأردني: الآثار الكارثية للحرب في غزة قد تتسع لتشمل المنطقة بأسرها

14:55 GMT 30.04.2024
© Photo / Saudi Ministry of Informationعاهل الأردن الملك عبد الله الثاني في القمة العربية الـ 32 بجدة
عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني في القمة العربية الـ 32 بجدة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2024
© Photo / Saudi Ministry of Information
تابعنا عبر
حذّر الملك الأردني عبد الله الثاني، من خطورة أية عملية عسكرية إسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية، منبهًا إلى أن "الآثار الكارثية للحرب الدائرة في غزة، قد تتسع لتشمل مناطق في الضفة الغربية والقدس، والمنطقة بأسرها".
جاء هذا التصريح، خلال لقاء الملك عبد الله، مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في عمان، اليوم الثلاثاء.
وخلال اللقاء، جدد الملك عبد الله، التأكيد على "ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وأهمية التحرك الفوري لوقف الكارثة الإنسانية في القطاع، وضرورة حماية المدنيين الأبرياء".
وأشار إلى ضرورة استمرار إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى القطاع بشكل مستدام وعبر كل السبل المتاحة.
وشدد على أهمية دعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، باعتبارها شريان الحياة لنحو 2 مليون فلسطيني في غزة، فضلا عن تقديمها الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين في أماكن عملها، بحسب قوله.
وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي في موسكو، روسيا 3 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2024
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كما لفت الملك الأردني إلى "دور الولايات المتحدة الأمريكية، في إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، باعتباره السبيل الوحيد لضمان أمن الفلسطينيين والإسرائيليين والمنطقة بأكملها".
وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، بحث وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، مع نظيره الأمريكي، جهود وقف الحرب على غزة ومعالجة الكارثة الإنسانية، ومنع العملية العسكرية على رفح الفلسطينية، والحد من التدهور في الضفة الغربية، إضافة إلى ضرورة إطلاق خطة شاملة لإيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين.
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