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المقهى الثقافي
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عالم سبوتنيك
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صدى الحياة
السجائر الإلكترونية: هل هي خالية تماما من المخاطر والأضرار؟
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عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
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من الملعب
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محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
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خبير سعودي يوضح سبب اختيار روسيا للمملكة لإنشاء مجمع صناعي
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عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
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شؤون عسكرية
خبير: المناورات الأطلسية هي رسالة لروسيا بأن الحلف جاهز للتعامل مع مجريات الأحداث في المنطقة
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https://sputnikarabic.ae/20240427/الأردن-المواقف-الدولية-جميعها-تغيرت-والجميع-يدرك-الآن-عبثية-الحرب-على-غزة-1088324620.html
الأردن: المواقف الدولية جميعها تغيرت والجميع يدرك الآن عبثية الحرب على غزة
الأردن: المواقف الدولية جميعها تغيرت والجميع يدرك الآن عبثية الحرب على غزة
سبوتنيك عربي
قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم السبت، إن الكارثة الإنسانية في قطاع غزة تتفاقم دون حلول واضحة المعالم. 27.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-27T08:32+0000
2024-04-27T08:32+0000
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وحسب قناة "المملكة"، جاء ذلك في كلمته خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن أعمال المؤتمر الذي يعقده التحالف التقدمي والمنتدى الاجتماعي الديمقراطي العربي، بعنوان: "فهم الأزمة الفلسطينية ورسم مسارات السلام".وأضاف الصفدي أن العدوان الإسرائيلي لا يخدم أحد بل يؤدي إلى تأجيج الصراع في المنطقة.وأكد أن الحرب على غزة حرب انتقامية على الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن هذه الحرب يجب أن تنتهي.وأوضح أن الأردن يبذل جهود حثيثة لوقف الحرب، ودخول المساعدات الإنسانية، وإطلاق جهد سياسي حقيقي يحقق حلا شاملا للصراع.وتابع: "نحن في مواجهة حكومة إسرائيلية تضرب عرض الحائط جميع مطالبات العالم أجمع بوقف الحرب وإدخال المساعدات".ولفت إلى أن الأردن مستعد لإرسال 500 شاحنة يوميا إلى قطاع غزة حال إزالة إسرائيل العقبات التي تفرضها أمام دخول المساعدات.وذكر الصفدي بأن الأمم المتحدة أكدت أن قطاع غزة يحتاج إلى إدخال ما لا يقل عن 800 شاحنة يوميًا للحد من حجم الكارثة الإنسانية هناك.كما شدد على أن "إسرائيل لن تنعم بالسلام ما لم ينعم الشعب الفلسطيني بالسلام الذي يستحقه، حيث إن المواقف الدولية جميعها تغيرت، ويدرك الجميع عبثية هذه الحرب الآن".
https://sputnikarabic.ae/20240422/وزير-الخارجية-الأردني-خطر-توسع-الحرب-حقيقي-ويتزايد-مع-استمرار-إسرائيل-في-عدوانها-على-غزة-1088194328.html
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طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, أخبار الأردن, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, أخبار الأردن, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار

الأردن: المواقف الدولية جميعها تغيرت والجميع يدرك الآن عبثية الحرب على غزة

08:32 GMT 27.04.2024
© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي في موسكو، روسيا 3 فبراير 2021
وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي في موسكو، روسيا 3 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2024
© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
/
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تابعنا عبر
قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم السبت، إن الكارثة الإنسانية في قطاع غزة تتفاقم دون حلول واضحة المعالم.
وحسب قناة "المملكة"، جاء ذلك في كلمته خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن أعمال المؤتمر الذي يعقده التحالف التقدمي والمنتدى الاجتماعي الديمقراطي العربي، بعنوان: "فهم الأزمة الفلسطينية ورسم مسارات السلام".
وأضاف الصفدي أن العدوان الإسرائيلي لا يخدم أحد بل يؤدي إلى تأجيج الصراع في المنطقة.

وأكد أن الحرب على غزة حرب انتقامية على الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن هذه الحرب يجب أن تنتهي.
وأوضح أن الأردن يبذل جهود حثيثة لوقف الحرب، ودخول المساعدات الإنسانية، وإطلاق جهد سياسي حقيقي يحقق حلا شاملا للصراع.
وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2024
وزير الخارجية الأردني: خطر توسع الحرب حقيقي ويتزايد مع استمرار إسرائيل في عدوانها على غزة
22 أبريل, 15:26 GMT
وتابع: "نحن في مواجهة حكومة إسرائيلية تضرب عرض الحائط جميع مطالبات العالم أجمع بوقف الحرب وإدخال المساعدات".

ولفت إلى أن الأردن مستعد لإرسال 500 شاحنة يوميا إلى قطاع غزة حال إزالة إسرائيل العقبات التي تفرضها أمام دخول المساعدات.

وذكر الصفدي بأن الأمم المتحدة أكدت أن قطاع غزة يحتاج إلى إدخال ما لا يقل عن 800 شاحنة يوميًا للحد من حجم الكارثة الإنسانية هناك.

كما شدد على أن "إسرائيل لن تنعم بالسلام ما لم ينعم الشعب الفلسطيني بالسلام الذي يستحقه، حيث إن المواقف الدولية جميعها تغيرت، ويدرك الجميع عبثية هذه الحرب الآن".
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