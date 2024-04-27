https://sputnikarabic.ae/20240427/الأردن-المواقف-الدولية-جميعها-تغيرت-والجميع-يدرك-الآن-عبثية-الحرب-على-غزة-1088324620.html

الأردن: المواقف الدولية جميعها تغيرت والجميع يدرك الآن عبثية الحرب على غزة

الأردن: المواقف الدولية جميعها تغيرت والجميع يدرك الآن عبثية الحرب على غزة

سبوتنيك عربي

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم السبت، إن الكارثة الإنسانية في قطاع غزة تتفاقم دون حلول واضحة المعالم. 27.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-27T08:32+0000

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وحسب قناة "المملكة"، جاء ذلك في كلمته خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن أعمال المؤتمر الذي يعقده التحالف التقدمي والمنتدى الاجتماعي الديمقراطي العربي، بعنوان: "فهم الأزمة الفلسطينية ورسم مسارات السلام".وأضاف الصفدي أن العدوان الإسرائيلي لا يخدم أحد بل يؤدي إلى تأجيج الصراع في المنطقة.وأكد أن الحرب على غزة حرب انتقامية على الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن هذه الحرب يجب أن تنتهي.وأوضح أن الأردن يبذل جهود حثيثة لوقف الحرب، ودخول المساعدات الإنسانية، وإطلاق جهد سياسي حقيقي يحقق حلا شاملا للصراع.وتابع: "نحن في مواجهة حكومة إسرائيلية تضرب عرض الحائط جميع مطالبات العالم أجمع بوقف الحرب وإدخال المساعدات".ولفت إلى أن الأردن مستعد لإرسال 500 شاحنة يوميا إلى قطاع غزة حال إزالة إسرائيل العقبات التي تفرضها أمام دخول المساعدات.وذكر الصفدي بأن الأمم المتحدة أكدت أن قطاع غزة يحتاج إلى إدخال ما لا يقل عن 800 شاحنة يوميًا للحد من حجم الكارثة الإنسانية هناك.كما شدد على أن "إسرائيل لن تنعم بالسلام ما لم ينعم الشعب الفلسطيني بالسلام الذي يستحقه، حيث إن المواقف الدولية جميعها تغيرت، ويدرك الجميع عبثية هذه الحرب الآن".

https://sputnikarabic.ae/20240422/وزير-الخارجية-الأردني-خطر-توسع-الحرب-حقيقي-ويتزايد-مع-استمرار-إسرائيل-في-عدوانها-على-غزة-1088194328.html

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