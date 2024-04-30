https://sputnikarabic.ae/20240430/بسبب-إسرائيل-أعضاء-في-الكونغرس-يهددون-الجنائية-الدولية-بإجراءات-انتقامية--1088392449.html
بسبب إسرائيل.. أعضاء في الكونغرس يهددون الجنائية الدولية بإجراءات انتقامية
بسبب إسرائيل.. أعضاء في الكونغرس يهددون الجنائية الدولية بإجراءات انتقامية
سبوتنيك عربي
هدد أعضاء في الكونغرس الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بالانتقام، إذا ما أصدرت المحكمة مذكرات اعتقال بحق مسؤولين... 30.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-30T05:24+0000
2024-04-30T05:24+0000
2024-04-30T05:24+0000
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وأفاد موقع "أكسيوس" بأن: "رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب مايكل ماكول (جمهوري من تكساس) قال لموقع أكسيوس إنه يتوقع أن تفرض نسخة مجلس النواب لمشروع قانون السيناتور توم كوتون (جمهوري من أركنساس) عقوبات على موظفي المحكمة الجنائية الدولية المتورطين في التحقيقات ضد الولايات المتحدة وحلفائها، لكنه أضاف "نأمل ألا يصل الأمر إلى هذا الحد".وكانت صحيفة "التايمز" ذكرت في وقت سابق أن المحكمة الجنائية الدولية تستعد لإصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، فيما يتعلق باتهامات ضد إسرائيل بارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.وقال نتنياهو إنه لن يسمح بأي محاولة من جانب المحكمة الجنائية الدولية "لتقويض حق إسرائيل غير القابل للتصرف في الدفاع عن النفس". معربا عن قلقه بشأن احتمال إصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين وعسكريين إسرائيليين، مضيفا أن ذلك "سيشكل سابقة خطيرة".وتحذر الولايات المتحدة وحلفاؤها، بحسب "بلومبيرغ"، من أن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس قد يتعرض للخطر إذا أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين كبار فيما يتعلق بالإجراءات الإسرائيلية في قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20240428/سموتريتش-يهدد-نتنياهو-بإسقاط-حكومته-في-حال-قرر-إلغاء-عملية-رفح-فيديو-1088356211.html
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إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, العالم, طوفان الأقصى
إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, العالم, طوفان الأقصى
بسبب إسرائيل.. أعضاء في الكونغرس يهددون الجنائية الدولية بإجراءات انتقامية
هدد أعضاء في الكونغرس الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بالانتقام، إذا ما أصدرت المحكمة مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى، إذ تجري صياغة التشريع بالفعل.
وأفاد موقع "أكسيوس" بأن: "رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب مايكل ماكول (جمهوري من تكساس) قال لموقع أكسيوس إنه يتوقع أن تفرض نسخة مجلس النواب لمشروع قانون السيناتور توم كوتون (جمهوري من أركنساس) عقوبات على موظفي المحكمة الجنائية الدولية المتورطين في التحقيقات ضد الولايات المتحدة وحلفائها، لكنه أضاف "نأمل ألا يصل الأمر إلى هذا الحد".
وأشارت الصحيفة إلى أن الديمقراطيين أعربوا أيضًا عن استيائهم من إجراءات المحكمة الجنائية الدولية. وانتقد عضو الكونغرس عن نيويورك ريتشي توريس والسيناتور عن ولاية بنسلفانيا جون فيترمان المذكرات المحتملة، حيث دعا توريس إلى "عواقب وخيمة من الكونغرس والرئيس" جو بايدن.
وكانت صحيفة "التايمز" ذكرت في وقت سابق أن المحكمة الجنائية الدولية تستعد لإصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، فيما يتعلق باتهامات ضد إسرائيل بارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
وقال نتنياهو إنه لن يسمح بأي محاولة من جانب المحكمة الجنائية الدولية "لتقويض حق إسرائيل غير القابل للتصرف في الدفاع عن النفس". معربا عن قلقه بشأن احتمال إصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين وعسكريين إسرائيليين، مضيفا أن ذلك "سيشكل سابقة خطيرة".
وتحذر الولايات المتحدة وحلفاؤها، بحسب "بلومبيرغ"، من أن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس قد يتعرض للخطر إذا أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين كبار فيما يتعلق بالإجراءات الإسرائيلية في قطاع غزة.