https://sputnikarabic.ae/20240428/سموتريتش-يهدد-نتنياهو-بإسقاط-حكومته-في-حال-قرر-إلغاء-عملية-رفح-فيديو-1088356211.html

سموتريتش يهدد نتنياهو بإسقاط حكومته في حال قرر إلغاء عملية رفح... فيديو

سموتريتش يهدد نتنياهو بإسقاط حكومته في حال قرر إلغاء عملية رفح... فيديو

سبوتنيك عربي

أصدر وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف، بتسلئيل سموترتيش، اليوم الأحد، بيانا موجها إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يحذره فيه من إلغاء... 28.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-28T12:18+0000

2024-04-28T12:18+0000

2024-04-28T12:18+0000

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وقال سموتريتش في بيان مصور إن "الموافقة على المقترح المصري هو استسلام مذل، ويمنح النصر للنازيين على ظهور مئات جنود الجيش الإسرائيلي الأبطال الذين سقطوا في المعركة، ويحكم بالإعدام على المحتجزين الذين لم تشملهم الصفقة". وأضاف "الموافقة على هذا المقترح يشكل خطرا وجوديا على دولة إسرائيل". وتابع "إذا قررتم رفع العلم الأبيض وإلغاء أمر احتلال رفح فورا من أجل استكمال مهمة تدمير حماس، وإعادة الأمن لسكان الجنوب ولمواطني إسرائيل وعودة جميع المحتجزين إلى منازلهم، فإن الحكومة التي ترأسونها لن يكون لها الحق في الوجود".وفي وقت سابق، كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن المقترح الذي طرحته مصر.وذكرت الصحيفة أن "المقترح يشمل تحرير جميع المحتجزين الإسرائيليين والموافقة على وقف إطلاق النار لمدة عام، وإلغاء اجتياح رفح".وكان زعيم المعارضة يائير لابيد قد صرح، أمس السبت، بأنه مستعد للتدخل وإنقاذ الحكومة إذا سعى السياسيون اليمينيون المتطرفون مثل سموتريتش نفسه إلى مغادرتها. يأتي ذلك تزامنا مع كشف تقارير إسرائيلية، أن تل أبيب لحماس عرضا يتضمن "تنازلات كبيرة جدا"، متوقعا أن يتلقى الرد من مسؤولي الحركة خلال الـ48 ساعة المقبلة. والخميس الماضي حذر سموترتيش بوقف تحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية، إذا استمرت في جهودها من أجل الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية، بالإضافة إلى سعيها للحصول على مذكرات اعتقال دولية ضد مسؤولين إسرائيليين تتعلق بالحرب في غزة.

https://sputnikarabic.ae/20240428/إذاعة-الجيش-الإسرائيلي-أبدينا-مرونة-في-عودة-النازحين-إلى-شمالي-غزة-مقابل-استمرار-عملية-رفح-1088355281.html

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