https://sputnikarabic.ae/20240430/نتنياهو-سندخل-رفح-لاستئصال-حماس-سواء-تم-التوصل-إلى-اتفاق-أم-لا-1088396293.html

نتنياهو: سندخل رفح لاستئصال حماس سواء تم التوصل إلى اتفاق أم لا

نتنياهو: سندخل رفح لاستئصال حماس سواء تم التوصل إلى اتفاق أم لا

سبوتنيك عربي

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأنه لا تغيير في أهداف الحرب، مشددا على أن بلاده لن تقبل بتسوية بخصوص رفح. 30.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-30T11:04+0000

2024-04-30T11:04+0000

2024-04-30T11:05+0000

غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

قطاع غزة

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار فلسطين اليوم

بنيامين نتنياهو

حركة حماس

العالم

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/1d/1085553503_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1ba45cb21de3b51b3f285b80cdf0593b.jpg

وأكد نتنياهو، في تصريحات له، أن "إسرائيل ستدخل رفح للقضاء على حماس مع أو من دون هدنة وتبادل للأسرى"، موضحا أن "فكرة إنهاء الحرب قبل تحقيق الأهداف ليست خيارا مطروحا".وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي أن "إسرائيل بدأت إجلاء الفلسطينيين من رفح استعدادا لعملية قريبة هناك"، مؤكدا أنه "لن نقبل بالانسحاب المطلق من قطاع غزة".وكانت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، قد أعلنت في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط أكثر من 34 ألف قتيل ونحو 78 ألف مصاب، وفق أحدث إحصائيات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.

https://sputnikarabic.ae/20240429/السيسي-وبايدن-يشددان-على-خطورة-التصعيد-العسكري-في-مدينة-رفح-الفلسطينية-1088389513.html

غزة

قطاع غزة

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, بنيامين نتنياهو, حركة حماس, العالم