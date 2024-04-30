https://sputnikarabic.ae/20240430/تدمير-3-طائرات-مسيرة-أوكرانية-فوق-أراضي-مقاطعتي-كورسك-وبيلغورود-في-روسيا-1088406754.html
تدمير 3 طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعتي كورسك وبيلغورود في روسيا
تدمير 3 طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعتي كورسك وبيلغورود في روسيا
سبوتنيك عربي
اعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء،عن إحباط محاولة هجوم إرهابي من قبل نظام كييف، باستخدام 3 طائرات مسيرة، تم تدمير اثنتين منها فوق أراضي مقاطعة كورسك... 30.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-30T14:49+0000
2024-04-30T14:49+0000
2024-04-30T14:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وأفادت الوزارة، في بيان، بأنه "بين الساعة 15:30 والساعة 16:30 بتوقيت موسكو، أُحبطت محاولة لنظام كييف لشن هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف على أراضي روسيا الاتحادية. دمرت أنظمة الدفاع الجوي طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق أراضي مقاطعة كورسك وطائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".وقالت الدفاع الروسية في بيان: "الطيران العملياتي التكتيكي والقوات الصاروخية والمدفعية لمجموعات القوات المسلحة الروسية استهدفت مستودعا للمسيرات الأوكرانية الهجومية ذات المحركات الخفيفة ومستودعين للمعدات العسكرية التقنية، والقوى العاملة والعسكرية معدات القوات المسلحة الأوكرانية في 108 مناطق".وأوضحت الوزارة أنه "على مدار الساعات الـ 24 الماضية، تم صد خمس هجمات مضادة شنتها تشكيلات من القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق ستيلماخوفكا ورايغورودكا في جمهورية لوغانسك الشعبية وكراخمالنوي في مقاطعة خاركوف"، مشيرة إلى أن "قوات كييف خسرت ما يصل إلى 90 جنديًا وثلاث مركبات ومدفع هاوتزر أمريكي الصنع من طراز "إم777".وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240430/مسؤول-أوكراني-سابق-يؤكد-تزايد-عدم-الثقة-بزيلينسكي-وسيرسكي-داخل-الجيش-1088397318.html
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روسيا, رصد عسكري
تدمير 3 طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعتي كورسك وبيلغورود في روسيا
اعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء،عن إحباط محاولة هجوم إرهابي من قبل نظام كييف، باستخدام 3 طائرات مسيرة، تم تدمير اثنتين منها فوق أراضي مقاطعة كورسك والثالثة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود.
وأفادت الوزارة، في بيان، بأنه "بين الساعة 15:30 والساعة 16:30 بتوقيت موسكو، أُحبطت محاولة لنظام كييف لشن هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف على أراضي روسيا الاتحادية. دمرت أنظمة الدفاع الجوي طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق أراضي مقاطعة كورسك وطائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن الجيش الروسي استهدف مستودعين للمعدات العسكرية التقنية للقوات المسلحة الأوكرانية، ومستودعا للطائرات المسيرة.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "الطيران العملياتي التكتيكي والقوات الصاروخية والمدفعية لمجموعات القوات المسلحة الروسية استهدفت مستودعا للمسيرات الأوكرانية الهجومية ذات المحركات الخفيفة ومستودعين للمعدات العسكرية التقنية، والقوى العاملة والعسكرية معدات القوات المسلحة الأوكرانية في 108 مناطق".
وأضافت: "سيطرت القوات الروسية على مواقع أكثر فائدة وهزمت القوة البشرية والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق، خاركوف، غريغوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية وشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية".
وأوضحت الوزارة أنه "على مدار الساعات الـ 24 الماضية، تم صد خمس هجمات مضادة شنتها تشكيلات من القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق ستيلماخوفكا ورايغورودكا في جمهورية لوغانسك الشعبية وكراخمالنوي في مقاطعة خاركوف"، مشيرة إلى أن "قوات كييف خسرت ما يصل إلى 90 جنديًا وثلاث مركبات ومدفع هاوتزر أمريكي الصنع من طراز "إم777".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.