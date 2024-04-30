مسؤول أوكراني سابق يؤكد تزايد عدم الثقة بزيلينسكي وسيرسكي داخل الجيش
© AP Photo / Leo Correaالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022.
© AP Photo / Leo Correa
تابعنا عبر
صرح أوليغ سوسكين، مستشارالرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما، بأن الجنرال ألكسندر سيرسكي لا يستطيع التعامل مع موضوع الدفاع، ويستمر في الانسحاب من مختلف المناطق.
وأضاف سوسكين أنه "نرى أنه بعد تعيين سيرسكي وتغيير القيادة، تدهور الوضع بشكل كبير في كل وقت، وفي كل يوم تقريبا، يتم تسليم المناطق واحدة تلو الأخرى".
وأكد الخبير أنه في هذه الأثناء هناك خلافات في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية، موضحا أن عدم الثقة بين أفراد الجيش يتزايد في كل من الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي والقائد الأعلى للقوات المسلحة.
وخلص المستشار السابق إلى القول: "نحن بحاجة إلى تجميد الوضع، نحن بحاجة إلى وقف إطلاق النار، لأنه لا يمكن أن يكون هناك هجوم، ولا يمكن الوصول إلى حدود 1991، وبشكل عام لا يمكن السيطرة على الخط".
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن الجيش الروسي استهدف مستودعين للمعدات العسكرية التقنية للقوات المسلحة الأوكرانية ومستودعا للطائرات المسيرة.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "الطيران العملياتي التكتيكي والقوات الصاروخية والمدفعية لمجموعات القوات المسلحة الروسية استهدفت مستودعا للمسيرات الأوكرانية الهجومية ذات المحركات الخفيفة ومستودعين للمعدات العسكرية التقنية، والقوى العاملة والعسكرية معدات القوات المسلحة الأوكرانية في 108 مناطق".
وأضافت: "سيطرت القوات الروسية على مواقع أكثر فائدة وهزمت القوة البشرية والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق، خاركوف، غريغوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية وشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية".
وأوضحت الوزارة أنه "على مدار الساعات الـ 24 الماضية، تم صد خمس هجمات مضادة شنتها تشكيلات من القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق ستيلماخوفكا ورايغورودكا في جمهورية لوغانسك الشعبية وكراخمالنوي في مقاطعة خاركوف"، مشيرة إلى أن "قوات كييف خسرت ما يصل إلى 90 جنديًا وثلاث مركبات ومدفع هاوتزر أمريكي الصنع من طراز "إم777".
وتابع البيان: "قامت وحدات من مجموعة القوات الروسية بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، وألحقت أضرارًا في القوى العاملة والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق رازدولوفكا وزاليزنيانسكوي وكراسنوغوروفكا وكليشيفكا التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية"، مشيرا إلى أن "خسائر العدو بلغت نحو 440 عسكريًا ودبابتين ومركبة قتالية مدرعة وسيارتين ومدفع هاوتزر أمريكي الصنع من طراز "إم 198" ومدفع هاوتزر من طراز "دي-30".
وأكدت وزار الدفاع أن "وحدات من قوات مجموعة "المركز" قامت بتحسين الوضع التكتيكي وهزمت التشكيلات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مستوطنتي نوفوباخموتوفكا وأوتشيريتينو بجمهورية دونيتسك الشعبية".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.