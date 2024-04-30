https://sputnikarabic.ae/20240430/مسؤول-أوكراني-سابق-يؤكد-تزايد-عدم-الثقة-بزيلينسكي-وسيرسكي-داخل-الجيش-1088397318.html

مسؤول أوكراني سابق يؤكد تزايد عدم الثقة بزيلينسكي وسيرسكي داخل الجيش

مسؤول أوكراني سابق يؤكد تزايد عدم الثقة بزيلينسكي وسيرسكي داخل الجيش

سبوتنيك عربي

صرح أوليغ سوسكين، مستشارالرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما، بأن الجنرال ألكسندر سيرسكي لا يستطيع التعامل مع موضوع الدفاع، ويستمر في الانسحاب من مختلف... 30.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-30T12:23+0000

2024-04-30T12:23+0000

2024-04-30T12:23+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وأضاف سوسكين أنه "نرى أنه بعد تعيين سيرسكي وتغيير القيادة، تدهور الوضع بشكل كبير في كل وقت، وفي كل يوم تقريبا، يتم تسليم المناطق واحدة تلو الأخرى".وخلص المستشار السابق إلى القول: "نحن بحاجة إلى تجميد الوضع، نحن بحاجة إلى وقف إطلاق النار، لأنه لا يمكن أن يكون هناك هجوم، ولا يمكن الوصول إلى حدود 1991، وبشكل عام لا يمكن السيطرة على الخط".وقالت الدفاع الروسية في بيان: "الطيران العملياتي التكتيكي والقوات الصاروخية والمدفعية لمجموعات القوات المسلحة الروسية استهدفت مستودعا للمسيرات الأوكرانية الهجومية ذات المحركات الخفيفة ومستودعين للمعدات العسكرية التقنية، والقوى العاملة والعسكرية معدات القوات المسلحة الأوكرانية في 108 مناطق".وأوضحت الوزارة أنه "على مدار الساعات الـ 24 الماضية، تم صد خمس هجمات مضادة شنتها تشكيلات من القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق ستيلماخوفكا ورايغورودكا في جمهورية لوغانسك الشعبية وكراخمالنوي في مقاطعة خاركوف"، مشيرة إلى أن "قوات كييف خسرت ما يصل إلى 90 جنديًا وثلاث مركبات ومدفع هاوتزر أمريكي الصنع من طراز "إم777".وأكدت وزار الدفاع أن "وحدات من قوات مجموعة "المركز" قامت بتحسين الوضع التكتيكي وهزمت التشكيلات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مستوطنتي نوفوباخموتوفكا وأوتشيريتينو بجمهورية دونيتسك الشعبية".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sputnikarabic.ae/20240430/القوات-الروسية-تستهدف-مستودعين-للمعدات-العسكرية-التقنية-الأوكرانية-ومستودعا-للمسيرات-1088395949.html

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