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كواليس السينما
السينما والمرأة تكامل أم إستخدام
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25 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
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هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240430/خبير-أمريكي-عرض-المعدات-التي-تم-الاستيلاء-عليها-من-منطقة-العمليات-الخاصة-وصمة-عار-على-دول-الناتو-1088407489.html
خبير أمريكي: عرض المعدات التي تم الاستيلاء عليها من منطقة العمليات الخاصة وصمة عار على دول الناتو
خبير أمريكي: عرض المعدات التي تم الاستيلاء عليها من منطقة العمليات الخاصة وصمة عار على دول الناتو
سبوتنيك عربي
صرح المحلل السابق لدى وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، بأن قيام روسيا بعرض المعدات التي تم الاستيلاء عليها من منطقة العمليات الخاصة، وصمة عار... 30.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-30T15:32+0000
2024-04-30T15:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضاف جونسون، في مقابلة مع قناة "ديالوغ ووركس" على موقع "يوتيوب"، أن "هذا العرض بمثابة تذكير بأن جميع التقنيات الغربية أثبتت عدم فعاليتها إلى حد كبير، وبأنه نوع من رقصة النصر لموسكو".وفي وقت سابق، في مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، في كييف، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إن "الناتو لم يف بنقطتين مهمتين في دعم الجيش الأوكراني". وهكذا، زود التحالف كييف بالمال، لكنه لم يوفر إمدادات متواصلة من الأسلحة إلى الجبهة. علاوة على ذلك، اشتكى زيلينسكي من أن الناتو لم يحدد بالضبط ما الذي سيصل إلى أوكرانيا.وفي وقت سابق، اشتكى القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، ألكسندر سيرسكي، من الوضع الصعب للقوات الأوكرانية على خط المواجهة، ووفقا له، تتمتع روسيا بميزة كبيرة وتهاجم بنشاط على طول خط التماس بأكمله، ما يؤدي إلى نجاحات تكتيكية لصالحها.
https://sputnikarabic.ae/20240430/تدمير-3-طائرات-مسيرة-أوكرانية-فوق-أراضي-مقاطعتي-كورسك-وبيلغورود-في-روسيا-1088406754.html
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روسيا

خبير أمريكي: عرض المعدات التي تم الاستيلاء عليها من منطقة العمليات الخاصة وصمة عار على دول الناتو

15:32 GMT 30.04.2024 (تم التحديث: 15:33 GMT 30.04.2024)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورعربة "ماردر" الألمانية التي تم الاستيلاء عليها في بلدة سيفيرنو بالقرب من أفدييفكا في منطقة العمليات العسكرية في أوكرانيا.
عربة ماردر الألمانية التي تم الاستيلاء عليها في بلدة سيفيرنو بالقرب من أفدييفكا في منطقة العمليات العسكرية في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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تابعنا عبر
صرح المحلل السابق لدى وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، بأن قيام روسيا بعرض المعدات التي تم الاستيلاء عليها من منطقة العمليات الخاصة، وصمة عار على جبين دول الناتو.
وأضاف جونسون، في مقابلة مع قناة "ديالوغ ووركس" على موقع "يوتيوب"، أن "هذا العرض بمثابة تذكير بأن جميع التقنيات الغربية أثبتت عدم فعاليتها إلى حد كبير، وبأنه نوع من رقصة النصر لموسكو".

ووُضعت معدات الناتو، التي تم الاستيلاء عليها في منطقة العملية الخاصة، للعرض على تل بوكلونايا في موسكو، وذلك ابتداء من 1 مايو/ أيار المقبل، حيث يمكن مشاهدة دبابة "ليوبارد 2" الألمانية، ومركبة المشاة القتالية "ماردر"، ومركبة المشاة القتالية السويدية "سي في - 90"، وغيرها من المعدات التي تم الاستيلاء عليها.

تدريبات قوات الدفاع التابعة للقواتالمسلحة الروسية في مقاطعة بيلغورود، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تدمير 3 طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعتي كورسك وبيلغورود في روسيا
14:49 GMT

وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، بأن المعرض الذي سيقام على تلة بوكلونايا، سوف يثير اهتمامًا كبيرًا بين الروس.

وفي وقت سابق، في مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، في كييف، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إن "الناتو لم يف بنقطتين مهمتين في دعم الجيش الأوكراني". وهكذا، زود التحالف كييف بالمال، لكنه لم يوفر إمدادات متواصلة من الأسلحة إلى الجبهة. علاوة على ذلك، اشتكى زيلينسكي من أن الناتو لم يحدد بالضبط ما الذي سيصل إلى أوكرانيا.
وفي وقت سابق، اشتكى القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، ألكسندر سيرسكي، من الوضع الصعب للقوات الأوكرانية على خط المواجهة، ووفقا له، تتمتع روسيا بميزة كبيرة وتهاجم بنشاط على طول خط التماس بأكمله، ما يؤدي إلى نجاحات تكتيكية لصالحها.
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