https://sputnikarabic.ae/20240430/خبير-أمريكي-عرض-المعدات-التي-تم-الاستيلاء-عليها-من-منطقة-العمليات-الخاصة-وصمة-عار-على-دول-الناتو-1088407489.html
خبير أمريكي: عرض المعدات التي تم الاستيلاء عليها من منطقة العمليات الخاصة وصمة عار على دول الناتو
خبير أمريكي: عرض المعدات التي تم الاستيلاء عليها من منطقة العمليات الخاصة وصمة عار على دول الناتو
سبوتنيك عربي
صرح المحلل السابق لدى وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، بأن قيام روسيا بعرض المعدات التي تم الاستيلاء عليها من منطقة العمليات الخاصة، وصمة عار... 30.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-30T15:32+0000
2024-04-30T15:32+0000
2024-04-30T15:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضاف جونسون، في مقابلة مع قناة "ديالوغ ووركس" على موقع "يوتيوب"، أن "هذا العرض بمثابة تذكير بأن جميع التقنيات الغربية أثبتت عدم فعاليتها إلى حد كبير، وبأنه نوع من رقصة النصر لموسكو".وفي وقت سابق، في مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، في كييف، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إن "الناتو لم يف بنقطتين مهمتين في دعم الجيش الأوكراني". وهكذا، زود التحالف كييف بالمال، لكنه لم يوفر إمدادات متواصلة من الأسلحة إلى الجبهة. علاوة على ذلك، اشتكى زيلينسكي من أن الناتو لم يحدد بالضبط ما الذي سيصل إلى أوكرانيا.وفي وقت سابق، اشتكى القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، ألكسندر سيرسكي، من الوضع الصعب للقوات الأوكرانية على خط المواجهة، ووفقا له، تتمتع روسيا بميزة كبيرة وتهاجم بنشاط على طول خط التماس بأكمله، ما يؤدي إلى نجاحات تكتيكية لصالحها.
https://sputnikarabic.ae/20240430/تدمير-3-طائرات-مسيرة-أوكرانية-فوق-أراضي-مقاطعتي-كورسك-وبيلغورود-في-روسيا-1088406754.html
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روسيا
خبير أمريكي: عرض المعدات التي تم الاستيلاء عليها من منطقة العمليات الخاصة وصمة عار على دول الناتو
15:32 GMT 30.04.2024 (تم التحديث: 15:33 GMT 30.04.2024)
صرح المحلل السابق لدى وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، بأن قيام روسيا بعرض المعدات التي تم الاستيلاء عليها من منطقة العمليات الخاصة، وصمة عار على جبين دول الناتو.
وأضاف جونسون، في مقابلة مع قناة "ديالوغ ووركس" على موقع "يوتيوب"، أن "هذا العرض بمثابة تذكير بأن جميع التقنيات الغربية أثبتت عدم فعاليتها إلى حد كبير، وبأنه نوع من رقصة النصر لموسكو".
ووُضعت معدات الناتو، التي تم الاستيلاء عليها في منطقة العملية الخاصة، للعرض على تل بوكلونايا في موسكو، وذلك ابتداء من 1 مايو/ أيار المقبل، حيث يمكن مشاهدة دبابة "ليوبارد 2" الألمانية، ومركبة المشاة القتالية "ماردر"، ومركبة المشاة القتالية السويدية "سي في - 90"، وغيرها من المعدات التي تم الاستيلاء عليها.
وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، بأن المعرض الذي سيقام على تلة بوكلونايا، سوف يثير اهتمامًا كبيرًا بين الروس.
وفي وقت سابق، في مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، في كييف، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إن "الناتو لم يف بنقطتين مهمتين في دعم الجيش الأوكراني". وهكذا، زود التحالف كييف بالمال، لكنه لم يوفر إمدادات متواصلة من الأسلحة إلى الجبهة. علاوة على ذلك، اشتكى زيلينسكي من أن الناتو لم يحدد بالضبط ما الذي سيصل إلى أوكرانيا.
وفي وقت سابق، اشتكى القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، ألكسندر سيرسكي، من الوضع الصعب للقوات الأوكرانية على خط المواجهة، ووفقا له، تتمتع روسيا بميزة كبيرة وتهاجم بنشاط على طول خط التماس بأكمله، ما يؤدي إلى نجاحات تكتيكية لصالحها.