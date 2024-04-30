https://sputnikarabic.ae/20240430/خبير-أمريكي-عرض-المعدات-التي-تم-الاستيلاء-عليها-من-منطقة-العمليات-الخاصة-وصمة-عار-على-دول-الناتو-1088407489.html

خبير أمريكي: عرض المعدات التي تم الاستيلاء عليها من منطقة العمليات الخاصة وصمة عار على دول الناتو

خبير أمريكي: عرض المعدات التي تم الاستيلاء عليها من منطقة العمليات الخاصة وصمة عار على دول الناتو

سبوتنيك عربي

صرح المحلل السابق لدى وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، بأن قيام روسيا بعرض المعدات التي تم الاستيلاء عليها من منطقة العمليات الخاصة، وصمة عار... 30.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-30T15:32+0000

2024-04-30T15:32+0000

2024-04-30T15:33+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/04/01/1087576692_0:193:2956:1856_1920x0_80_0_0_863914b6efa9e6f2809984283a5b23e1.jpg

وأضاف جونسون، في مقابلة مع قناة "ديالوغ ووركس" على موقع "يوتيوب"، أن "هذا العرض بمثابة تذكير بأن جميع التقنيات الغربية أثبتت عدم فعاليتها إلى حد كبير، وبأنه نوع من رقصة النصر لموسكو".وفي وقت سابق، في مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، في كييف، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إن "الناتو لم يف بنقطتين مهمتين في دعم الجيش الأوكراني". وهكذا، زود التحالف كييف بالمال، لكنه لم يوفر إمدادات متواصلة من الأسلحة إلى الجبهة. علاوة على ذلك، اشتكى زيلينسكي من أن الناتو لم يحدد بالضبط ما الذي سيصل إلى أوكرانيا.وفي وقت سابق، اشتكى القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، ألكسندر سيرسكي، من الوضع الصعب للقوات الأوكرانية على خط المواجهة، ووفقا له، تتمتع روسيا بميزة كبيرة وتهاجم بنشاط على طول خط التماس بأكمله، ما يؤدي إلى نجاحات تكتيكية لصالحها.

https://sputnikarabic.ae/20240430/تدمير-3-طائرات-مسيرة-أوكرانية-فوق-أراضي-مقاطعتي-كورسك-وبيلغورود-في-روسيا-1088406754.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا