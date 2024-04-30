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Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240430/خبير-أوكراني-الهجوم-الروسي-تسبب-في-أزمة-للقوات-الأوكرانية-بالقرب-من-أفدييفكا-1088395241.html
خبير أوكراني: الهجوم الروسي تسبب في أزمة لقوات كييف بالقرب من أفدييفكا
خبير أوكراني: الهجوم الروسي تسبب في أزمة لقوات كييف بالقرب من أفدييفكا
سبوتنيك عربي
صرح مدير المعهد الأوكراني لتحليل السياسات والإدارة، رسلان بورتينيك، بأنه بعد استسلام المواقع الأوكرانية في منطقة أوشيريتينو، سيكون من الصعب للغاية على كييف وقف... 30.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-30T09:09+0000
2024-04-30T09:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال بورتينيك في مقابلة مع قناة "بوليتيكا" على "يوتيوب": "بعد أن تراجعت القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من أوشيريتينو، تواصل القوات الروسية التحرك غربًا... ولا توجد قوات كافية لصد هذا الهجوم، وتضغط روسيا أكثر في هذا الاتجاه، مستخدمةً القنابل الجوية الموجهة والمدفعية الثقيلة على نطاق واسع".ووفقًا للمحلل، فإن أوكرانيا تخاطر بخسارة أراضٍ واسعة إذا ما زادت روسيا ضرباتها في اتجاه أفدييفكا، موضحا أن الجيش الروسي سيحظى بفرصة قطع الاتصالات الرئيسية لوحدة القوات المسلحة الأوكرانية في دونباس.وفي الأسبوع الماضي، صرح رئيس الحركة الشعبية في زابوروجيه "نحن مع روسيا"، فلاديمير روغوف، لوكالة "سبوتنيك" بأن الجيش الروسي هرب من قرية أوشيريتينو الواقعة في جمهورية دونيتسك الشعبية، ووفقا له فإن الجيش الروسي دخل القرية ورفع الأعلام في وسطها.ويعتبر الجيش الأوكراني قرية أوشيريتينو، الواقعة شمال غرب أفديفكا، واحدة من الأماكن الرئيسية، في حين أن نجاحات القوات الروسية في هذه المنطقة ليست سوى الأحدث في السلسلة، عندما اخترقوا في نهاية شهر مارس/ آذار المواقع الدفاعية لأوكرانيا في منطقة قريتي تونينكو وأورلوفكا.
https://sputnikarabic.ae/20240430/مستشار-سابق-لدى-البنتاغون-الموارد-البشرية-للقوات-الأوكرانية-تقترب-من-النفاد-1088393593.html
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روسيا, العالم

خبير أوكراني: الهجوم الروسي تسبب في أزمة لقوات كييف بالقرب من أفدييفكا

09:09 GMT 30.04.2024
© AP Photo / Efrem Lukatskyجنود من الحرس الوطني الأوكراني
جنود من الحرس الوطني الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
تابعنا عبر
صرح مدير المعهد الأوكراني لتحليل السياسات والإدارة، رسلان بورتينيك، بأنه بعد استسلام المواقع الأوكرانية في منطقة أوشيريتينو، سيكون من الصعب للغاية على كييف وقف الهجوم الروسي في الغرب.
وقال بورتينيك في مقابلة مع قناة "بوليتيكا" على "يوتيوب": "بعد أن تراجعت القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من أوشيريتينو، تواصل القوات الروسية التحرك غربًا... ولا توجد قوات كافية لصد هذا الهجوم، وتضغط روسيا أكثر في هذا الاتجاه، مستخدمةً القنابل الجوية الموجهة والمدفعية الثقيلة على نطاق واسع".

وأشار إلى أن "الاستيلاء على أفدييفكا يتحول تدريجيًا إلى أزمة تكتيكية للقوات المسلحة الأوكرانية أمام أعيننا".

ووفقًا للمحلل، فإن أوكرانيا تخاطر بخسارة أراضٍ واسعة إذا ما زادت روسيا ضرباتها في اتجاه أفدييفكا، موضحا أن الجيش الروسي سيحظى بفرصة قطع الاتصالات الرئيسية لوحدة القوات المسلحة الأوكرانية في دونباس.

وأضاف بورتنيك: "على الأرجح، الشهر أو الشهرين المقبلين، وربما الأشهر الثلاثة المقبلة... تنتظرنا فترة صعبة للغاية".

جندي أوكراني يجلس في خندق في شمال أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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06:24 GMT
وفي الأسبوع الماضي، صرح رئيس الحركة الشعبية في زابوروجيه "نحن مع روسيا"، فلاديمير روغوف، لوكالة "سبوتنيك" بأن الجيش الروسي هرب من قرية أوشيريتينو الواقعة في جمهورية دونيتسك الشعبية، ووفقا له فإن الجيش الروسي دخل القرية ورفع الأعلام في وسطها.

زذكرت شبكة "سي إن إن" سابقًا أن تقييم وضع القوات المسلحة الأوكرانية أصبح الآن أكثر كآبة من أي وقت مضى منذ بداية الصراع؛ حيث تنسحب القوات الأوكرانية من المناطق الرئيسية تحت الضربات الجوية، وتحاول التمسك بالمناطق المأهولة المهمة.

ويعتبر الجيش الأوكراني قرية أوشيريتينو، الواقعة شمال غرب أفديفكا، واحدة من الأماكن الرئيسية، في حين أن نجاحات القوات الروسية في هذه المنطقة ليست سوى الأحدث في السلسلة، عندما اخترقوا في نهاية شهر مارس/ آذار المواقع الدفاعية لأوكرانيا في منطقة قريتي تونينكو وأورلوفكا.
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