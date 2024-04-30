https://sputnikarabic.ae/20240430/مستشار-سابق-لدى-البنتاغون-الموارد-البشرية-للقوات-الأوكرانية-تقترب-من-النفاد-1088393593.html

مستشار سابق لدى البنتاغون: الموارد البشرية للقوات الأوكرانية تقترب من النفاد

مستشار سابق لدى البنتاغون: الموارد البشرية للقوات الأوكرانية تقترب من النفاد

سبوتنيك عربي

صرح المستشار السابق لدى وزارة الدفاع الأمريكية، دوغلاس ماكغريغور، بأن أوكرانيا تخاطر بأن تصبح بلا جنود حتى قبل أن تشن روسيا هجومًا واسع النطاق. 30.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-30T06:24+0000

2024-04-30T06:24+0000

2024-04-30T06:24+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

أخبار أوكرانيا

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وقال ماكغريغور على منصة "إكس": "لقد نفد جنود أوكرانيا بالفعل.... والهجوم الروسي لم يبدأ بعد".وأعلنت وزارة الدفاع، أمس الاثنين، تحرير بلدة سيمينوفكا على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية. وفي اليوم السابق، تحدثت الوزارة أيضًا عن السيطرة على بلدة نوفوباخموتوفكا.وأكد شويغو أن الوحدات الروسية لديها الآن زمام المبادرة على طول خط الاتصال القتالي بأكمله وتستمر في طرد العدو، مشيرا إلى أن الجيش حرر بيرفومايسكوي وبوغدانوفكا ونوفوميخايلوفكا في جمهورية دونيتسك، ويقوم بتوسيع منطقة السيطرة في بيرديتشي وغورغيفكا.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sputnikarabic.ae/20240429/ضابط-أمريكي-روسيا-ستسقط-الصواريخ-البريطانية-بشكل-أسرع-من-وتيرة-إنتاجها-1088380652.html

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