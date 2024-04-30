https://sputnikarabic.ae/20240430/مستشار-سابق-لدى-البنتاغون-الموارد-البشرية-للقوات-الأوكرانية-تقترب-من-النفاد-1088393593.html
مستشار سابق لدى البنتاغون: الموارد البشرية للقوات الأوكرانية تقترب من النفاد
مستشار سابق لدى البنتاغون: الموارد البشرية للقوات الأوكرانية تقترب من النفاد
سبوتنيك عربي
صرح المستشار السابق لدى وزارة الدفاع الأمريكية، دوغلاس ماكغريغور، بأن أوكرانيا تخاطر بأن تصبح بلا جنود حتى قبل أن تشن روسيا هجومًا واسع النطاق. 30.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-30T06:24+0000
2024-04-30T06:24+0000
2024-04-30T06:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
أخبار أوكرانيا
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وقال ماكغريغور على منصة "إكس": "لقد نفد جنود أوكرانيا بالفعل.... والهجوم الروسي لم يبدأ بعد".وأعلنت وزارة الدفاع، أمس الاثنين، تحرير بلدة سيمينوفكا على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية. وفي اليوم السابق، تحدثت الوزارة أيضًا عن السيطرة على بلدة نوفوباخموتوفكا.وأكد شويغو أن الوحدات الروسية لديها الآن زمام المبادرة على طول خط الاتصال القتالي بأكمله وتستمر في طرد العدو، مشيرا إلى أن الجيش حرر بيرفومايسكوي وبوغدانوفكا ونوفوميخايلوفكا في جمهورية دونيتسك، ويقوم بتوسيع منطقة السيطرة في بيرديتشي وغورغيفكا.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240429/ضابط-أمريكي-روسيا-ستسقط-الصواريخ-البريطانية-بشكل-أسرع-من-وتيرة-إنتاجها-1088380652.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
مستشار سابق لدى البنتاغون: الموارد البشرية للقوات الأوكرانية تقترب من النفاد
صرح المستشار السابق لدى وزارة الدفاع الأمريكية، دوغلاس ماكغريغور، بأن أوكرانيا تخاطر بأن تصبح بلا جنود حتى قبل أن تشن روسيا هجومًا واسع النطاق.
وقال ماكغريغور على منصة "إكس": "لقد نفد جنود أوكرانيا بالفعل.... والهجوم الروسي لم يبدأ بعد".
وأضاف المستشار السابق لدى البنتاغون:"هذا البلد يقترب من الانهيار"، مؤكدا أن الجيش الأوكراني يفقد مئات المقاتلين يوميا.
وأعلنت وزارة الدفاع، أمس الاثنين، تحرير بلدة سيمينوفكا على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية. وفي اليوم السابق، تحدثت الوزارة أيضًا عن السيطرة على بلدة نوفوباخموتوفكا.
وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع سيرغي شويغو إنه منذ بدء العملية العسكرية الخاصة، فقدت القوات الأوكرانية ما يقرب من 500 ألف شخص.
وأكد شويغو أن الوحدات الروسية لديها الآن زمام المبادرة على طول خط الاتصال القتالي بأكمله وتستمر في طرد العدو، مشيرا إلى أن الجيش حرر بيرفومايسكوي وبوغدانوفكا ونوفوميخايلوفكا في جمهورية دونيتسك، ويقوم بتوسيع منطقة السيطرة في بيرديتشي وغورغيفكا.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.