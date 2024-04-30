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Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240430/خبير-بريطاني-الغرب-قد-يشكل-حكومة-أوكرانية-في-المنفى-بعد-انتصار-روسيا-1088416635.html
خبير بريطاني: الغرب قد يدعم تشكيل حكومة أوكرانية في المنفى بعد انتصار روسيا
خبير بريطاني: الغرب قد يدعم تشكيل حكومة أوكرانية في المنفى بعد انتصار روسيا
سبوتنيك عربي
صرح الخبير البريطاني، ألكسندر ميركوريس، أن الدول الغربية الداعمة لنظام كييف، قد تدعم تشكيل حكومة أوكرانية في المنفى، بعد انتصار روسيا. 30.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-30T20:18+0000
2024-04-30T20:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضاف ميركوريس، عبر قناته على موقع "يوتيوب"، أن "الصراع في أوكرانيا من الممكن أن يستمر إلى أجل غير مسمى، وحتى لو انتهى القتال لصالح الروس، فهناك طرق عديدة يمكنهم من خلالها إنشاء حكومة بديلة في المنفى".ووفقا للخبير، فإن السياسيين والمسؤولين الأوكرانيين، والذين يتمكنون من الفرار من البلاد سيكون بإمكانهم لاحقا رفض الاعتراف بنتائج مفاوضات السلام اللاحقة.وقالت زاخاروفا، ردا على تصريح وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، حول آمال واشنطن في إجراء مفاوضات مع روسيا لإنهاء الصراع في أوكرانيا: "موسكو أكدت استعدادها للرد بشكل بناء على مقترح المفاوضات، في عام 2022".وأشارت زاخاروفا إلى أن روسيا أظهرت بالفعل احترامها للقانون الدولي وبادرت إلى إبرام اتفاقية مينسك وتعزيزها في شكل قرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20240430/عضو-في-الكونغرس-الأمريكي-أوكرانيا-ليست-الولاية-رقم-51-1088403598.html
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روسيا
روسيا

خبير بريطاني: الغرب قد يدعم تشكيل حكومة أوكرانية في المنفى بعد انتصار روسيا

20:18 GMT 30.04.2024 (تم التحديث: 20:28 GMT 30.04.2024)
© Fotolia / aviavladالعلم الأوكراني
العلم الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2024
© Fotolia / aviavlad
تابعنا عبر
صرح الخبير البريطاني، ألكسندر ميركوريس، أن الدول الغربية الداعمة لنظام كييف، قد تدعم تشكيل حكومة أوكرانية في المنفى، بعد انتصار روسيا.
وأضاف ميركوريس، عبر قناته على موقع "يوتيوب"، أن "الصراع في أوكرانيا من الممكن أن يستمر إلى أجل غير مسمى، وحتى لو انتهى القتال لصالح الروس، فهناك طرق عديدة يمكنهم من خلالها إنشاء حكومة بديلة في المنفى".
ووفقا للخبير، فإن السياسيين والمسؤولين الأوكرانيين، والذين يتمكنون من الفرار من البلاد سيكون بإمكانهم لاحقا رفض الاعتراف بنتائج مفاوضات السلام اللاحقة.

وأوضح ميركوريس أنه "نتيجة لذلك، سيكون بمقدورهم تشكيل حكومة في المنفى، والتي ستستمر في تمثيل البلاد في المحافل الدولية مثل الجمعية العامة للأمم المتحدة".

العلم الأمريكي يرفرف فوق مبنى الكونغرس الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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13:29 GMT

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، يوم أمس الاثنين، بأن موسكو أكدت استعدادها للرد بشكل بناء على مقترحات الحوار بشأن الصراع الأوكراني.

وقالت زاخاروفا، ردا على تصريح وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، حول آمال واشنطن في إجراء مفاوضات مع روسيا لإنهاء الصراع في أوكرانيا: "موسكو أكدت استعدادها للرد بشكل بناء على مقترح المفاوضات، في عام 2022".
وأشارت زاخاروفا إلى أن روسيا أظهرت بالفعل احترامها للقانون الدولي وبادرت إلى إبرام اتفاقية مينسك وتعزيزها في شكل قرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
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