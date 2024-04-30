https://sputnikarabic.ae/20240430/خبير-بريطاني-الغرب-قد-يشكل-حكومة-أوكرانية-في-المنفى-بعد-انتصار-روسيا-1088416635.html

خبير بريطاني: الغرب قد يدعم تشكيل حكومة أوكرانية في المنفى بعد انتصار روسيا

خبير بريطاني: الغرب قد يدعم تشكيل حكومة أوكرانية في المنفى بعد انتصار روسيا

سبوتنيك عربي

صرح الخبير البريطاني، ألكسندر ميركوريس، أن الدول الغربية الداعمة لنظام كييف، قد تدعم تشكيل حكومة أوكرانية في المنفى، بعد انتصار روسيا. 30.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-30T20:18+0000

2024-04-30T20:18+0000

2024-04-30T20:28+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102435/72/1024357288_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_5374cfa08a835d831df42b8d6090378a.jpg

وأضاف ميركوريس، عبر قناته على موقع "يوتيوب"، أن "الصراع في أوكرانيا من الممكن أن يستمر إلى أجل غير مسمى، وحتى لو انتهى القتال لصالح الروس، فهناك طرق عديدة يمكنهم من خلالها إنشاء حكومة بديلة في المنفى".ووفقا للخبير، فإن السياسيين والمسؤولين الأوكرانيين، والذين يتمكنون من الفرار من البلاد سيكون بإمكانهم لاحقا رفض الاعتراف بنتائج مفاوضات السلام اللاحقة.وقالت زاخاروفا، ردا على تصريح وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، حول آمال واشنطن في إجراء مفاوضات مع روسيا لإنهاء الصراع في أوكرانيا: "موسكو أكدت استعدادها للرد بشكل بناء على مقترح المفاوضات، في عام 2022".وأشارت زاخاروفا إلى أن روسيا أظهرت بالفعل احترامها للقانون الدولي وبادرت إلى إبرام اتفاقية مينسك وتعزيزها في شكل قرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

https://sputnikarabic.ae/20240430/عضو-في-الكونغرس-الأمريكي-أوكرانيا-ليست-الولاية-رقم-51-1088403598.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا