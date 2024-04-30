عضو في الكونغرس الأمريكي: أوكرانيا ليست الولاية رقم 51

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ع الموجة مع ايلي
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02:30 GMT
150 د
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البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:18 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
08:31 GMT
29 د
كواليس السينما
السينما والمرأة تكامل أم إستخدام
09:03 GMT
25 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
09:29 GMT
31 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
11:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:39 GMT
20 د
من الملعب
العهد اللبناني يتأهل إلى نهائي كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
12:03 GMT
26 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:29 GMT
18 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
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بلا قيود
مستشار سوري: سوريا دولة فاعلة في العمل العربي ونأمل خيرا من القمة العربية
16:03 GMT
60 د
مساحة حرة
ما دلالة اعتراف أوكرانيا بالتقدم التكتيكي لروسيا على الجبهة؟
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: في العقيدة العسكرية الإسرائيلية بقاء رفح هو إبقاء لبنية حماس العسكرية
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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البرنامج المسائي - اعادة
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151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:47 GMT
13 د
من الملعب
ريال مدريد ينتصر بالكلاسيكو على حساب برشلونة
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بلا قيود
خبير: انهيار القوات الأوكرانية قادم و تدخل الناتو سيعتمد على طريقة إدارة روسيا للمعركة
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
هل تنجح المساعي المصرية في منع الهجوم الإسرائيلي على رفح ..؟
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ترويض قطة شرودينغر وحقيقة لب القمر وشجرة الحياة
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Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240430/عضو-في-الكونغرس-الأمريكي-أوكرانيا-ليست-الولاية-رقم-51-1088403598.html
عضو في الكونغرس الأمريكي: أوكرانيا ليست الولاية رقم 51
عضو في الكونغرس الأمريكي: أوكرانيا ليست الولاية رقم 51
سبوتنيك عربي
دعا عضو الكونغرس الأمريكي، آندي بيغز، اليوم الثلاثاء، إلى عدم تقديم المزيد من الأموال لأوكرانيا. 30.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-30T13:29+0000
2024-04-30T13:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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وكتب بيغز، عبر شبكة التواصل الاجتماعي "إكس"، أن "أوكرانيا ليست الولاية رقم 51. لا ينبغي لواشنطن أن ترسل لهم سنتًا إضافيًا، وخاصة وأن حدودنا مفتوحة".وأعلن البنتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية) فور توقيع بايدن على القانون، أن الولايات المتحدة تستأنف الإمدادات العسكرية إلى أوكرانيا بحزمة تبلغ قيمتها مليار دولار.وفي وقت سابق، صرح الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، بأن الولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا، تتفاوضان على تقديم الدعم العسكري والمالي لكييف، على مدى السنوات العشر المقبلة.وأضاف زيلينسكي: "نعمل على تحديد مستويات محددة من الدعم لهذا العام وللسنوات العشر القادمة، ويشمل ذلك الدعم المسلح والدعم المالي والسياسي، وما يتعلق بالإنتاج المشترك للأسلحة".وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلن رئيس الوزراء البريطاني، خلال زيارة إلى كييف، تخصيص أكبر حزمة مساعدات بقيمة 2.5 مليار جنيه استرليني لعام 2024 لأوكرانيا، ووقع اتفاقية تعاون أمني مع زيلينسكي. ويستمر الاتفاق لمدة 10 سنوات، وتعهدت بريطانيا بدعم أوكرانيا، خلال هذه الفترة.
https://sputnikarabic.ae/20240430/رئيس-الاستخبارت-الإسبانية-السابق-الغرب-لا-يزود-كييف-بالمساعدة-المطلوبة-بسبب-الخوف-من-روسيا-1088402897.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

عضو في الكونغرس الأمريكي: أوكرانيا ليست الولاية رقم 51

13:29 GMT 30.04.2024
© AP Photo / Mariam Zuhaibالعلم الأمريكي يرفرف فوق مبنى الكونغرس الأمريكي
العلم الأمريكي يرفرف فوق مبنى الكونغرس الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2024
© AP Photo / Mariam Zuhaib
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دعا عضو الكونغرس الأمريكي، آندي بيغز، اليوم الثلاثاء، إلى عدم تقديم المزيد من الأموال لأوكرانيا.
وكتب بيغز، عبر شبكة التواصل الاجتماعي "إكس"، أن "أوكرانيا ليست الولاية رقم 51. لا ينبغي لواشنطن أن ترسل لهم سنتًا إضافيًا، وخاصة وأن حدودنا مفتوحة".

وفي نهاية أبريل/ نيسان الجاري، وقّع الرئيس الأمريكي جو بايدن، قانوناً لمساعدة الحلفاء الأجانب لواشنطن، بما في ذلك أوكرانيا، التي ستحصل على 61 مليار دولار لمواصلة المواجهة مع روسيا.

وأعلن البنتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية) فور توقيع بايدن على القانون، أن الولايات المتحدة تستأنف الإمدادات العسكرية إلى أوكرانيا بحزمة تبلغ قيمتها مليار دولار.
وفي وقت سابق، صرح الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، بأن الولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا، تتفاوضان على تقديم الدعم العسكري والمالي لكييف، على مدى السنوات العشر المقبلة.
علم أوكرانيا في كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2024
رئيس الاستخبارت الإسبانية السابق: الغرب لا يزود كييف بالمساعدة المطلوبة لأنه يخشى من روسيا
13:16 GMT
وأضاف زيلينسكي: "نعمل على تحديد مستويات محددة من الدعم لهذا العام وللسنوات العشر القادمة، ويشمل ذلك الدعم المسلح والدعم المالي والسياسي، وما يتعلق بالإنتاج المشترك للأسلحة".

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، إن المملكة المتحدة ستواصل تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا، على المستوى الحالي، على الأقل حتى نهاية العقد.

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلن رئيس الوزراء البريطاني، خلال زيارة إلى كييف، تخصيص أكبر حزمة مساعدات بقيمة 2.5 مليار جنيه استرليني لعام 2024 لأوكرانيا، ووقع اتفاقية تعاون أمني مع زيلينسكي. ويستمر الاتفاق لمدة 10 سنوات، وتعهدت بريطانيا بدعم أوكرانيا، خلال هذه الفترة.
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