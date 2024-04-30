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الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
08:31 GMT
29 د
كواليس السينما
السينما والمرأة تكامل أم إستخدام
09:03 GMT
25 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
09:29 GMT
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مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
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مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:39 GMT
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من الملعب
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التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
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https://sputnikarabic.ae/20240430/رئيس-الأركان-التركي-ونظيره-المصري-يبحثان-إنشاء-مصانع-للأسلحة-التركية-في-القاهرة-1088393003.html
رئيس الأركان التركي ونظيره المصري يبحثان إنشاء مصانع للأسلحة التركية في القاهرة
رئيس الأركان التركي ونظيره المصري يبحثان إنشاء مصانع للأسلحة التركية في القاهرة
سبوتنيك عربي
أفاد ياسين أقطاي، مستشار رئيس حزب العدالة والتنمية التركي، بأن رئيس الأركان التركي متين غوراك، ناقش مع نظيره المصري أسامة عسكر في اجتماعهما في أنقرة التعاون... 30.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-30T05:42+0000
2024-04-30T05:42+0000
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وقال أقطاي، لوكالة أنباء "العالم العربي"، إن "كلا الطرفين مصر وتركيا، خسرا من قطع العلاقات، والآن بدآ يلاحظان هذا الأمر بعد لقاء الرئيسين رجب طيب أردوغان وعبد الفتاح السيسي، الذي كان فيه تأسيس علاقات في كل المستويات سواء التجارة أو قطاع الدفاع".وكان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، قال الأسبوع الماضي، إن "التعاون بين تركيا ومصر له فائدة كبيرة لشعبيهما والمنطقة بالكامل".وأضاف فيدان، في مؤتمر صحفي مع نظيره المصري، سامح شكري، أن "زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لتركيا كانت ضمن جدول الأعمال"، متابعا أن "التجارة والاقتصاد تشكلان إحدى أقوى موضوعات التعاون التركي مع مصر".من جهته، قال شكري إن "اللقاءات والزيارات المتبادلة تتكثف مع تركيا لتطوير العلاقات والعمل المشترك"، مؤكدا السعي مع تركيا إلى الارتقاء بالعلاقات سياسيا واقتصاديا وثقافيا وأمنيا بما يصب بالمصلحة المشتركة لكلا البلدين.وأكد وزير الخارجية المصري أن بلاده تطمح لرفع التبادل التجاري مع تركيا إلى 15 مليار دولار وأكثر والإمكانات متاحة للبلدين، مشيرا إلى تطلع مصر للقاء قريب بالقاهرة لترتيب انعقاد مجلس التعاون الاستراتيجي وترتيب زيارة الرئيس المصري.كما أكد شكري العمل على دراسة إطار قانوني واسع من الاتفاقيات تحضيرا لاجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي، لافتا إلى أن "القاهرة ستستضيف وفدا تركيا من أجل الإعداد لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تركيا في المستقبل القريب".وأعلنت مصر، في مارس/ آذار الماضي، عن توقيع مذكرة تفاهم لوضع حجر الأساس لإنشاء منطقة صناعية لوجستية تركية في مرسى مطروح شمال غربي البلاد.وذكرت وزارة النقل المصرية، في بيان، أنه من المقرر أن تقام المنطقة التركية في المنطقة الاقتصادية في جرجوب، موضحة أن المشروع سيضخ استثمارات مباشرة بأكثر من 7 مليارات دولار في جميع مراحله، وتوفير أكثر من 20 ألف فرصة عمل.وتوترت العلاقات بين مصر وتركيا عقب وصول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الرئاسة في العام 2013، إثر عزل الرئيس الراحل محمد مرسي الذي كانت أنقرة من أبرز داعميه.وعادت العلاقات بين تركيا ومصر بعد أن صافح السيسي أردوغان خلال كأس العالم لكرة القدم في قطر العام الماضي، وهي مصافحة جاءت بعد سنتين كاملتين من المفاوضات، بدأت بإرسال وفد تركي إلى مصر، وتبع ذلك زيارة وفد مصري إلى تركيا.واتفق الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والتركي رجب طيب أردوغان على فتح صفحة جديدة في العلاقات بين بلديهما خلال مؤتمر صحفي في القاهرة التي زارها أردوغان، في فبراير/ شباط الماضي، لأول مرة بعد قطيعة استمرت أكثر من عقد.
https://sputnikarabic.ae/20240420/مصر-وتركيا-تؤكدان-التنسيق-معا-لوقف-الحرب-في-قطاع-غزة-والوصول-إلى-حل-الدولتين-1088137085.html
https://sputnikarabic.ae/20240229/وزير-الخارجية-المصري-يتوجه-إلى-تركيا-للمشاركة-في-منتدى-أنطاليا-الدبلوماسي-1086525709.html
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مصر, أخبار مصر الآن, أخبار تركيا اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار تركيا اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم

رئيس الأركان التركي ونظيره المصري يبحثان إنشاء مصانع للأسلحة التركية في القاهرة

05:42 GMT 30.04.2024
© AP Photo / Anatolia, Kenan Gurbuzمقاتلة تركية
مقاتلة تركية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2024
© AP Photo / Anatolia, Kenan Gurbuz
تابعنا عبر
أفاد ياسين أقطاي، مستشار رئيس حزب العدالة والتنمية التركي، بأن رئيس الأركان التركي متين غوراك، ناقش مع نظيره المصري أسامة عسكر في اجتماعهما في أنقرة التعاون الدفاعي بين البلدين وإنشاء مصانع للأسلحة في مصر.
وقال أقطاي، لوكالة أنباء "العالم العربي"، إن "كلا الطرفين مصر وتركيا، خسرا من قطع العلاقات، والآن بدآ يلاحظان هذا الأمر بعد لقاء الرئيسين رجب طيب أردوغان وعبد الفتاح السيسي، الذي كان فيه تأسيس علاقات في كل المستويات سواء التجارة أو قطاع الدفاع".
وكان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، قال الأسبوع الماضي، إن "التعاون بين تركيا ومصر له فائدة كبيرة لشعبيهما والمنطقة بالكامل".
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20 أبريل, 09:59 GMT
وأضاف فيدان، في مؤتمر صحفي مع نظيره المصري، سامح شكري، أن "زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لتركيا كانت ضمن جدول الأعمال"، متابعا أن "التجارة والاقتصاد تشكلان إحدى أقوى موضوعات التعاون التركي مع مصر".
من جهته، قال شكري إن "اللقاءات والزيارات المتبادلة تتكثف مع تركيا لتطوير العلاقات والعمل المشترك"، مؤكدا السعي مع تركيا إلى الارتقاء بالعلاقات سياسيا واقتصاديا وثقافيا وأمنيا بما يصب بالمصلحة المشتركة لكلا البلدين.
وأكد وزير الخارجية المصري أن بلاده تطمح لرفع التبادل التجاري مع تركيا إلى 15 مليار دولار وأكثر والإمكانات متاحة للبلدين، مشيرا إلى تطلع مصر للقاء قريب بالقاهرة لترتيب انعقاد مجلس التعاون الاستراتيجي وترتيب زيارة الرئيس المصري.
كما أكد شكري العمل على دراسة إطار قانوني واسع من الاتفاقيات تحضيرا لاجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي، لافتا إلى أن "القاهرة ستستضيف وفدا تركيا من أجل الإعداد لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تركيا في المستقبل القريب".
سامح شكري وزير الخارجية المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 29.02.2024
وزير الخارجية المصري يتوجه إلى تركيا للمشاركة في منتدى أنطاليا الدبلوماسي
29 فبراير, 14:29 GMT
وأعلنت مصر، في مارس/ آذار الماضي، عن توقيع مذكرة تفاهم لوضع حجر الأساس لإنشاء منطقة صناعية لوجستية تركية في مرسى مطروح شمال غربي البلاد.
وذكرت وزارة النقل المصرية، في بيان، أنه من المقرر أن تقام المنطقة التركية في المنطقة الاقتصادية في جرجوب، موضحة أن المشروع سيضخ استثمارات مباشرة بأكثر من 7 مليارات دولار في جميع مراحله، وتوفير أكثر من 20 ألف فرصة عمل.
وتوترت العلاقات بين مصر وتركيا عقب وصول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الرئاسة في العام 2013، إثر عزل الرئيس الراحل محمد مرسي الذي كانت أنقرة من أبرز داعميه.
وعادت العلاقات بين تركيا ومصر بعد أن صافح السيسي أردوغان خلال كأس العالم لكرة القدم في قطر العام الماضي، وهي مصافحة جاءت بعد سنتين كاملتين من المفاوضات، بدأت بإرسال وفد تركي إلى مصر، وتبع ذلك زيارة وفد مصري إلى تركيا.
واتفق الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والتركي رجب طيب أردوغان على فتح صفحة جديدة في العلاقات بين بلديهما خلال مؤتمر صحفي في القاهرة التي زارها أردوغان، في فبراير/ شباط الماضي، لأول مرة بعد قطيعة استمرت أكثر من عقد.
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