https://sputnikarabic.ae/20240430/رئيس-الاستخبارت-الإسبانية-السابق-الغرب-لا-يزود-كييف-بالمساعدة-المطلوبة-بسبب-الخوف-من-روسيا-1088402897.html

رئيس الاستخبارت الإسبانية السابق: الغرب لا يزود كييف بالمساعدة المطلوبة لأنه يخشى من روسيا

رئيس الاستخبارت الإسبانية السابق: الغرب لا يزود كييف بالمساعدة المطلوبة لأنه يخشى من روسيا

سبوتنيك عربي

صرح الرئيس السابق للاستخبارات الإسبانية، خورخي ديسيار، أن الغرب يتعمد عدم تزويد أوكرانيا بالمساعدة الكاملة، لأنه يخشى إثارة حرب مع روسيا. 30.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-30T13:16+0000

2024-04-30T13:16+0000

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وقال ديسيار، في مقابلة مع صحيفة "لا فانجارديا": "ما نفعله في الغرب هو دعم أوكرانيا، ويجب أن نقول إننا لا ندعمها كثيرا".وأوضح أن "العالم يخشى هزيمة روسيا، لأنه لا يستطيع أن يتخيل ما هي الإجراءات التي ستتخذها موسكو في هذه الحالة".في وقت سابق، في مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، في كييف، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إن "الناتو لم يف بنقطتين مهمتين في دعم الجيش الأوكراني". وهكذا، زود التحالف كييف بالمال، لكنه لم يوفر إمدادات متواصلة من الأسلحة إلى الجبهة. علاوة على ذلك، اشتكى زيلينسكي من أن الناتو لم يحدد بالضبط ما الذي سيصل إلى أوكرانيا.وفي وقت سابق، اشتكى القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، ألكسندر سيرسكي، من الوضع الصعب للقوات الأوكرانية على خط المواجهة، ووفقا له، تتمتع روسيا بميزة كبيرة وتهاجم بنشاط على طول خط التماس بأكمله، ما يؤدي إلى نجاحات تكتيكية.

https://sputnikarabic.ae/20240430/مسؤول-أوكراني-سابق-يؤكد-تزايد-عدم-الثقة-بزيلينسكي-وسيرسكي-داخل-الجيش-1088397318.html

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