مركز المصالحة: القوات الجوية الروسية في سوريا تدمر قاعدتين لمسلحين في محافظة حمص

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:18 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
08:31 GMT
29 د
كواليس السينما
السينما والمرأة تكامل أم إستخدام
09:03 GMT
25 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
09:29 GMT
31 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
11:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:39 GMT
20 د
من الملعب
العهد اللبناني يتأهل إلى نهائي كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
12:03 GMT
26 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:29 GMT
18 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
مستشار سوري: سوريا دولة فاعلة في العمل العربي ونأمل خيرا من القمة العربية
16:03 GMT
60 د
مساحة حرة
ما دلالة اعتراف أوكرانيا بالتقدم التكتيكي لروسيا على الجبهة؟
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: في العقيدة العسكرية الإسرائيلية بقاء رفح هو إبقاء لبنية حماس العسكرية
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:47 GMT
13 د
من الملعب
ريال مدريد ينتصر بالكلاسيكو على حساب برشلونة
09:03 GMT
27 د
On air
09:30 GMT
30 د
On air
10:30 GMT
30 د
كواليس السينما
محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
11:03 GMT
27 د
On air
11:31 GMT
30 د
On air
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: انهيار القوات الأوكرانية قادم و تدخل الناتو سيعتمد على طريقة إدارة روسيا للمعركة
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
هل تنجح المساعي المصرية في منع الهجوم الإسرائيلي على رفح ..؟
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
ترويض قطة شرودينغر وحقيقة لب القمر وشجرة الحياة
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sputnikarabic.ae/20240430/مركز-المصالحة-القوات-الجوية-الروسية-في-سوريا-تدمر-قاعدتين-لمسلحين-في-محافظة-حمص-1088415833.html
مركز المصالحة: القوات الجوية الروسية في سوريا تدمر قاعدتين لمسلحين في محافظة حمص
مركز المصالحة: القوات الجوية الروسية في سوريا تدمر قاعدتين لمسلحين في محافظة حمص
سبوتنيك عربي
أعلن نائب رئيس مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة في سوريا، اللواء يوري بوبوف، أن القوات الجوية الروسية، دمرت قاعدتين لمسلحين غادروا منطقة التنف،... 30.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-30T19:42+0000
2024-04-30T19:44+0000
روسيا
رصد عسكري
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101647/68/1016476867_0:128:2453:1508_1920x0_80_0_0_e2424db6e8ae8ecb50ffdcd9fcb566b8.jpg
وقال بوبوف إن "ضربات القوات الجوية الروسية، دمرت قاعدتين للمسلحين الذين غادروا منطقة التنف وكانوا يختبئون في مناطق يصعب الوصول إليها في سلسلة جبال العمور في محافظة حمص".وفي 21 أبريل/ نيسان الجاري، ذكر اللواء يوري بوبوف، أن ما يسمى بـ"التحالف" الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية في سوريا، انتهك مرتين، بروتوكولات منع الاشتباك، خلال 24 ساعة.وذكر بوبوف في مؤتمر صحفي: "خلال الـ24 الساعة الماضية، سجل "التحالف" ثلاث حالات انتهاك لبروتوكولات منع الاشتباك الموقعة في 9 ديسمبر (كانون الأول) 2019، تتعلق بتحليقات طائرات مسيرة، دون التنسيق مع الجانب الروسي".وتجدر الإشارة أيضًا إلى أنه خلال 24 ساعة، أطلق إرهابيون من "جبهة النصرة" و"الحزب الإسلامي التركستاني" (كلا المنظمتين الإرهابيتين محظورتين في روسيا الاتحادية) النار مرتين على مواقع للجيش السوري، أصيب جندي سوري نتيجة لذلك في حلب.وقال كوليت في مؤتمر صحفي: "خلال اليوم الماضي، تم تسجيل سبع هجمات على مواقع لقوات الجيش السوري من قبل الجماعات الإرهابية "جبهة النصرة" و"الحزب الإسلامي التركستاني" (المحظورتين في روسيا ودول عدة) في منطقة خفض التصعيد في إدلب. هجوم واحد في محافظة حلب، وأربع هجمات في محافظة إدلب، وهجومان في محافظة اللاذقية".وأضاف كوليت أنه تم تسجيل انتهاكين من قبل مقاتلتي "رافال" تابعتين لما يسمى "التحالف الدولي" بقيادة الولايات المتحدة في هذه المنطقة من الأراضي السورية.
https://sputnikarabic.ae/20240421/المصالحة-الروسي-طائرات-التحالف-الدولي-تنتهك-بروتوكولات-تجنب-الصدام-3-مرات-في-سوريا-1088169820.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101647/68/1016476867_137:0:2317:1635_1920x0_80_0_0_9e4b38a5f9126b306a2dd38fff82bf05.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, رصد عسكري, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
روسيا, رصد عسكري, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم

مركز المصالحة: القوات الجوية الروسية في سوريا تدمر قاعدتين لمسلحين في محافظة حمص

19:42 GMT 30.04.2024 (تم التحديث: 19:44 GMT 30.04.2024)
© Sputnik . Dmitriy Vinogradov / الانتقال إلى بنك الصورطائرة روسية في قاعدة حميميم
طائرة روسية في قاعدة حميميم - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2024
© Sputnik . Dmitriy Vinogradov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلن نائب رئيس مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة في سوريا، اللواء يوري بوبوف، أن القوات الجوية الروسية، دمرت قاعدتين لمسلحين غادروا منطقة التنف، وكانوا يختبئون في مناطق جبلية يصعب الوصول إليها في محافظة حمص وسط سوريا.
وقال بوبوف إن "ضربات القوات الجوية الروسية، دمرت قاعدتين للمسلحين الذين غادروا منطقة التنف وكانوا يختبئون في مناطق يصعب الوصول إليها في سلسلة جبال العمور في محافظة حمص".
وفي 21 أبريل/ نيسان الجاري، ذكر اللواء يوري بوبوف، أن ما يسمى بـ"التحالف" الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية في سوريا، انتهك مرتين، بروتوكولات منع الاشتباك، خلال 24 ساعة.
وذكر بوبوف في مؤتمر صحفي: "خلال الـ24 الساعة الماضية، سجل "التحالف" ثلاث حالات انتهاك لبروتوكولات منع الاشتباك الموقعة في 9 ديسمبر (كانون الأول) 2019، تتعلق بتحليقات طائرات مسيرة، دون التنسيق مع الجانب الروسي".
طيران التحالف الدولي - طائرات إف-18 ي (F-18E) الأمريكية بعد شن غارة جوية في العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2024
مركز المصالحة الروسي: طائرات "التحالف الدولي" تنتهك بروتوكولات تجنب الصدام 3 مرات في سوريا
21 أبريل, 22:18 GMT
وتجدر الإشارة أيضًا إلى أنه خلال 24 ساعة، أطلق إرهابيون من "جبهة النصرة" و"الحزب الإسلامي التركستاني" (كلا المنظمتين الإرهابيتين محظورتين في روسيا الاتحادية) النار مرتين على مواقع للجيش السوري، أصيب جندي سوري نتيجة لذلك في حلب.

وأفاد الأدميرال فاديم كوليت، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، في 21 يناير/ كانون الثاني الماضي، بأن مسلحي الجماعات الإرهابية نفذوا سبع هجمات في منطقة خفض التصعيد في إدلب شمال غربي سوريا، خلال اليوم الماضي.

وقال كوليت في مؤتمر صحفي: "خلال اليوم الماضي، تم تسجيل سبع هجمات على مواقع لقوات الجيش السوري من قبل الجماعات الإرهابية "جبهة النصرة" و"الحزب الإسلامي التركستاني" (المحظورتين في روسيا ودول عدة) في منطقة خفض التصعيد في إدلب. هجوم واحد في محافظة حلب، وأربع هجمات في محافظة إدلب، وهجومان في محافظة اللاذقية".
وأضاف كوليت أنه تم تسجيل انتهاكين من قبل مقاتلتي "رافال" تابعتين لما يسمى "التحالف الدولي" بقيادة الولايات المتحدة في هذه المنطقة من الأراضي السورية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:11 GMTЮг Израиля недалеко от границы с сектором Газа, после авиаударов Израиля - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... "حماس" تؤكد أن الرد الإسرائيلي على اقتراح الهدنة ما زال تحت الدراسة12:49 GMTДети играют среди развалин мечети Аль-Фарук, разрушенной во время израильской бомбардировки, в Рафахе на юге сектора Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... "حماس" تؤكد أن الرد الإسرائيلي على اقتراح الهدنة ما زال تحت الدراسةأمس, 20:44 GMTТерритории вокруг больницы Аль-Шифа в Газе после того, как израильские военные покинули комплекс - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. حسم المقترح المصري بشأن الهدنة بيد السنوار28 أبريل, 18:54 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала