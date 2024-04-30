مقتل شخصين وإصابة ثالث في قصف للقوات الأوكرانية على قريتين بمقاطعة كورسك الروسية

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:18 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
08:31 GMT
29 د
كواليس السينما
السينما والمرأة تكامل أم إستخدام
09:03 GMT
25 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
09:29 GMT
31 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
11:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:39 GMT
20 د
من الملعب
العهد اللبناني يتأهل إلى نهائي كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
12:03 GMT
26 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:29 GMT
18 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
مستشار سوري: سوريا دولة فاعلة في العمل العربي ونأمل خيرا من القمة العربية
16:03 GMT
60 د
مساحة حرة
ما دلالة اعتراف أوكرانيا بالتقدم التكتيكي لروسيا على الجبهة؟
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: في العقيدة العسكرية الإسرائيلية بقاء رفح هو إبقاء لبنية حماس العسكرية
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:47 GMT
13 د
من الملعب
ريال مدريد ينتصر بالكلاسيكو على حساب برشلونة
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عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
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27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: انهيار القوات الأوكرانية قادم و تدخل الناتو سيعتمد على طريقة إدارة روسيا للمعركة
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60 د
ملفات ساخنة
هل تنجح المساعي المصرية في منع الهجوم الإسرائيلي على رفح ..؟
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
ترويض قطة شرودينغر وحقيقة لب القمر وشجرة الحياة
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Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240430/مقتل-شخصين-وإصابة-ثالث-في-قصف-للقوات-الأوكرانية-على-قريتين-بمقاطعة-كورسك-الروسية-1088417956.html
مقتل شخصين وإصابة ثالث في قصف للقوات الأوكرانية على قريتين بمقاطعة كورسك الروسية
مقتل شخصين وإصابة ثالث في قصف للقوات الأوكرانية على قريتين بمقاطعة كورسك الروسية
سبوتنيك عربي
قُتل شخصان -رجل وامرأة- وأُصيبت امرأة ثانية في قصف للقوات الأوكرانية على قريتي كوزينو ونيكولاييفو-دارينو بمقاطعة كورسك الروسية، حسبما أعلن حاكم المقاطعة رومان... 30.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-30T22:23+0000
2024-04-30T22:23+0000
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
العالم
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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موسكو - سبوتنيك. وكتب ستاروفويت في منشور على منصة "تليغرام" أنه "بعد ظهر اليوم، تعرضت قرية كوزينو للقصف مرة ثانية من الجانب الأوكراني. قُتلت امرأة وأُصيبت أُخرى نُقلت إلى المستشفى.وجاء في منشور آخر لستاروفويت: "أسقطت طائرة مسيرة أوكرانية اليوم ذخيرة حارقة على أحد المنازل في قرية نيكولاييفو-دارينو بضاحية سودجانسكي، وتبين بعد فحص الأضرار أن شخصًا من السكان المحليين قُتل بتأثير النيران".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في حزيران/يونيو العام الماضي.وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20240318/القوات-الروسية-تضرب-مجموعة-تخريب-أوكرانية-في-مقاطعة-كورسك-فيديو-1087104202.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم

مقتل شخصين وإصابة ثالث في قصف للقوات الأوكرانية على قريتين بمقاطعة كورسك الروسية

22:23 GMT 30.04.2024
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورمنزل متضرر جراء سقوط مسيرة أوكرانية في فورونيج، روسيا 16 يناير 2024
منزل متضرر جراء سقوط مسيرة أوكرانية في فورونيج، روسيا 16 يناير 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2024
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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قُتل شخصان -رجل وامرأة- وأُصيبت امرأة ثانية في قصف للقوات الأوكرانية على قريتي كوزينو ونيكولاييفو-دارينو بمقاطعة كورسك الروسية، حسبما أعلن حاكم المقاطعة رومان ستاروفويت.
موسكو - سبوتنيك. وكتب ستاروفويت في منشور على منصة "تليغرام" أنه "بعد ظهر اليوم، تعرضت قرية كوزينو للقصف مرة ثانية من الجانب الأوكراني. قُتلت امرأة وأُصيبت أُخرى نُقلت إلى المستشفى.
مدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر مستا-بي في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تضرب مجموعة تخريب أوكرانية في مقاطعة كورسك... فيديو
18 مارس, 07:45 GMT
وجاء في منشور آخر لستاروفويت: "أسقطت طائرة مسيرة أوكرانية اليوم ذخيرة حارقة على أحد المنازل في قرية نيكولاييفو-دارينو بضاحية سودجانسكي، وتبين بعد فحص الأضرار أن شخصًا من السكان المحليين قُتل بتأثير النيران".
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في حزيران/يونيو العام الماضي.
وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد من قبل نظام كييف.
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Дым, поднимающийся из зданий, пострадавших от израильских ударов в ходе боев между Израилем и боевиками ХАМАС - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... "حماس" تؤكد أن الرد الإسرائيلي على اقتراح الهدنة ما زال تحت الدراسة21:40 GMTДети играют среди развалин мечети Аль-Фарук, разрушенной во время израильской бомбардировки, в Рафахе на юге сектора Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... "حماس" تؤكد أن الرد الإسرائيلي على اقتراح الهدنة ما زال تحت الدراسةأمس, 20:44 GMT
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