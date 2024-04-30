https://sputnikarabic.ae/20240430/مقتل-شخصين-وإصابة-ثالث-في-قصف-للقوات-الأوكرانية-على-قريتين-بمقاطعة-كورسك-الروسية-1088417956.html
مقتل شخصين وإصابة ثالث في قصف للقوات الأوكرانية على قريتين بمقاطعة كورسك الروسية
مقتل شخصين وإصابة ثالث في قصف للقوات الأوكرانية على قريتين بمقاطعة كورسك الروسية
سبوتنيك عربي
قُتل شخصان -رجل وامرأة- وأُصيبت امرأة ثانية في قصف للقوات الأوكرانية على قريتي كوزينو ونيكولاييفو-دارينو بمقاطعة كورسك الروسية، حسبما أعلن حاكم المقاطعة رومان... 30.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-30T22:23+0000
2024-04-30T22:23+0000
2024-04-30T22:23+0000
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موسكو - سبوتنيك. وكتب ستاروفويت في منشور على منصة "تليغرام" أنه "بعد ظهر اليوم، تعرضت قرية كوزينو للقصف مرة ثانية من الجانب الأوكراني. قُتلت امرأة وأُصيبت أُخرى نُقلت إلى المستشفى.وجاء في منشور آخر لستاروفويت: "أسقطت طائرة مسيرة أوكرانية اليوم ذخيرة حارقة على أحد المنازل في قرية نيكولاييفو-دارينو بضاحية سودجانسكي، وتبين بعد فحص الأضرار أن شخصًا من السكان المحليين قُتل بتأثير النيران".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في حزيران/يونيو العام الماضي.وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20240318/القوات-الروسية-تضرب-مجموعة-تخريب-أوكرانية-في-مقاطعة-كورسك-فيديو-1087104202.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم
مقتل شخصين وإصابة ثالث في قصف للقوات الأوكرانية على قريتين بمقاطعة كورسك الروسية
قُتل شخصان -رجل وامرأة- وأُصيبت امرأة ثانية في قصف للقوات الأوكرانية على قريتي كوزينو ونيكولاييفو-دارينو بمقاطعة كورسك الروسية، حسبما أعلن حاكم المقاطعة رومان ستاروفويت.
موسكو - سبوتنيك
. وكتب ستاروفويت في منشور على منصة "تليغرام" أنه "بعد ظهر اليوم، تعرضت قرية كوزينو للقصف مرة ثانية من الجانب الأوكراني. قُتلت امرأة وأُصيبت أُخرى نُقلت إلى المستشفى.
وجاء في منشور آخر لستاروفويت: "أسقطت طائرة مسيرة أوكرانية اليوم ذخيرة حارقة على أحد المنازل في قرية نيكولاييفو-دارينو بضاحية سودجانسكي، وتبين بعد فحص الأضرار أن شخصًا من السكان المحليين قُتل بتأثير النيران".
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية
في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في حزيران/يونيو العام الماضي.
وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد من قبل نظام كييف.