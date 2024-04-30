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وزير الخارجية الإسرائيلي: سنحتل جنوب لبنان إذا لم ينسحب "حزب الله" بعيدا عن حدودنا
وزير الخارجية الإسرائيلي: سنحتل جنوب لبنان إذا لم ينسحب "حزب الله" بعيدا عن حدودنا
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الثلاثاء، بأن بلاده ستقوم بـ"احتلال مناطق واسعة" في جنوب لبنان، إذا لم ينسحب "حزب الله" من المنطقة. 30.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-30T18:14+0000
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وبحسب صحيفة "جيروزاليم بوست"، جاء ذلك خلال لقاء كاتس، مع نظيره الفرنسي ستيفان سيجورنيه، في تل أبيب، اليوم الثلاثاء.وأضاف كاتس أنه "في حال لم ينسحب "حزب الله" فإن إسرائيل ستكون قريبة من حرب شاملة معه".وأكد وزير الخارجية الإسرائيلي، بالقول: "لن نقبل الهدوء مقابل الهدوء، ولن نعود إلى وضع 6 أكتوبر (تشرين الأول الماضي)".ووصل وزير الخارجية الفرنسي، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء إلى إسرائيل، حيث التقى نظيره الإسرائيلي، وهي زيارة تستمر 24 ساعة في إطار جولة في الشرق الأوسط شملت لبنان والسعودية.وقال سيجورنيه إن "باريس شاركت تل أبيب مقترحات تم تقديمها للسلطات اللبنانية، لتهدئة التوتر بين إسرائيل و"حزب الل"ه، مع محاولات باريس الاضطلاع بدور وساطة بين الجانبين".ويتبادل "حزب الله" وإسرائيل، الضربات يوميا عبر الحدود على مدى الأشهر الماضية، بالتوازي مع الحرب في غزة، في تصعيد أثار اتساع نطاقه وتطوره مخاوف من صراع إقليمي أوسع.
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طوفان الأقصى, لبنان, إسرائيل, أخبار حزب الله, أخبار فرنسا , غزة, قطاع غزة, العالم, العالم العربي, الأخبار

وزير الخارجية الإسرائيلي: سنحتل جنوب لبنان إذا لم ينسحب "حزب الله" بعيدا عن حدودنا

18:14 GMT 30.04.2024
© YouTube.comيسرائيل كاتس
يسرائيل كاتس - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2024
© YouTube.com
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صرح وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الثلاثاء، بأن بلاده ستقوم بـ"احتلال مناطق واسعة" في جنوب لبنان، إذا لم ينسحب "حزب الله" من المنطقة.
وبحسب صحيفة "جيروزاليم بوست"، جاء ذلك خلال لقاء كاتس، مع نظيره الفرنسي ستيفان سيجورنيه، في تل أبيب، اليوم الثلاثاء.
وأضاف كاتس أنه "في حال لم ينسحب "حزب الله" فإن إسرائيل ستكون قريبة من حرب شاملة معه".

وتابع: "إسرائيل ستحارب "حزب الله" في كل أرجاء لبنان، وستحتل مناطق واسعة في جنوب لبنان، وستبقى هذه المناطق تحت سيطرة الجيش كمنطقة أمنية، تسمح لسكان الشمال بالعودة إلى منازلهم بأمان".

وأكد وزير الخارجية الإسرائيلي، بالقول: "لن نقبل الهدوء مقابل الهدوء، ولن نعود إلى وضع 6 أكتوبر (تشرين الأول الماضي)".
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ووصل وزير الخارجية الفرنسي، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء إلى إسرائيل، حيث التقى نظيره الإسرائيلي، وهي زيارة تستمر 24 ساعة في إطار جولة في الشرق الأوسط شملت لبنان والسعودية.
وقال سيجورنيه إن "باريس شاركت تل أبيب مقترحات تم تقديمها للسلطات اللبنانية، لتهدئة التوتر بين إسرائيل و"حزب الل"ه، مع محاولات باريس الاضطلاع بدور وساطة بين الجانبين".
ويتبادل "حزب الله" وإسرائيل، الضربات يوميا عبر الحدود على مدى الأشهر الماضية، بالتوازي مع الحرب في غزة، في تصعيد أثار اتساع نطاقه وتطوره مخاوف من صراع إقليمي أوسع.
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