https://sputnikarabic.ae/20240427/جعجع-كل-الدلائل-والتحليلات-تقول-إن-الجنوب-اللبناني-يتجه-إلى-حرب-شبه-كاملة-1088329643.html

‏جعجع: كل الدلائل والتحليلات تقول إن الجنوب اللبناني يتجه إلى حرب شبه كاملة

‏جعجع: كل الدلائل والتحليلات تقول إن الجنوب اللبناني يتجه إلى حرب شبه كاملة

سبوتنيك عربي

قال رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، إن العمليات العسكرية في الجنوب لم تفد غزة بشيء، مؤكدًا أن التوترات في الأشهر الأخيرة أظهرت أن "حزب الله" غير قادر... 27.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-27T12:18+0000

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وأضاف جعجع في كلمة، اليوم السبت، خلال مؤتمر لقوى وشخصيات معارضة: "مشكلة العمليات العسكرية في جنوب لبنان، أنها صارت بقرار من حزب الله وحده".وتابع: "حجة حزب الله هي مساندة غزة، ولا يحق له اتخاذ هذا القرار من دون أي فريق آخر".وأشار إلى أن "العمليات في الجنوب لم تفد غزة بشيء، في حين أن الخسائر الاقتصادية التي تحملها لبنان بمليارات الدولارات".وأردف: "القضية الفلسطينية إحدى أهم القضايا، ولكن المتاجرة بها شيء مختلف".ورأى السياسي اللبناني أن الطرف الفلسطيني كان الخاسر الوحيد فيما حدث بين إيران وإسرائيل.وتستمر المعارك في جنوب لبنان بين حزب الله من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، حيث دخلت يومها الـ200، وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا وأدت إلى الكثير من الأضرار بالبنية التحتية والأراضي والمزروعات، على جانبي الحدود في البلدين.

https://sputnikarabic.ae/20240427/حزب-الله-جبهات-المساندة-من-لبنان-إلى-العراق-واليمن-لن-توقف-المواجهة-إلا-بوقف-العدوان-على-غزة-1088326160.html

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