‏جعجع: كل الدلائل والتحليلات تقول إن الجنوب اللبناني يتجه إلى حرب شبه كاملة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
08:29 GMT
31 د
من الملعب
العهد اللبناني يتأهل إلى نهائي كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
09:15 GMT
26 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
09:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
10:03 GMT
36 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:39 GMT
14 د
صدى الحياة
تجدد الانتقادات لـ"جرائم الشرف" بعد مقتل قاصر في سوريا
10:54 GMT
6 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: المناورات الأطلسية هي رسالة لروسيا بأن الحلف جاهز للتعامل مع مجريات الأحداث في المنطقة
14:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير سعودي يوضح سبب اختيار روسيا للمملكة لإنشاء مجمع صناعي
14:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
وفد مصري يصل إسرائيل في محاولة لإحياء المفاوضات
15:03 GMT
59 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
16:03 GMT
21 د
ملفات ساخنة
البيت الأبيض والاتحاد الأوربي يريد "إجابات" من إسرائيل بشأن المقابر الجماعية في غزة. هل يسفر الموقف الدولي عن شيء؟
16:24 GMT
29 د
صدى الحياة
السجائر الإلكترونية: هل هي خالية تماما من المخاطر والأضرار؟
16:54 GMT
6 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
17:00 GMT
46 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
17:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
من الملعب
العهد اللبناني يتأهل إلى نهائي كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
08:17 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
08:43 GMT
17 د
كواليس السينما
محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
09:03 GMT
27 د
قوانين الاقتصاد
خبير سعودي يوضح سبب اختيار روسيا للمملكة لإنشاء مجمع صناعي
09:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
10:03 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: المناورات الأطلسية هي رسالة لروسيا بأن الحلف جاهز للتعامل مع مجريات الأحداث في المنطقة
10:15 GMT
30 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:44 GMT
16 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل تؤثر الاحتجاجات في الجامعات الأمريكية والغربية على الدعم الغربي لإسرائيل؟
14:03 GMT
29 د
مساحة حرة
أهمية إنشاء مجمع صناعي روسي بالسعودية
14:34 GMT
29 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:21 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
16:30 GMT
30 د
مساحة حرة
كيف يعزز استخدام الأدوات المالية البديلة التجارة بين دول "بريكس"
17:00 GMT
29 د
صدى الحياة
هل ما زال الكتاب "خير جليس في الأنام" في عصرنا الراهن
17:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sputnikarabic.ae/20240427/جعجع-كل-الدلائل-والتحليلات-تقول-إن-الجنوب-اللبناني-يتجه-إلى-حرب-شبه-كاملة-1088329643.html
‏جعجع: كل الدلائل والتحليلات تقول إن الجنوب اللبناني يتجه إلى حرب شبه كاملة
‏جعجع: كل الدلائل والتحليلات تقول إن الجنوب اللبناني يتجه إلى حرب شبه كاملة
سبوتنيك عربي
قال رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، إن العمليات العسكرية في الجنوب لم تفد غزة بشيء، مؤكدًا أن التوترات في الأشهر الأخيرة أظهرت أن "حزب الله" غير قادر... 27.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-27T12:18+0000
2024-04-27T12:18+0000
طوفان الأقصى
لبنان
أخبار لبنان
أخبار حزب الله
غزة
قطاع غزة
العالم العربي
الأخبار
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101711/59/1017115917_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_474a50c965174f932831657c81cc6519.jpg
وأضاف جعجع في كلمة، اليوم السبت، خلال مؤتمر لقوى وشخصيات معارضة: "مشكلة العمليات العسكرية في جنوب لبنان، أنها صارت بقرار من حزب الله وحده".وتابع: "حجة حزب الله هي مساندة غزة، ولا يحق له اتخاذ هذا القرار من دون أي فريق آخر".وأشار إلى أن "العمليات في الجنوب لم تفد غزة بشيء، في حين أن الخسائر الاقتصادية التي تحملها لبنان بمليارات الدولارات".وأردف: "القضية الفلسطينية إحدى أهم القضايا، ولكن المتاجرة بها شيء مختلف".ورأى السياسي اللبناني أن الطرف الفلسطيني كان الخاسر الوحيد فيما حدث بين إيران وإسرائيل.وتستمر المعارك في جنوب لبنان بين حزب الله من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، حيث دخلت يومها الـ200، وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا وأدت إلى الكثير من الأضرار بالبنية التحتية والأراضي والمزروعات، على جانبي الحدود في البلدين.
https://sputnikarabic.ae/20240427/حزب-الله-جبهات-المساندة-من-لبنان-إلى-العراق-واليمن-لن-توقف-المواجهة-إلا-بوقف-العدوان-على-غزة-1088326160.html
لبنان
أخبار لبنان
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101711/59/1017115917_191:0:2048:1393_1920x0_80_0_0_5e485a38e36397bd3ac59e644c09072a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
طوفان الأقصى, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, غزة, قطاع غزة, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, غزة, قطاع غزة, العالم العربي, الأخبار

‏جعجع: كل الدلائل والتحليلات تقول إن الجنوب اللبناني يتجه إلى حرب شبه كاملة

12:18 GMT 27.04.2024
© AFP 2023سمير جعجع
سمير جعجع - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2024
© AFP 2023
تابعنا عبر
قال رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، إن العمليات العسكرية في الجنوب لم تفد غزة بشيء، مؤكدًا أن التوترات في الأشهر الأخيرة أظهرت أن "حزب الله" غير قادر على حماية لبنان.
وأضاف جعجع في كلمة، اليوم السبت، خلال مؤتمر لقوى وشخصيات معارضة: "مشكلة العمليات العسكرية في جنوب لبنان، أنها صارت بقرار من حزب الله وحده".
وتابع: "حجة حزب الله هي مساندة غزة، ولا يحق له اتخاذ هذا القرار من دون أي فريق آخر".
وأشار إلى أن "العمليات في الجنوب لم تفد غزة بشيء، في حين أن الخسائر الاقتصادية التي تحملها لبنان بمليارات الدولارات".
تدريبات عناصر حزب الله اللبناني، لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2024
"حزب الله": جبهات المساندة من لبنان إلى العراق واليمن لن توقف المواجهة إلا بوقف العدوان على غزة
09:45 GMT
وأردف: "القضية الفلسطينية إحدى أهم القضايا، ولكن المتاجرة بها شيء مختلف".
ورأى السياسي اللبناني أن الطرف الفلسطيني كان الخاسر الوحيد فيما حدث بين إيران وإسرائيل.

وواصل، قائلا: "خلال الأشهر الأخيرة تبيّن أن حزب الله غير قادر على الدفاع عن لبنان"، مشيرًا إلى أن "الحل هو انتشار الجيش اللبناني جنوبًا، وانسحاب حزب الله".

وتستمر المعارك في جنوب لبنان بين حزب الله من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، حيث دخلت يومها الـ200، وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا وأدت إلى الكثير من الأضرار بالبنية التحتية والأراضي والمزروعات، على جانبي الحدود في البلدين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий Центрального военного округа на территории освобожденной Авдеевки - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:02 GMTПалестинцы осматривают ущерб, нанесенный больнице Аль-Шифа в секторе Газа после того, как израильские военные покинули комплекс - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... انتقاد إسرائيلي للمقترح المصري بشأن الهدنة في غزةأمس, 09:20 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала