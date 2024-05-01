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https://sputnikarabic.ae/20240501/أبو-ظبي-للكتاب-يعرض-نسخة-صينية-نادرة-من-القرآن-صور-1088437202.html
"أبو ظبي للكتاب" يعرض نسخة صينية نادرة من القرآن... صور
"أبو ظبي للكتاب" يعرض نسخة صينية نادرة من القرآن... صور
سبوتنيك عربي
شهد معرض أبو ظبي للكتاب عرض نسخة صينية نادرة من القرآن، في جناح دار بيع الكتب النادرة الرائدة في لندن " بيتر هارينغتون"، خلال مشاركتها في المعرض. 01.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-01T14:25+0000
2024-05-01T14:25+0000
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وقالت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، إن "عرض نسخة القرآن النادرة جاءت ضمن مجموعة استثنائية من المخطوطات النادرة"، مشيرة إلى أن "النسخة الصينية مكتوبة بأسلوب غير معتاد تعود إلى القرن السابع عشر الميلادي".وتتألف نسخة القرآن المعروضة من ثلاثين مجلدا مزخرفة بشكل جذاب، ما يجعلها نموذجا مهما من الكتب الإسلامية التي ازدهرت طباعتها في الصين، آنذاك، باستخدام النمط الصيني للخط العربي.وتعتبر هذه النسخة من القرآن شاهدا على حركة التبادل الثقافي النشطة بين شرق وغرب آسيا، خلال فترة النهضة، وسيتم عرض النسخة بقيمة 65,000 جنيه استرليني، مايعادل نحو 300 ألف درهم إماراتي.يشار إلى المجلد التاسع من المجموعة يحتوي على ملاحظة مدونة باللغة الفارسية، فيما يتميز غلاف المجلد الأول بتصميمٍ أنيق باللونين الذهبي والأسود يتخلله زخارف صينية، تشمل زهرة اللوتس وشبكة من الزهور رباعية الرؤوس، في حين تكتمل صفحات المجلد باللونين الأحمر والأسود بخط فريد وزخارف نباتية ملتفة.وتم استخدام الحبر الأحمر في بقية المجلدات لتحديد السور والآيات والتصحيح العرضي، وتحتوي العديد من المجلدات في هذه النسخة على ملاحق لأدعية، ويحتوي بعضها تعليقات توضيحية على الغلاف والصفحات الأولى.وتظهر مصطلحات جذابة على أغلفة مجلدات النسخة، فيما تم نسخ بعض الصفحات، والمجلدات الثلاثين بالكامل كتبت بخط اليد بأسلوب شبه معاصر مفعم بالمهارة.
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منوعات, الأخبار, أخبار الإمارات العربية المتحدة, الصين, фото
منوعات, الأخبار, أخبار الإمارات العربية المتحدة, الصين, фото

"أبو ظبي للكتاب" يعرض نسخة صينية نادرة من القرآن... صور

14:25 GMT 01.05.2024
تابعنا عبر
شهد معرض أبو ظبي للكتاب عرض نسخة صينية نادرة من القرآن، في جناح دار بيع الكتب النادرة الرائدة في لندن " بيتر هارينغتون"، خلال مشاركتها في المعرض.
وقالت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، إن "عرض نسخة القرآن النادرة جاءت ضمن مجموعة استثنائية من المخطوطات النادرة"، مشيرة إلى أن "النسخة الصينية مكتوبة بأسلوب غير معتاد تعود إلى القرن السابع عشر الميلادي".
وتتألف نسخة القرآن المعروضة من ثلاثين مجلدا مزخرفة بشكل جذاب، ما يجعلها نموذجا مهما من الكتب الإسلامية التي ازدهرت طباعتها في الصين، آنذاك، باستخدام النمط الصيني للخط العربي.
وتعتبر هذه النسخة من القرآن شاهدا على حركة التبادل الثقافي النشطة بين شرق وغرب آسيا، خلال فترة النهضة، وسيتم عرض النسخة بقيمة 65,000 جنيه استرليني، مايعادل نحو 300 ألف درهم إماراتي.
© Photo

نسخة صينية نادرة من القرآن معروضة في معرض أبو ظبي للكتاب

نسخة صينية نادرة من القرآن معروضة في معرض أبو ظبي للكتاب - سبوتنيك عربي
1/4
© Photo

نسخة صينية نادرة من القرآن معروضة في معرض أبو ظبي للكتاب

© Photo

نسخة صينية نادرة من القرآن معروضة في معرض أبو ظبي للكتاب

نسخة صينية نادرة من القرآن معروضة في معرض أبو ظبي للكتاب - سبوتنيك عربي
2/4
© Photo

نسخة صينية نادرة من القرآن معروضة في معرض أبو ظبي للكتاب

© Photo

نسخة صينية نادرة من القرآن معروضة في معرض أبو ظبي للكتاب

نسخة صينية نادرة من القرآن معروضة في معرض أبو ظبي للكتاب - سبوتنيك عربي
3/4
© Photo

نسخة صينية نادرة من القرآن معروضة في معرض أبو ظبي للكتاب

© Photo

نسخة صينية نادرة من القرآن معروضة في معرض أبو ظبي للكتاب

نسخة صينية نادرة من القرآن معروضة في معرض أبو ظبي للكتاب - سبوتنيك عربي
4/4
© Photo

نسخة صينية نادرة من القرآن معروضة في معرض أبو ظبي للكتاب

يشار إلى المجلد التاسع من المجموعة يحتوي على ملاحظة مدونة باللغة الفارسية، فيما يتميز غلاف المجلد الأول بتصميمٍ أنيق باللونين الذهبي والأسود يتخلله زخارف صينية، تشمل زهرة اللوتس وشبكة من الزهور رباعية الرؤوس، في حين تكتمل صفحات المجلد باللونين الأحمر والأسود بخط فريد وزخارف نباتية ملتفة.
وتم استخدام الحبر الأحمر في بقية المجلدات لتحديد السور والآيات والتصحيح العرضي، وتحتوي العديد من المجلدات في هذه النسخة على ملاحق لأدعية، ويحتوي بعضها تعليقات توضيحية على الغلاف والصفحات الأولى.
وتظهر مصطلحات جذابة على أغلفة مجلدات النسخة، فيما تم نسخ بعض الصفحات، والمجلدات الثلاثين بالكامل كتبت بخط اليد بأسلوب شبه معاصر مفعم بالمهارة.
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