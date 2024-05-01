https://sputnikarabic.ae/20240501/الدفاعات-الجوية-تعلن-اعتراض-وتدمير-6-مسيرات-أوكرانية-فوق-4-مقاطعات-روسية-1088419077.html

الدفاعات الجوية تعلن اعتراض وتدمير 6 مسيرات أوكرانية فوق 4 مقاطعات روسية

الدفاعات الجوية تعلن اعتراض وتدمير 6 مسيرات أوكرانية فوق 4 مقاطعات روسية

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الأربعاء، بأن قوات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 6 طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي مناطق فورونيج وريازان وبلغورود وكورسك. 01.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-01T04:41+0000

2024-05-01T04:41+0000

2024-05-01T04:41+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولة جديدة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف داخل الأراضي الروسية".وأضافت الوزارة في بيانها: "دمرت أنظمة الدفاع الجوية واعترضت 6 طائرات مسيرة أوكرانية، منها ثلاث فوق أراضي منطقة فورونيج، وواحدة فوق أراضي منطقة ريازان، وواحدة فوق أراضي منطقة بيلغورود وواحدة فوق أراضي منطقة كورسك".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في حزيران/يونيو العام الماضي.وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد من قبل نظام كييف.

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