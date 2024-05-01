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الشرطة الفرنسية تستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في باريس بمناسبة عيد العمال
الشرطة الفرنسية تستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في باريس بمناسبة عيد العمال
سبوتنيك عربي
اندلعت أعمال شغب خلال تظاهرة عيد العمال في باريس، اليوم الأربعاء، واستخدمت الشرطة الهراوات والغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى سقوط جرحى، حسبما أفاد مراسل... 01.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-01T14:50+0000
2024-05-01T14:50+0000
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وانتقلت مظاهرة عيد العمال من ساحة الجمهورية إلى ساحة الأمة في العاصمة الفرنسية، وكان من بين المشاركين مئات عدة من مجموعة "بلاك بلوك"، الذين كانوا يرتدون ملابس سوداء بالكامل وكانت وجوههم مغطاة بالأقنعة، وبعد وقت قصير من بدء التظاهرة، بدأوا بتحطيم زجاج واجهات المتاجر ومحطات الحافلات.وعندما وصل المتظاهرون إلى ساحة الـ"باستيل"، حاولت الشرطة تقسيم المتظاهرين إلى مجموعات، وقامت بإغلاق جزء من شارع "بوليفارد فولتير"، ودفعوا الناس إلى الخلف، وبدأت بإلقاء قنابل الغاز المسيل للدموع على الحشود.وفي الأول من مايو/ أيار من كل عام، تقام المسيرات تقليديا في فرنسا تكريما لعيد العمال. وفقا لمسؤولي إنفاذ القانون، تم الإعلان عن 270 إجراء يمكن أن يشارك فيها من 130 إلى 150 ألف شخص.وقالت إدارة شرطة العاصمة باريس إنه من المتوقع أن يشارك في التظاهرة ما بين 15 و30 ألف مشارك، وقبل بدء التظاهرة، تم تفتيش نحو 500 شخص، ومصادرة السكاكين والأدوات الحديدية التي كانت بحوزتهم، وتم اعتقال 15 شخصًا.
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العالم, أخبار فرنسا
العالم, أخبار فرنسا

الشرطة الفرنسية تستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في باريس بمناسبة عيد العمال

14:50 GMT 01.05.2024
© Sputnik . Florence Gallez / الانتقال إلى بنك الصورمظاهرات الأول من مايو في باريس، فرنسا
مظاهرات الأول من مايو في باريس، فرنسا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2024
© Sputnik . Florence Gallez
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اندلعت أعمال شغب خلال تظاهرة عيد العمال في باريس، اليوم الأربعاء، واستخدمت الشرطة الهراوات والغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى سقوط جرحى، حسبما أفاد مراسل "سبوتنيك".
وانتقلت مظاهرة عيد العمال من ساحة الجمهورية إلى ساحة الأمة في العاصمة الفرنسية، وكان من بين المشاركين مئات عدة من مجموعة "بلاك بلوك"، الذين كانوا يرتدون ملابس سوداء بالكامل وكانت وجوههم مغطاة بالأقنعة، وبعد وقت قصير من بدء التظاهرة، بدأوا بتحطيم زجاج واجهات المتاجر ومحطات الحافلات.

وعندما تدخلت الشرطة، قام أفراد المجموعة بإلقاء المفرقعات النارية والألعاب النارية والزجاجات على الشرطة، ثم بدأ الضباط في صد المتظاهرين باستخدام الهراوات، وطرحوا المشاركين في التظاهرة أرضا وأصيب عدد من الأشخاص.

عمال يحملون الأعلام وهم يسيرون في أحدى الشوارع خلال الاحتفال بيوم العمال العالمي في كومبوديا في 1 مايو 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2024
وسائط متعددة
صور الاحتفال بعيد العمال في العالم
13:43 GMT
وعندما وصل المتظاهرون إلى ساحة الـ"باستيل"، حاولت الشرطة تقسيم المتظاهرين إلى مجموعات، وقامت بإغلاق جزء من شارع "بوليفارد فولتير"، ودفعوا الناس إلى الخلف، وبدأت بإلقاء قنابل الغاز المسيل للدموع على الحشود.

ومع ذلك، واصل المتظاهرون احتجاجهم، إذ قاموا برسم شعارات مناهضة للرأسمالية على واجهات المتاجر.

وفي الأول من مايو/ أيار من كل عام، تقام المسيرات تقليديا في فرنسا تكريما لعيد العمال. وفقا لمسؤولي إنفاذ القانون، تم الإعلان عن 270 إجراء يمكن أن يشارك فيها من 130 إلى 150 ألف شخص.
وقالت إدارة شرطة العاصمة باريس إنه من المتوقع أن يشارك في التظاهرة ما بين 15 و30 ألف مشارك، وقبل بدء التظاهرة، تم تفتيش نحو 500 شخص، ومصادرة السكاكين والأدوات الحديدية التي كانت بحوزتهم، وتم اعتقال 15 شخصًا.
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