https://sputnikarabic.ae/20240501/الشرطة-الفرنسية-تستخدم-الغاز-المسيل-للدموع-لتفريق-المتظاهرين-في-باريس-بمناسبة-عيد-العمال-1088437654.html

الشرطة الفرنسية تستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في باريس بمناسبة عيد العمال

الشرطة الفرنسية تستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في باريس بمناسبة عيد العمال

سبوتنيك عربي

اندلعت أعمال شغب خلال تظاهرة عيد العمال في باريس، اليوم الأربعاء، واستخدمت الشرطة الهراوات والغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى سقوط جرحى، حسبما أفاد مراسل... 01.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-01T14:50+0000

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2024-05-01T14:50+0000

العالم

أخبار فرنسا

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وانتقلت مظاهرة عيد العمال من ساحة الجمهورية إلى ساحة الأمة في العاصمة الفرنسية، وكان من بين المشاركين مئات عدة من مجموعة "بلاك بلوك"، الذين كانوا يرتدون ملابس سوداء بالكامل وكانت وجوههم مغطاة بالأقنعة، وبعد وقت قصير من بدء التظاهرة، بدأوا بتحطيم زجاج واجهات المتاجر ومحطات الحافلات.وعندما وصل المتظاهرون إلى ساحة الـ"باستيل"، حاولت الشرطة تقسيم المتظاهرين إلى مجموعات، وقامت بإغلاق جزء من شارع "بوليفارد فولتير"، ودفعوا الناس إلى الخلف، وبدأت بإلقاء قنابل الغاز المسيل للدموع على الحشود.وفي الأول من مايو/ أيار من كل عام، تقام المسيرات تقليديا في فرنسا تكريما لعيد العمال. وفقا لمسؤولي إنفاذ القانون، تم الإعلان عن 270 إجراء يمكن أن يشارك فيها من 130 إلى 150 ألف شخص.وقالت إدارة شرطة العاصمة باريس إنه من المتوقع أن يشارك في التظاهرة ما بين 15 و30 ألف مشارك، وقبل بدء التظاهرة، تم تفتيش نحو 500 شخص، ومصادرة السكاكين والأدوات الحديدية التي كانت بحوزتهم، وتم اعتقال 15 شخصًا.

https://sputnikarabic.ae/20240501/صور-الاحتفال-بعيد-العمال-في-العالم-1088432001.html

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