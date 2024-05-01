https://sputnikarabic.ae/20240501/القوات-الروسية-تحسن-مواقعها-على-طول-خط-الجبهة-في-جمهوريتي-دونيتسك-ولوغانسك-الشعبيتين-1088424797.html

القوات الروسية تحسن مواقعها على طول خط الجبهة في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين

القوات الروسية تحسن مواقعها على طول خط الجبهة في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن القوات الروسية حسنت أماكن تموضعها على طول خط الجبهة في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين. 01.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-01T10:13+0000

2024-05-01T10:13+0000

2024-05-01T10:43+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

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وذكرت وزارة الدفاع الروسية في إحاطتها أن وحدات من مجموعة القوات "زاباد" (الغرب) قامت بتحسين وضعها وأحرزت تقدما على طول خط المواجهة، حيث حيدت عددا من الجنود ودمرت معدات عسكرية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في بلدات زاغورويكوفكا الواقعة في مقاطعة خاركوف، ويامبولوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية.وفي سياق متصل، نجحت وحدات تابعة لقوات مجموعة "الجنوب" بالسيطرة على مواقع أكثر فائدة، وألحقت أيضًا أضرارًا نارية في القوى البشرية الأوكرانية والمعدات العسكرية التابعة لها في بلدات أندريفكا وكورديوموفكا وكونستانتينوفكا الواقعة في جمهورية دونيتسك الشعبية، وأضاف البيان أن خسائر العدو بلغت نحو 400 عسكري، وسبع مركبات، ومدفعي هاوتزر 122 ملم وغيرها من الأسلحة.وتابع البيان أن وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية قامت بتحسين وضعها التكتيكي وقضت على تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في بلدات لينينسكوي وكيراميك وأوتشيرتينو في جمهورية دونيتسك الشعبية، مضيفا أنه تم صد تسع هجمات مضادة للمجموعات الهجومية من ألوية 23 و92 و61 الهجومية التابعة القوات المسلحة الأوكرانية في بلدات نوفغورودسكوي، وسولوفييفو، وسيمينوفكا، ونيتايلوفو، ونوفوكالينوفو، وشومي، وبيرديتشي في جمهورية دونيتسك الشعبية.ولفت إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية فقدت نحو 410 من الأفراد العسكريين، ودبابة، ومركبة قتال مشاة، ومركبة قتالية مدرعة، ومدفعا ذاتي الدفع تشيكي الصنع من عيار 155 ملم، ومدفعا أمريكي الصنع "M102" من عيار 105 ملم.وأشار البيان إلى أن وحدات من مجموعة "دنيبر" استهدفت بدورها تجمعات عسكرية تابعة للواء الهجوم الأوكراني رقم 128، واللواء 35 التابع لمشاة البحرية في بلدة كامينسكوي الواقعة بمقاطعة زابوروجيه، وبلدتي إيفانوفكا وستيبوفو الواقعتين في مقاطعة خيرسون، حيث فقد فيها العدو نحو 20 عسكريًا ومدفع هاوتزر أمريكي الصنع من طراز "M777" عيار 155 ملم.

https://sputnikarabic.ae/20240501/مجموعة-روسية-تخترق-طوقا-أوكرانيا-استمر-28-يوما-وتهزم-قواته--1088424668.html

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روسيا, رصد عسكري