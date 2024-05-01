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تركيا تصعد وتنضم إلى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام "العدل الدولية"... فيديو
تركيا تصعد وتنضم إلى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام "العدل الدولية"... فيديو
سبوتنيك عربي
قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن تركيا قررت الانضمام إلى القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية. 01.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-01T14:05+0000
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جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي، اليوم الأربعاء.وأضاف فيدان: "إسرائيل تواصل جرائمها بحق الشعب الفلسطيني وعلى المجتمع الدولي إيقاف هذه الجرائم".وتابع: "في حين تحدث حالات وفاة بسبب الجوع في غزة في القرن الـ 21 وتظهر مقابر جماعية في المنطقة، فماذا يتوقع المجتمع الدولي أكثر من ذلك؟ الآن يجب أن تحدث ردود فعل مقنعة".وأردف: "لا يموت الفلسطينيون وحدهم في غزة بل الإنسانية كلها".وأكد الوزير التركي على ضرورة عدم قبول تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، لافتًا إلى أن ضرورة إقامة دولة فلسطينية، موضحًا أن بعض الدول الغربية أصبحت تعترف بأن حل الدولتين أمر لا مناص منه.كما أفاد بأن تركيا قررت الانضمام إلى القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية.وتطالب القضية المرفوعة من قبل جنوب أفريقيا بمحاكمة إسرائيل على ارتكاب "إبادة جماعية" بحق الشعب الفلسطيني، على خلفية الحرب على غزة المستمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20240423/أردوغان-يصف-نتنياهو-بـهتلر-ويحذر-من-احتلال-غزة-بالكامل-1088211799.html
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طوفان الأقصى, أخبار تركيا اليوم, محكمة العدل الدولية, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, العالم, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, أخبار تركيا اليوم, محكمة العدل الدولية, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, العالم, العالم العربي, الأخبار

تركيا تصعد وتنضم إلى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام "العدل الدولية"... فيديو

14:05 GMT 01.05.2024
© AFP 2023وزير الخارجية التركي هاكان فيدان
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2024
© AFP 2023
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قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن تركيا قررت الانضمام إلى القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي، اليوم الأربعاء.
وأضاف فيدان: "إسرائيل تواصل جرائمها بحق الشعب الفلسطيني وعلى المجتمع الدولي إيقاف هذه الجرائم".
وتابع: "في حين تحدث حالات وفاة بسبب الجوع في غزة في القرن الـ 21 وتظهر مقابر جماعية في المنطقة، فماذا يتوقع المجتمع الدولي أكثر من ذلك؟ الآن يجب أن تحدث ردود فعل مقنعة".
وأردف: "لا يموت الفلسطينيون وحدهم في غزة بل الإنسانية كلها".
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2024
أردوغان يصف نتنياهو بـ"هتلر العصر" ويحذر من احتلال غزة بالكامل
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وأكد الوزير التركي على ضرورة عدم قبول تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، لافتًا إلى أن ضرورة إقامة دولة فلسطينية، موضحًا أن بعض الدول الغربية أصبحت تعترف بأن حل الدولتين أمر لا مناص منه.
كما أفاد بأن تركيا قررت الانضمام إلى القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية.
وتطالب القضية المرفوعة من قبل جنوب أفريقيا بمحاكمة إسرائيل على ارتكاب "إبادة جماعية" بحق الشعب الفلسطيني، على خلفية الحرب على غزة المستمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
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