https://sputnikarabic.ae/20240501/جامعة-براون-الأمريكية-ترضخ-لمطالب-طلابها-وتوافق-على-سحب-استماراتها-من-إسرائيل-1088422731.html
جامعة "براون" الأمريكية ترضخ لمطالب طلابها وتوافق على سحب استماراتها من إسرائيل
جامعة "براون" الأمريكية ترضخ لمطالب طلابها وتوافق على سحب استماراتها من إسرائيل
سبوتنيك عربي
أرسلت رئيسة جامعة "براون" الأمريكية، كريستينا باكسون، اليوم الأربعاء، رسالة إلى المحتجين أكدت فيها موافقة إدراة الجامعة على اقتراح الطلبة بسحب استماراتها من... 01.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-01T08:13+0000
2024-05-01T08:13+0000
2024-05-01T08:13+0000
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العالم, غزة
جامعة "براون" الأمريكية ترضخ لمطالب طلابها وتوافق على سحب استماراتها من إسرائيل
يتبع
أرسلت رئيسة جامعة "براون" الأمريكية، كريستينا باكسون، اليوم الأربعاء، رسالة إلى المحتجين أكدت فيها موافقة إدراة الجامعة على اقتراح الطلبة بسحب استماراتها من إسرائيل مع شرط وحيد.