https://sputnikarabic.ae/20240501/اشتباكات-بين-طلاب-مؤيدين-ومعارضين-للحرب-الإسرائيلية-على-غزة-في-جامعة-كاليفورنيا-1088422975.html

اشتباكات بين طلاب مؤيدين ومعارضين للحرب الإسرائيلية على غزة في جامعة كاليفورنيا

اشتباكات بين طلاب مؤيدين ومعارضين للحرب الإسرائيلية على غزة في جامعة كاليفورنيا

سبوتنيك عربي

اندلعت اشتباكات، اليوم الأربعاء، بين طلاب داعين لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة، وآخرين مؤيدين لإسرائيل، في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس الأمريكية. 01.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-01T08:31+0000

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وقالت وسائل إعلام أمريكية إن "الشرطة أطلقت قنابل الغاز لفض اشتباكات بين الطلاب"، وسط تقارير أمريكية عن اعتقال نحو 1000 شخص في أكثر من 25 حرما جامعيا في 21 ولاية منذ 18 أريل/ نيسان الماضي.يأتي ذلك بعد ساعات من اقتحام شرطة نيويورك محيط قاعة "هاميلتون" في حرم جامعة كولومبيا، وإلقاء القبض على العشرات في الجامعة.وأمس الثلاثاء، حذّر عمدة مدينة نيويورك، إريك آدامز، من أن "جهات خارجية" تسبب مشكلات تتعلق بالسلامة العامة في الاحتجاجات في جامعة كولومبيا، قائلاً:وأضاف: "يجب أن ينتهي هذا الوضع الآن"، وحث آباء المتظاهرين في الجامعة على "الاتصال بأبنائهم وحثهم على مغادرة المنطقة قبل أن يتصاعد الوضع بأي شكل من الأشكال".وأضاف أنه "بالرغم من عدم وجود طلب رسمي من جامعة كولومبيا للحصول على مساعدة شرطة نيويورك، فإن فرق الضباط في المدينة تستعد للذهاب بمجرد تلقي أمرا من إدارة الجامعة، وحتى الآن لم يتم استلام أي شيء".كانت الجامعة قد قالت، الاثنين، إنها بدأت في تعليق دراسة الطلاب الذين تحدوا الموعد النهائي لإخلاء المخيم الذي أصبح نقطة رئيسية لعشرات الاحتجاجات الطلابية في أنحاء الولايات المتحدة، للتعبير عن معارضتهم للحرب الإسرائيلية في غزة.وانتشرت المظاهرات في جميع أنحاء الولايات المتحدة، عبر حرم الجامعات بشكل خاص، والتي أطلق شرارتها طلاب جامعة كولومبيا المرموقة في نيويورك، الذين يطالبون السلطات بالتخلي عن دعم إسرائيل بسبب الحرب على غزة والانتهاكات الإنسانية في حق المدنيين.

https://sputnikarabic.ae/20240430/جامعة-كولومبيا-الأمريكية-تبدأ-بفصل-الطلاب-المشاركين-في-التظاهرات-الداعمة-لفلسطين-1088392794.html

https://sputnikarabic.ae/20240423/سيناتور-روسي-الاحتجاجات-في-أمريكا-ضد-العملية-الإسرائيلية-وصلت-لأبعاد-غير-مسبوقة-1088205510.html

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