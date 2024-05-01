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https://sputnikarabic.ae/20240501/دراسة-جديدة-تكشف-عن-النظام-الغذائي-للإنسان-ما-قبل-عصر-الزراعة-1088442454.html
دراسة جديدة تكشف عن النظام الغذائي للإنسان ما قبل عصر الزراعة
دراسة جديدة تكشف عن النظام الغذائي للإنسان ما قبل عصر الزراعة
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة جديدة عن النظام الغذائي للإنسان ما قبل ظهور الزراعة، أي قبل نحو 11500 سنة، حيث ظهرت الزراعة لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشكلت علامة فارقة بالنسبة... 01.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-01T19:34+0000
2024-05-01T19:34+0000
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وعمد العلماء إلى إعادة هيكلة الممارسات الغذائية لإحدى الثقافات في شمال أفريقيا، ومن المدهش أنهم وثقوا نظاما غذائيا يعتمد بشكل كبير على النباتات، حسبما ذكرت "سكاي نيوز".عكف الباحثون على فحص البصمات الكيميائية لعظام وأسنان جُمعت من رفات سبعة أشخاص، ينتمون إلى ما يسمى بـ"الحضارة الأيبيروموروسية"، بالإضافة إلى أسنان منفصلة مختلفة يعود تاريخها إلى نحو 15 ألف سنة، عُثر عليها داخل كهف خارج قرية تافورالت شمال شرقي المغرب.وتمكن العلماء من خلال تحليل هذه البقايا من التوصل إلى نوع وكمية النباتات واللحوم التي كان يتناولها هؤلاء الأشخاص، كما عثروا على بقايا نباتات برية مختلفة صالحة للأكل منها الجوز الحلو والصنوبر والفستق والشوفان والبقوليات، وكذلك الحيوانات الرئيسية التي كانوا يصطادونها، وفقا للعظام المكتشفة في الكهف، التي كانت عبارة عن نوع يسمى "الأغنام البربرية".ونفت الباحثة زينب مبتهج، من معهد ماكس بلانك للأنثروبولوجيا التطورية في ألمانيا والمؤلف الرئيسي للدراسة، المعتقد السائد بأن النظام الغذائي للصيادين كان يتكون في المقام الأول من البروتينات الحيوانية، حيث أن الأدلة التي عثر عليها داخل قرية تافورالت، تثبت أن النباتات شكلت جزءا كبيرا من قائمة طعام الصيادين.من جانبها، قالت كليرفيا جاوين، عالمة الكيمياء الجيولوجية الأثرية في وكالة الأبحاث الفرنسية والمؤلفة المشاركة في الدراسة، أن هذا الاكتشاف يفيد بأنه من المحتمل أن عددا من شعوب العالم قد بدأ بالفعل في إدراج كمية كبيرة من النباتات في نظامه الغذائي ما قبل عصر الزراعة.يذكر أن أصحاب "الحضارة الأيبيروموروسية" كانوا من الصيادين وجامعي الثمار عاشوا في أجزاء من المغرب وليبيا، منذ ما يتراوح بين 11 ألف إلى 25 ألف عام تقريبا، ويشير الباحثون إلى أن أصحاب هذه الحضارة ربما خزنوا النباتات الصالحة للأكل على مدار العام لتعويض النقص الموسمي في الفرائس وللحصول على إمدادات غذائية منتظمة.وتبين أن أهل "الحضارة الأيبيروموروسية" كانوا يأكلون النباتات البرية فقط، ولم يطوروا الزراعة أبدا والتي عرفتها منطقة شمال أفريقيا في زمن متأخر.
https://sputnikarabic.ae/20240216/حفرية-قديمة-حيرت-العلماءتكشف-أخيرا-عن-هويتها-الحقيقية-1086129575.html
https://sputnikarabic.ae/20231027/دراسة-تكشف-عن-العنصر-الذهبي-في-وجبة-الإنسان-الغذائية--1082532586.html
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علوم, منوعات, الأخبار, الصحة
علوم, منوعات, الأخبار, الصحة

دراسة جديدة تكشف عن النظام الغذائي للإنسان ما قبل عصر الزراعة

19:34 GMT 01.05.2024
© Sputnik . Emma Zilivinskaya / الانتقال إلى بنك الصورأعمال حفريات
أعمال حفريات - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2024
© Sputnik . Emma Zilivinskaya
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تابعنا عبر
كشفت دراسة جديدة عن النظام الغذائي للإنسان ما قبل ظهور الزراعة، أي قبل نحو 11500 سنة، حيث ظهرت الزراعة لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشكلت علامة فارقة بالنسبة للبشرية.
وعمد العلماء إلى إعادة هيكلة الممارسات الغذائية لإحدى الثقافات في شمال أفريقيا، ومن المدهش أنهم وثقوا نظاما غذائيا يعتمد بشكل كبير على النباتات، حسبما ذكرت "سكاي نيوز".
عكف الباحثون على فحص البصمات الكيميائية لعظام وأسنان جُمعت من رفات سبعة أشخاص، ينتمون إلى ما يسمى بـ"الحضارة الأيبيروموروسية"، بالإضافة إلى أسنان منفصلة مختلفة يعود تاريخها إلى نحو 15 ألف سنة، عُثر عليها داخل كهف خارج قرية تافورالت شمال شرقي المغرب.
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16 فبراير, 11:46 GMT
وتمكن العلماء من خلال تحليل هذه البقايا من التوصل إلى نوع وكمية النباتات واللحوم التي كان يتناولها هؤلاء الأشخاص، كما عثروا على بقايا نباتات برية مختلفة صالحة للأكل منها الجوز الحلو والصنوبر والفستق والشوفان والبقوليات، وكذلك الحيوانات الرئيسية التي كانوا يصطادونها، وفقا للعظام المكتشفة في الكهف، التي كانت عبارة عن نوع يسمى "الأغنام البربرية".
ونفت الباحثة زينب مبتهج، من معهد ماكس بلانك للأنثروبولوجيا التطورية في ألمانيا والمؤلف الرئيسي للدراسة، المعتقد السائد بأن النظام الغذائي للصيادين كان يتكون في المقام الأول من البروتينات الحيوانية، حيث أن الأدلة التي عثر عليها داخل قرية تافورالت، تثبت أن النباتات شكلت جزءا كبيرا من قائمة طعام الصيادين.
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27 أكتوبر 2023, 14:58 GMT
من جانبها، قالت كليرفيا جاوين، عالمة الكيمياء الجيولوجية الأثرية في وكالة الأبحاث الفرنسية والمؤلفة المشاركة في الدراسة، أن هذا الاكتشاف يفيد بأنه من المحتمل أن عددا من شعوب العالم قد بدأ بالفعل في إدراج كمية كبيرة من النباتات في نظامه الغذائي ما قبل عصر الزراعة.
يذكر أن أصحاب "الحضارة الأيبيروموروسية" كانوا من الصيادين وجامعي الثمار عاشوا في أجزاء من المغرب وليبيا، منذ ما يتراوح بين 11 ألف إلى 25 ألف عام تقريبا، ويشير الباحثون إلى أن أصحاب هذه الحضارة ربما خزنوا النباتات الصالحة للأكل على مدار العام لتعويض النقص الموسمي في الفرائس وللحصول على إمدادات غذائية منتظمة.
وتبين أن أهل "الحضارة الأيبيروموروسية" كانوا يأكلون النباتات البرية فقط، ولم يطوروا الزراعة أبدا والتي عرفتها منطقة شمال أفريقيا في زمن متأخر.
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