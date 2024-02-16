https://sputnikarabic.ae/20240216/حفرية-قديمة-حيرت-العلماءتكشف-أخيرا-عن-هويتها-الحقيقية-1086129575.html

حفرية قديمة حيرت العلماء...تكشف أخيرا عن هويتها الحقيقية

حفرية قديمة حيرت العلماء...تكشف أخيرا عن هويتها الحقيقية

اكتشف علماء الآثار منذ أكثر من 90 عاما، في جبال الألب الإيطالية، على حفرية تعود للعصر البرمي، ويرجع تاريخها إلى 280 مليون سنة مضت، قبل الديناصورات، ويُعتقد... 16.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-16T11:46+0000

2024-02-16T11:46+0000

2024-02-16T11:46+0000

مجتمع

علوم

معلومات

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/02/10/1086129401_2:0:640:359_1920x0_80_0_0_70be1f9ebe682d7c5b2d6d9711204b4f.jpg

ويطلق على هذا الأحفور "ترايدنتينوصور أنتيكوس"، تم التنقيب عنه عام 1931، وتم هذا الاكتشاف من قبل فريق من الباحثين بقيادة عالمة الأحياء القديمة فالنتينا روسي، من جامعة كوليدج كورك.وأضافت: "أخبرني زملائي أيضا أن لديهم رد الفعل نفسه، لكن الحفريات دائمًا ما تكون غريبة بعض الشيء، لذلك واصلت بحثي وبعد تحليل عينات دقيقة مما يشبه مخطط الجسم (وبالتالي الجلد)، أدركت أنه لا يوجد شيء منطقي، لقد خلصت التحليلات الجزيئية إلى أن ما حصلنا عليه لم يكن أنسجة رخوة متفحمة، بل طلاء أسود".لقد توصل العلماء إلى نظريات حول كيفية الحفاظ على الأنسجة الرخوة لـ "ترايدنتينوصور"، لكن لم يدرس أحد الجلد بالتفصيل، ولهذا السبب قررت روسي وزملاؤها إجراء دراسة للجلد، بحسب المقال المنشور في مجلة "sciencealert" العلمية.وقارنوا نتائجهم مع عدد من المواد، ووجدوا أن العينة تتفق مع صبغة عظمية سوداء مصنعة، غالبًا ما نراها في اللوحات.كان هذا الاكتشاف غير متوقع على الإطلاق، وكان الباحثون في حالة من الصدمة، ولكن في الوقت نفسه أدركوا أن هناك شيء إيجابي.وهذا يعني أنه يمكن للباحثين العمل على فهم "ترايدنتينوصور" الحقيقي، ومقارنته بالحفريات الأخرى التي ربما تم رفضها سابقًا باعتبارها مختلفة جدًا بحيث لا تمثل النوع أو الجنس نفسه.اكتشاف بيضة من العصر الروماني... والعلماء وجدوا فيها شيئا "مذهلا".. فيديو

https://sputnikarabic.ae/20240215/كيف-تلحق-الأصوات-العالية-الضرر-بسمعنا-دراسة-تكشف-حقائق-مثيرة-1086104322.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

علوم, معلومات