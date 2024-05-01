https://sputnikarabic.ae/20240501/سفينة-روسية-جديدة-تثير-قلق-القيادة-العسكرية-الأمريكية-1088419254.html

سفينة روسية جديدة تثير قلق القيادة العسكرية الأمريكية

سفينة روسية جديدة تثير قلق القيادة العسكرية الأمريكية

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأربعاء، بأن الفرقاطة الروسية الجديدة التي دخلت الخدمة أخيرا، وهي من طراز "مشروع 22350" والمسماة "أدميرال غولوفكو"، بدأت تثير... 01.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-01T05:27+0000

2024-05-01T05:27+0000

2024-05-01T05:27+0000

روسيا

رصد عسكري

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وذكرت مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية تقريرا للصحفي، بيتر سوشيو، الذي أشار أن "هذه السفينة تعد جزءا من جيل جديد من الفرقاطات المتعددة المهام، التي تمثل تحولا وتقدما ملحوظا نحو استخدام منصات الصواريخ المتقدمة على متنها".وأضاف التقرير أن أسلحة الفرقاطة الجديدة "الأدميرال غولوفكو" لا تتكون فقط من صواريخ كروز "كاليبر" ونظام "أونيكس" المضاد للسفن، بل تحتوي أيضًا على صواريخ حديثة فرط صوتية من طراز "تسيركون".وخلص سوشيو في تقرير بالقول أن "هذه الفرقاطة تتحول إلى حاملات صواريخ عائمة قوية، مما يعكس المتطلبات المتزايدة للحرب الحديثة في البحر".بعد الانتهاء من جميع مراحل الاختبار بنجاح، ستصبح "الأدميرال غولوفكو" ​​جزءًا من تشكيل سفن الصواريخ التابعة للأسطول الشمالي، ويوجد الآن فرقاطتين من هذه السلسلة وهما "أدميرال أسطول الاتحاد السوفيتي غورشكوف" و"أدميرال الأسطول كاساتونوف".

https://sputnikarabic.ae/20231205/فرقاطة-الأدميرال-غولوفكو-الروسية-الجديدة-تدخل-بحر-بارنتس-1083767994.html

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روسيا, رصد عسكري