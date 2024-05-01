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Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240501/شويغو-يؤكد-ضرورة-الحفاظ-على-وتيرة-الهجوم-في-منطقة-العملية-العسكرية-1088423485.html
شويغو يؤكد ضرورة الحفاظ على وتيرة الهجوم في منطقة العملية العسكرية
شويغو يؤكد ضرورة الحفاظ على وتيرة الهجوم في منطقة العملية العسكرية
سبوتنيك عربي
أكد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الأربعاء، ضرورة الحفاظ على وتيرة الهجوم ودعم مجموعات القوات وزيادة حجم ونوعية الأسلحة الموردة لها في منطقة العملية... 01.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-01T09:05+0000
2024-05-01T09:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاءت تصريحات شويغو خلال اجتماع في مقر مجموعة القوات المشتركة قال فيه إن المجموعات المختلفة التابعة للقوات المسلحة الروسية تواصل تنفيذ المهام في منطقة العمليات العسكرية وفقا لخطة القيادة العسكرية، مؤكدا ضرورة زيادة إمدادات الأسلحة والتجهيزات العسكرية لهذه القوات.وتابع شويغو بالقول إن الهيئات المركزية للقيادة العسكرية تقوم بعمل كل ما يلزم في هذا الاتجاه، حيث تم إبرام العقود الحكومية مع المؤسسات الصناعية، مع الأخذ في الاعتبار طاقتها الكاملة والحد الأقصى لوقت إنتاج الأسلحة والمعدات العسكرية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240501/مصدر-لـسبوتنيك-الناتو-يعزز-حدود-رومانيا-بدفاعات-ألمانية-والأسلحة-تتدفق-إلى-أوكرانيا-1088420430.html
https://sputnikarabic.ae/20240501/شويغو-يتفقد-الأسلحة-الجديدة-المضادة-للطائرات-المسيرة-خلال-اجتماع-بمقر-القوات-المشتركة-1088422068.html
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شويغو يؤكد ضرورة الحفاظ على وتيرة الهجوم في منطقة العملية العسكرية

09:05 GMT 01.05.2024 (تم التحديث: 09:29 GMT 01.05.2024)
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورجنود القوات المسلحة الروسية الواصلون حديثاً يجرون تدريباً في ميدان للتدريب في منطقة المنطقة العسكرية الخاصة في اتجاه محور زابوروجيه
جنود القوات المسلحة الروسية الواصلون حديثاً يجرون تدريباً في ميدان للتدريب في منطقة المنطقة العسكرية الخاصة في اتجاه محور زابوروجيه - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2024
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
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تابعنا عبر
أكد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الأربعاء، ضرورة الحفاظ على وتيرة الهجوم ودعم مجموعات القوات وزيادة حجم ونوعية الأسلحة الموردة لها في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وجاءت تصريحات شويغو خلال اجتماع في مقر مجموعة القوات المشتركة قال فيه إن المجموعات المختلفة التابعة للقوات المسلحة الروسية تواصل تنفيذ المهام في منطقة العمليات العسكرية وفقا لخطة القيادة العسكرية، مؤكدا ضرورة زيادة إمدادات الأسلحة والتجهيزات العسكرية لهذه القوات.
وفي هذا الصدد، قال شويغو إنه "للحفاظ على الوتيرة المطلوبة للهجوم وضمان بناء القوة القتالية للمجموعات العسكرية وللقيام بمزيد من العمليات، من الضروري زيادة حجم ونوعية الأسلحة والمعدات العسكرية المقدمة لها، وفي المقام الأول الأسلحة النوعية".
القوات المسلحة الفرنسية خلال مناورة عسكرية التنين-24، وهي جزء من مناورات المدافع الصامد 2024، التابعة لحلف الناتو في كورزينيوو، شمال بولندا، في 4 مارس 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مصدر لـ"سبوتنيك": الناتو يعزز حدود رومانيا بدفاعات ألمانية والأسلحة تتدفق إلى أوكرانيا
06:27 GMT
وتابع شويغو بالقول إن الهيئات المركزية للقيادة العسكرية تقوم بعمل كل ما يلزم في هذا الاتجاه، حيث تم إبرام العقود الحكومية مع المؤسسات الصناعية، مع الأخذ في الاعتبار طاقتها الكاملة والحد الأقصى لوقت إنتاج الأسلحة والمعدات العسكرية.

كما تطرق شويغو في حديثه إلى أهمية زيادة كفاءة وحدات الإصلاح والترميم التابعة للقوات المسلحة في منطقة العمليات العسكرية، مضيفا أنه أصدر تعليماته باتخاذ إجراءات إضافية لتقليل الوقت اللازم لإصلاح المحركات ومكونات المعدات العسكرية، وكذلك زيادة رأس المال لقطع الغيار والمكونات للإصلاح الفوري للمعدات والأسلحة.

وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو يزور الأسطول الشمالي، في إقليم مورمانسك، روسيا 13 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2024
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شويغو يتفقد الأسلحة الجديدة المضادة للطائرات المسيرة خلال اجتماع بمقر القوات المشتركة
07:22 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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