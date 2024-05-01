https://sputnikarabic.ae/20240501/قرار-يمنع-تونس-من-استضافة-أي-بطولات-أو-رفع-علمها-في-الألعاب-الأولمبية-1088427620.html
قرار يمنع تونس من استضافة أي بطولات أو رفع علمها في الألعاب الأولمبية
قرار يمنع تونس من استضافة أي بطولات أو رفع علمها في الألعاب الأولمبية
سبوتنيك عربي
أعلنت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات "وادا" فرض عقوبات على تونس، وذلك لعدم امتثالها للمدونة العالمية لمكافحة المنشطات. 01.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-01T11:58+0000
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وقالت الوكالة في بيان، أمس الثلاثاء، أن تونس لن تستضيف بطولات إقليمية أو قارية أو عالمية، ولن يُسمح برفع العلم التونسي في الألعاب الأولمبية والبارالمبية، حتى تعود البلاد إلى كنف الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.وتابع البيان: "لن يكون الممثلون التونسيون مؤهلين أيضا للعمل في لجان أو مجالس إدارة الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات".وكانت تونس تملك مهلة 4 أشهر اعتبارا من نوفمبر/تشرين الثاني 2023 لاعتماد عدد معين من "التعديلات على النصوص التشريعية والتنظيمية" للامتثال لمدونة الإطار القانوني التونسي.وأكدت الوكالة أنه "حتى أوائل أبريل/ نيسان، لم يتم حل مسائل عدم الامتثال بعد".ولم تعترض المنظمة الوطنية التونسية لمكافحة المنشطات (أناد) على مزاعم الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات بشأن عدم الامتثال.
https://sputnikarabic.ae/20240501/عقوبات-قاسية-ضد-لاعبة-مصرية-أسقطت-زميلتها-خلال-سباق-دراجات-فيديو-1088427330.html
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تونس, أخبار تونس اليوم, رياضة, منوعات, الأخبار
تونس, أخبار تونس اليوم, رياضة, منوعات, الأخبار
قرار يمنع تونس من استضافة أي بطولات أو رفع علمها في الألعاب الأولمبية
أعلنت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات "وادا" فرض عقوبات على تونس، وذلك لعدم امتثالها للمدونة العالمية لمكافحة المنشطات.
وقالت
الوكالة في بيان، أمس الثلاثاء، أن تونس لن تستضيف بطولات إقليمية أو قارية أو عالمية، ولن يُسمح برفع العلم التونسي في الألعاب الأولمبية والبارالمبية، حتى تعود البلاد إلى كنف الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.
وتابع البيان: "لن يكون الممثلون التونسيون مؤهلين أيضا للعمل في لجان أو مجالس إدارة الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات".
وأوضح البيان أن قرار عدم الامتثال "النهائي وبأثر فوري" ضد تونس، ناتج عن "عدم قدرتها على التطبيق الكامل لنسخة 2021 من المدونة العالمية لمكافحة المنشطات ضمن نظامها القانوني".
وكانت تونس
تملك مهلة 4 أشهر اعتبارا من نوفمبر/تشرين الثاني 2023 لاعتماد عدد معين من "التعديلات على النصوص التشريعية والتنظيمية" للامتثال لمدونة الإطار القانوني التونسي.
وأكدت الوكالة أنه "حتى أوائل أبريل/ نيسان، لم يتم حل مسائل عدم الامتثال بعد".
ولم تعترض المنظمة الوطنية التونسية لمكافحة المنشطات (أناد) على مزاعم الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات بشأن عدم الامتثال.