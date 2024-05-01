https://sputnikarabic.ae/20240501/مدافع-روسية-تدك-تحصينات-تابعة-لنظام-كييف-في-منطقة-حدودية-مع-مقاطعة-بيلغورود-فيديو--1088431250.html

مدافع روسية تدك تحصينات تابعة لنظام كييف في منطقة حدودية مع مقاطعة بيلغورود... فيديو

مدافع روسية تدك تحصينات تابعة لنظام كييف في منطقة حدودية مع مقاطعة بيلغورود... فيديو

سبوتنيك عربي

نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد لقيام القوات الروسية بشن ضربات على مواقع أوكرانية بمدفع هاوتزر من طراز "دي-20" في منطقة حدودية مع مقاطعة بيلغورود، ما أدى إلى... 01.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-01T12:45+0000

2024-05-01T12:45+0000

2024-05-01T12:45+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

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وتبين المشاهد لحظة استهداف المخابئ والمدافع الأوكرانية من قبل القوات الروسية بواسطة مدفع هاوتزر من طراز "دي – 20" في منطقة حدودية مع مقاطعة بيلغورود.أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن القوات الروسية شنت هجوما صاروخيا استهدف مقر قيادة عمليات "الجنوب" التابع للقوات المسلحة الأوكرانية.ووفقا للدفاع الروسية، فإنه خلال الساعات الـ 24 الماضية، قامت وحدات من مجموعة "الغرب" بتحسين الوضع على طول خط المواجهة وهزمت ألوية المشاة الآلية 14 و63 و57 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق زاغورويكوفكا في مقاطعة خاركوف، ويامبولوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية.واتخذت وحدات من مجموعة "الجنوب" مواقع أكثر فائدة، وهاجمت اللواءين 72 و93 الآليين و92 الهجومية و46 الجوية للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق أندريفكا وكورديوموفكا وكونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sputnikarabic.ae/20240501/مجموعة-روسية-تخترق-طوقا-أوكرانيا-استمر-28-يوما-وتهزم-قواته--1088424668.html

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روسيا, رصد عسكري