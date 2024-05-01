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Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240501/نائب-أوكراني-سابق-الغرب-قلق-بشأن-شرعية-زيلينسكي-1088443584.html
نائب أوكراني سابق: الغرب قلق بشأن "شرعية" زيلينسكي
نائب أوكراني سابق: الغرب قلق بشأن "شرعية" زيلينسكي
سبوتنيك عربي
صرح النائب السابق في البرلمان الأوكراني، إيغور موسيشوك، بأن الدول الغربية ستثير قريبا مسألة "شرعية الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي". 01.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-01T20:25+0000
2024-05-01T20:25+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضاف موسيشوك، في مقابلة مع قناة "أباسوف" على موقع "يوتيوب": "لقد انتهت شرعية زيلينسكي. صدقوني، ستكون هذه القضية الآن ذات أهمية كبيرة في الغرب، وفي المستقبل القريب، ستُطرح مسألة شرعية زيلينسكي".وقد تواصل موسيشوك مع مسؤولين من ألمانيا والنمسا، الذين، حسب قوله، قلقون للغاية بشأن مسألة الوضع الرسمي لزيلينسكي.وكان من المفترض إجراء الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا، في 31 مارس/آذار 2024، إلا أنها ألغيت بسبب الأحكام العرفية والتعبئة العامة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
https://sputnikarabic.ae/20240501/زعيم-حزب-فرنسي-باريس-تدمر-نفسها-من-أجل-زيلينسكي-1088441945.html
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روسيا
روسيا

نائب أوكراني سابق: الغرب قلق بشأن "شرعية" زيلينسكي

20:25 GMT 01.05.2024
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKYالرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2024
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKY
تابعنا عبر
صرح النائب السابق في البرلمان الأوكراني، إيغور موسيشوك، بأن الدول الغربية ستثير قريبا مسألة "شرعية الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي".
وأضاف موسيشوك، في مقابلة مع قناة "أباسوف" على موقع "يوتيوب": "لقد انتهت شرعية زيلينسكي. صدقوني، ستكون هذه القضية الآن ذات أهمية كبيرة في الغرب، وفي المستقبل القريب، ستُطرح مسألة شرعية زيلينسكي".
وقد تواصل موسيشوك مع مسؤولين من ألمانيا والنمسا، الذين، حسب قوله، قلقون للغاية بشأن مسألة الوضع الرسمي لزيلينسكي.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
زعيم حزب فرنسي: باريس تدمر نفسها من أجل زيلينسكي
18:51 GMT
وأضاف موسيشوك أن هذه المشكلة ستثار قريباً جداً في الصحافة الغربية وعلى المستوى الدبلوماسي.
وكان من المفترض إجراء الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا، في 31 مارس/آذار 2024، إلا أنها ألغيت بسبب الأحكام العرفية والتعبئة العامة.

وصرح زيلينسكي، أن الانتخابات الآن "ليست في الوقت المناسب" ودعا إلى وضع حد لهذه القضية.

وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
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