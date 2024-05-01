https://sputnikarabic.ae/20240501/نائب-أوكراني-سابق-الغرب-قلق-بشأن-شرعية-زيلينسكي-1088443584.html
نائب أوكراني سابق: الغرب قلق بشأن "شرعية" زيلينسكي
نائب أوكراني سابق: الغرب قلق بشأن "شرعية" زيلينسكي
سبوتنيك عربي
صرح النائب السابق في البرلمان الأوكراني، إيغور موسيشوك، بأن الدول الغربية ستثير قريبا مسألة "شرعية الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي". 01.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-01T20:25+0000
2024-05-01T20:25+0000
2024-05-01T20:25+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضاف موسيشوك، في مقابلة مع قناة "أباسوف" على موقع "يوتيوب": "لقد انتهت شرعية زيلينسكي. صدقوني، ستكون هذه القضية الآن ذات أهمية كبيرة في الغرب، وفي المستقبل القريب، ستُطرح مسألة شرعية زيلينسكي".وقد تواصل موسيشوك مع مسؤولين من ألمانيا والنمسا، الذين، حسب قوله، قلقون للغاية بشأن مسألة الوضع الرسمي لزيلينسكي.وكان من المفترض إجراء الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا، في 31 مارس/آذار 2024، إلا أنها ألغيت بسبب الأحكام العرفية والتعبئة العامة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
https://sputnikarabic.ae/20240501/زعيم-حزب-فرنسي-باريس-تدمر-نفسها-من-أجل-زيلينسكي-1088441945.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
نائب أوكراني سابق: الغرب قلق بشأن "شرعية" زيلينسكي
صرح النائب السابق في البرلمان الأوكراني، إيغور موسيشوك، بأن الدول الغربية ستثير قريبا مسألة "شرعية الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي".
وأضاف موسيشوك، في مقابلة مع قناة "أباسوف" على موقع "يوتيوب": "لقد انتهت شرعية زيلينسكي. صدقوني، ستكون هذه القضية الآن ذات أهمية كبيرة في الغرب، وفي المستقبل القريب، ستُطرح مسألة شرعية زيلينسكي".
وقد تواصل موسيشوك مع مسؤولين من ألمانيا والنمسا، الذين، حسب قوله، قلقون للغاية بشأن مسألة الوضع الرسمي لزيلينسكي.
وأضاف موسيشوك أن هذه المشكلة ستثار قريباً جداً في الصحافة الغربية وعلى المستوى الدبلوماسي.
وكان من المفترض إجراء الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا، في 31 مارس/آذار 2024، إلا أنها ألغيت بسبب الأحكام العرفية والتعبئة العامة.
وصرح زيلينسكي، أن الانتخابات الآن "ليست في الوقت المناسب" ودعا إلى وضع حد لهذه القضية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
، لسنوات.