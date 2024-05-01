نائب ليبي لـ"سبوتنيك": تشكيل حكومة جديدة أمر لا بد منه

عربي
صواريخ تكتيكية روسية تضرب مقر قيادة عمليات "الجنوب" الأوكراني
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:47 GMT
13 د
من الملعب
ريال مدريد ينتصر بالكلاسيكو على حساب برشلونة
09:03 GMT
27 د
On air
09:30 GMT
30 د
On air
10:30 GMT
30 د
كواليس السينما
محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
11:03 GMT
27 د
On air
11:31 GMT
30 د
On air
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: انهيار القوات الأوكرانية قادم و تدخل الناتو سيعتمد على طريقة إدارة روسيا للمعركة
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
هل تنجح المساعي المصرية في منع الهجوم الإسرائيلي على رفح ..؟
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
ترويض قطة شرودينغر وحقيقة لب القمر وشجرة الحياة
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:18 GMT
13 د
مرايا العلوم
ترويض قطة شرودينغر وحقيقة لب القمر وشجرة الحياة
08:31 GMT
29 د
من الملعب
تشافي هيرنانديز يعلن استمراره مع نادي برشلونة الاسباني
09:03 GMT
28 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
09:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
هل تنجح المساعي المصرية في منع الهجوم الإسرائيلي على رفح ..؟
10:30 GMT
30 د
كواليس السينما
السينما والمرأة تكامل أم إستخدام
11:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
11:29 GMT
21 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
11:50 GMT
10 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
12:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sputnikarabic.ae/20240501/نائب-ليبي-لـسبوتنيك-تشكيل-حكومة-جديدة-أمر-لا-بد-منه-1088425606.html
نائب ليبي لـ"سبوتنيك": تشكيل حكومة جديدة أمر لا بد منه
نائب ليبي لـ"سبوتنيك": تشكيل حكومة جديدة أمر لا بد منه
سبوتنيك عربي
قال عضو مجلس النواب الليبي، عبد المنعم العرفي، إنه تم استلام ملفات لأشخاص مستوفيين للشروط لمنصب رئيس الحكومة، لافتا إلى أن هذا الأمر ليس بجديد، إذ يدور الحديث... 01.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-01T10:35+0000
2024-05-01T10:35+0000
حصري
أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي
الأخبار
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/0b/1080934086_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_c3107415cbd12ec53d6f91974834ed81.jpg
وأضاف العرفي في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، كانت هناك آلية لاختيار رئيس الحكومة حتى لا يتفرد مجلس النواب باختيار رئيس حكومة من طرفه.وأوضح: "كانت الآلية أن يحصل المُرشح على 20 تزكية من المجلس الأعلى للدولة، و10 تزكيات من مجلس النواب أو يتم منح الثقة من البرلمان".وتابع: "على أن تكون حكومة هناك مصغرة (تكنوقراط) مهمتها الإشراف على الانتخابات وهذه أقرب الآليات التي تم التوصل إليها حتى لا ينفرد مجلس النواب في اختيار رئيس حكومة". وأكد النائب الليبي أن ذلك يأتي وفق الشروط والعدد، إذ تقسم على عدد الأعضاء كل منهم يتحصل على 20 تزكية، وبالتالي لن يتجاوز 6 متقدمين حسب تزكية الأعضاء.كما أفاد بأن مجلسي النواب والأعلى للدولة اتفقا على تشكيل لجنة من المجلسين لبحث آلية تشكيل الحكومة، مؤكدا أن تشكيل الحكومة أمر لابد منه.لا تزال مسألة تشكيل الحكومة الليبية الجديدة نقطة خلاف بين الأطراف السياسية المتنازعة في البلاد، ولم تتفق كل الكتل السياسية على شخصية واحدة، فكل طرف لديه مرشح ولا يريد بديلا عنه، في ظل الاتفاقات السياسية والمحاصصة التي انتهجتها الأطراف السياسية في كل الحكومات المتعاقبة.وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في ظل وجود حكومتين في البلاد، واحدة شرقي البلاد مكلفة من البرلمان، وأخرى في الغرب وهي منبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، إذ ترفض الحكومة في طرابلس غربي البلاد، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.وكان من المقرر أن تُجرى أول انتخابات رئاسية في تاريخ ليبيا، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، لكن خلافات سياسية بين مختلف أطراف الأزمة الليبية، فضلا عن خلافات حول قانون الانتخابات حالت دون إجرائها.
https://sputnikarabic.ae/20240424/خلافات-حول-تشكيل-الحكومة-الليبية-الجديدة-1088260670.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/0b/1080934086_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_ff90db54c73ba2d6414b7d0b13a6dcaf.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
حصري, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار
حصري, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار

نائب ليبي لـ"سبوتنيك": تشكيل حكومة جديدة أمر لا بد منه

10:35 GMT 01.05.2024
© Sputnik . MAHER ALSHAERYعلم ليبيا
علم ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2024
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
تابعنا عبر
حصري
قال عضو مجلس النواب الليبي، عبد المنعم العرفي، إنه تم استلام ملفات لأشخاص مستوفيين للشروط لمنصب رئيس الحكومة، لافتا إلى أن هذا الأمر ليس بجديد، إذ يدور الحديث عن ضرورة وجود حكومة موحدة.
وأضاف العرفي في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، كانت هناك آلية لاختيار رئيس الحكومة حتى لا يتفرد مجلس النواب باختيار رئيس حكومة من طرفه.
وأوضح: "كانت الآلية أن يحصل المُرشح على 20 تزكية من المجلس الأعلى للدولة، و10 تزكيات من مجلس النواب أو يتم منح الثقة من البرلمان".
وتابع: "على أن تكون حكومة هناك مصغرة (تكنوقراط) مهمتها الإشراف على الانتخابات وهذه أقرب الآليات التي تم التوصل إليها حتى لا ينفرد مجلس النواب في اختيار رئيس حكومة".
وأكد النائب الليبي أن ذلك يأتي وفق الشروط والعدد، إذ تقسم على عدد الأعضاء كل منهم يتحصل على 20 تزكية، وبالتالي لن يتجاوز 6 متقدمين حسب تزكية الأعضاء.
علم ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2024
خلافات حول تشكيل الحكومة الليبية الجديدة
24 أبريل, 16:42 GMT
ولم يتطرق العرفي لذكر أسماء بعينها، ولكنه أشار إلى أن المُرشحين تقدموا واستوفوا شروطهم، وبإمكانهم التصريح عن ذلك بأنفسهم.
كما أفاد بأن مجلسي النواب والأعلى للدولة اتفقا على تشكيل لجنة من المجلسين لبحث آلية تشكيل الحكومة، مؤكدا أن تشكيل الحكومة أمر لابد منه.
لا تزال مسألة تشكيل الحكومة الليبية الجديدة نقطة خلاف بين الأطراف السياسية المتنازعة في البلاد، ولم تتفق كل الكتل السياسية على شخصية واحدة، فكل طرف لديه مرشح ولا يريد بديلا عنه، في ظل الاتفاقات السياسية والمحاصصة التي انتهجتها الأطراف السياسية في كل الحكومات المتعاقبة.
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في ظل وجود حكومتين في البلاد، واحدة شرقي البلاد مكلفة من البرلمان، وأخرى في الغرب وهي منبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، إذ ترفض الحكومة في طرابلس غربي البلاد، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.
وكان من المقرر أن تُجرى أول انتخابات رئاسية في تاريخ ليبيا، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، لكن خلافات سياسية بين مختلف أطراف الأزمة الليبية، فضلا عن خلافات حول قانون الانتخابات حالت دون إجرائها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Новоприбывшее на Запорожское направление пополнение ВС РФ проходит обучение на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:55 GMTЖурналисты снимают видео с крыши поврежденного здания напротив разрушенного здания больницы Аль-Салам в Хан-Юнисе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... إسرائيل ستعلن عن منطقة آمنة للنازحين بعد تأكيد نتنياهو بدخول رفح05:10 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала