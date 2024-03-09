https://sputnikarabic.ae/20240309/رئيس-مجلس-النواب-الليبي-الحوار-يدور-الآن-حول-آلية-تشكيل-حكومة-جديدة-1086810928.html

رئيس مجلس النواب الليبي: الحوار يدور الآن حول آلية تشكيل حكومة جديدة

رئيس مجلس النواب الليبي: الحوار يدور الآن حول آلية تشكيل حكومة جديدة

سبوتنيك عربي

أعلن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، الجمعة، أن الحوار مع الأطراف الدولية والمحلية حول الأزمة الراهنة في ليبيا، يدور حول آلية تشكيل الحكومة الجديدة، مؤكدًا... 09.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-09T03:06+0000

2024-03-09T03:06+0000

2024-03-09T03:06+0000

رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح

أخبار ليبيا اليوم

العالم العربي

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/15/1065379321_0:48:3083:1782_1920x0_80_0_0_b259bd11e91abe56b4d5f3e062ce26fc.jpg

بنغازي - سبوتنيك. وقال صالح في لقاء تلفزيوني مع قناة "المستقبل" الليبية التابعة للبرلمان إن "الشعب الليبي يطالب بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وهي الحل الأمثل للأزمة والمجتمع الدولي يدعم هذا الاتجاه"، مشيرًا إلى أن "المبعوث الأممي للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي متفهم لصحة القوانين الانتخابية وضرورة تشكيل حكومة واحدة، والحوار الآن يدور حول آلية تشكيل الحكومة".وثمن عقيلة على "دور أعضاء مجلس الدولة وتجاوبهم وفهمهم للمرحلة الخطِرة التي تمر بها البلاد". مضيفًا: "قد أجرينا عدة لقاءات وسيكون لنا زيارات إلى بعض الدول خلال الأيام القادمة".وأشار إلى أن "المفوضية الوطنية العليا للانتخابات جاهزة لإجراء الانتخابات ولكن في وجود حكومة واحدة"، مشيرًا إلى أن "تأخير إجراء الانتخابات وتشكيل حكومة واحدة يشكل خطرًا على وحدة البلاد".وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في ظل وجود حكومتين في البلاد، واحدة شرقي البلاد مكلفة من البرلمان، وأخرى في الغرب وهي منبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، إذ ترفض الحكومة في طرابلس غربي البلاد، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.وكان من المقرر أن تُجرى أول انتخابات رئاسية في تاريخ ليبيا، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، لكن خلافات سياسية بين مختلف أطراف الأزمة الليبية، فضلا عن خلافات حول قانون الانتخابات حالت دون إجرائها.

https://sputnikarabic.ae/20240301/حكومة-الوحدة-الليبية-توقع-مع-تركيا-مذكرة-تفاهم-في-المجالات-العسكرية-1086550864.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي