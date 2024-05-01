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وزير الخارجية السعودي يتصل بقادة طرفي النزاع في السودان
وزير الخارجية السعودي يتصل بقادة طرفي النزاع في السودان
سبوتنيك عربي
أجرى وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الأربعاء، اتصالًا هاتفيا بكل من رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم... 01.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-01T20:44+0000
2024-05-01T20:44+0000
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وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس)، إن "الاتصالين شهدا مناقشة مستجدات الأوضاع الراهنة في السودان، وتداعياتها على الشعب السوداني"، كما أكد ابن فرحان "أهمية العمل على حماية السودان وشعبه من حدوث المزيد من الدمار وتفاقم الأوضاع الإنسانية الصعبة".ودعا وزير الخارجية السعودي، الطرفين إلى تغليب مصلحة الشعب السوداني، ووقف الاقتتال لحماية مؤسسات الدولة وحماية السودان والمضي به إلى بر الأمان.وفي وقت سابق، دعت وزارة الخارجية السعودية، يوم الأحد الماضي، أطراف النزاع في السودان، إلى الالتزام بمخرجات محادثات جدة، معربة عن بالغ قلقها جراء تصاعد التوترات العسكرية في منطقة الفاشر شمالي دارفور.ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، عن الوزارة بيانا جددت فيه الدعوة إلى الالتزام بمخرجات محادثات جدة "الرامية إلى تحقيق مصلحة الشعب السوداني من خلال الإسراع في الاتفاق حول مشروع وقف الأعمال العدائية وحل الأزمة عبر الحوار السياسي، للحفاظ على وحدة جمهورية السودان وأمن شعبه ومقدراته".وعقد مجلس الأمن الدولي جلسة في العاشرة من صباح الاثنين الماضي، لمناقشة ما وصفته بعثة السودان في الأمم المتحدة بـ"العدوان الإماراتي على السودان".في سياق متصل، أعربت الخارجية الإماراتية، الأسبوع الماضي، عن قلقها العميق بشأن تصاعد التوترات في مدينة الفاشر الواقعة شمالي دارفور، والتهديد الذي تشكله على المدنيين السودانيين.ودعا البيان الإماراتي جميع الأطراف المتحاربة في البلاد إلى الامتثال لالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي، وضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة وفورية لتخفيف حدة التوترات وتجنب انزلاق دولة السودان إلى مستويات من عدم الاستقرار.وتتواصل، منذ أكثر من عام، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.
https://sputnikarabic.ae/20240501/تشاد-نعترف-بطرفي-الصراع-في-السودان-ولا-ندعم-أيا-منهما-1088421907.html
https://sputnikarabic.ae/20240430/أمريكا-تناشد-الدول-بما-فيها-الإمارات-وقف-دعم-طرفي-الحرب-في-السودان-1088394206.html
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العالم العربي, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة
العالم العربي, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة

وزير الخارجية السعودي يتصل بقادة طرفي النزاع في السودان

20:44 GMT 01.05.2024
© AFP 2023 / MARCO LONGARIوزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان
وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2024
© AFP 2023 / MARCO LONGARI
تابعنا عبر
أجرى وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الأربعاء، اتصالًا هاتفيا بكل من رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو (حميدتي).
وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس)، إن "الاتصالين شهدا مناقشة مستجدات الأوضاع الراهنة في السودان، وتداعياتها على الشعب السوداني"، كما أكد ابن فرحان "أهمية العمل على حماية السودان وشعبه من حدوث المزيد من الدمار وتفاقم الأوضاع الإنسانية الصعبة".
ودعا وزير الخارجية السعودي، الطرفين إلى تغليب مصلحة الشعب السوداني، ووقف الاقتتال لحماية مؤسسات الدولة وحماية السودان والمضي به إلى بر الأمان.
منظمة أطباء بلا حدود تطالب بتوسيع عاجل وسريع للاستجابة الإنسانية في السودان بعد مرور عام على الحرب بها - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2024
تشاد: نعترف بطرفي الصراع في السودان ولا ندعم أيا منهما
07:32 GMT
وفي وقت سابق، دعت وزارة الخارجية السعودية، يوم الأحد الماضي، أطراف النزاع في السودان، إلى الالتزام بمخرجات محادثات جدة، معربة عن بالغ قلقها جراء تصاعد التوترات العسكرية في منطقة الفاشر شمالي دارفور.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، عن الوزارة بيانا جددت فيه الدعوة إلى الالتزام بمخرجات محادثات جدة "الرامية إلى تحقيق مصلحة الشعب السوداني من خلال الإسراع في الاتفاق حول مشروع وقف الأعمال العدائية وحل الأزمة عبر الحوار السياسي، للحفاظ على وحدة جمهورية السودان وأمن شعبه ومقدراته".
وعقد مجلس الأمن الدولي جلسة في العاشرة من صباح الاثنين الماضي، لمناقشة ما وصفته بعثة السودان في الأمم المتحدة بـ"العدوان الإماراتي على السودان".
اشتباكات في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2024
أمريكا تناشد الدول بما فيها الإمارات وقف دعم طرفي الحرب في السودان
أمس, 07:13 GMT
في سياق متصل، أعربت الخارجية الإماراتية، الأسبوع الماضي، عن قلقها العميق بشأن تصاعد التوترات في مدينة الفاشر الواقعة شمالي دارفور، والتهديد الذي تشكله على المدنيين السودانيين.
ودعا البيان الإماراتي جميع الأطراف المتحاربة في البلاد إلى الامتثال لالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي، وضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة وفورية لتخفيف حدة التوترات وتجنب انزلاق دولة السودان إلى مستويات من عدم الاستقرار.
وتتواصل، منذ أكثر من عام، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.
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