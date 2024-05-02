https://sputnikarabic.ae/20240502/الاستخبارات-الأمريكية-روسيا-تحرز-تقدما-تدريجيا-وستحقق-اختراقات-تكتيكية-في-ساحة-المعركة--1088474264.html
الاستخبارات الأمريكية: روسيا تحرز تقدما تدريجيا وستحقق اختراقات تكتيكية في ساحة المعركة
الاستخبارات الأمريكية: روسيا تحرز تقدما تدريجيا وستحقق اختراقات تكتيكية في ساحة المعركة
سبوتنيك عربي
أعلنت مديرة المخابرات الوطنية الأمريكية أفريل هاينز، أن الجيش الروسي لديه القدرة على تحقيق اختراق على محوري دونيتسك وخاركوف. 02.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-02T14:31+0000
2024-05-02T14:31+0000
2024-05-02T14:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقالت في جلسة استماع للجنة بمجلس الشيوخ: "تحرز روسيا تقدما تدريجيا في ساحة المعركة مع احتمال تحقيق اختراقات تكتيكية على الخطوط الأمامية في مناطق مثل دونيتسك وخاركوف".وأشارت هاينز إلى أن الولايات المتحدة لا تتعهد بالتنبؤ بموعد انتهاء الصراع الأوكراني، ولا تتوقع حل الوضع في المستقبل القريب. وقال وزير الدفاع سيرغي شويغو الأسبوع الماضي، إن القوات الروسية لديها زمام المبادرة على طول خط الاتصال القتالي بأكمله وتواصل إخراج القوات المسلحة الأوكرانية من الخطوط المحتلة. وتم تحرير بيرفومايسكو وبوغدانوفكا ونوفوميخيلوفكا في جمهورية دونيتسك. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع هذا الأسبوع أنه تمت السيطرة على قريتي سيمينوفكا وبرديتشي.
https://sputnikarabic.ae/20240502/تدمير-أول-مدرعة-بوما-66-إيطالية-خلال-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1088451233.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
الاستخبارات الأمريكية: روسيا تحرز تقدما تدريجيا وستحقق اختراقات تكتيكية في ساحة المعركة
أعلنت مديرة المخابرات الوطنية الأمريكية أفريل هاينز، أن الجيش الروسي لديه القدرة على تحقيق اختراق على محوري دونيتسك وخاركوف.
وقالت في جلسة استماع للجنة بمجلس الشيوخ: "تحرز روسيا تقدما تدريجيا في ساحة المعركة مع احتمال تحقيق اختراقات تكتيكية على الخطوط الأمامية في مناطق مثل دونيتسك وخاركوف".
وأشارت هاينز إلى أن الولايات المتحدة لا تتعهد بالتنبؤ بموعد انتهاء الصراع الأوكراني، ولا تتوقع حل الوضع في المستقبل القريب.
وقال وزير الدفاع سيرغي شويغو الأسبوع الماضي، إن القوات الروسية لديها زمام المبادرة على طول خط الاتصال القتالي بأكمله وتواصل إخراج القوات المسلحة الأوكرانية من الخطوط المحتلة.
وتم تحرير بيرفومايسكو وبوغدانوفكا ونوفوميخيلوفكا في جمهورية دونيتسك. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع هذا الأسبوع أنه تمت السيطرة على قريتي سيمينوفكا وبرديتشي.