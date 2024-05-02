https://sputnikarabic.ae/20240502/الجنود-الأوكرانيون-يصفون-هجمات-الجيش-الروسي-بأنها-لا-يمكن-التنبؤ-بها-1088475083.html

الجنود الأوكرانيون يصفون هجمات الجيش الروسي بأنها لا يمكن التنبؤ بها

الجنود الأوكرانيون يصفون هجمات الجيش الروسي بأنها لا يمكن التنبؤ بها

سبوتنيك عربي

ذكرت مجلة بريطانية، أن الجيش الأوكراني يصف هجمات القوات المسلحة الروسية بأنها لا يمكن التنبؤ بها، ويدرك التهديد المستمر الذي تشكله الطائرات الروسية من دون... 02.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-02T15:36+0000

2024-05-02T15:36+0000

2024-05-02T15:36+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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ووفقا للمجلة التي أجرت مقابلات مع جنود أوكرانيين، فإن الهجمات الروسية كانت مستمرة "لكن لا يمكن التنبؤ بها في كثير من الأحيان".ووفقا للجنود الأوكرانيين، فإن الطائرات الروسية من دون طيار تشكل تهديدا مستمرا لهم، "وإن الافتقار إلى القوى العاملة الجديدة أدى إلى حقيقة أنها مشتتة ومتعبة".وكانت روسيا قد أرسلت، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا.وأكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن دول الناتو "تلعب بالنار" من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة، مشددًا على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا للقوات الروسية.

https://sputnikarabic.ae/20240502/الاستخبارات-الأمريكية-روسيا-تحرز-تقدما-تدريجيا-وستحقق-اختراقات-تكتيكية-في-ساحة-المعركة--1088474264.html

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