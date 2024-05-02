https://sputnikarabic.ae/20240502/الجنود-الأوكرانيون-يصفون-هجمات-الجيش-الروسي-بأنها-لا-يمكن-التنبؤ-بها-1088475083.html
الجنود الأوكرانيون يصفون هجمات الجيش الروسي بأنها لا يمكن التنبؤ بها
الجنود الأوكرانيون يصفون هجمات الجيش الروسي بأنها لا يمكن التنبؤ بها
سبوتنيك عربي
ذكرت مجلة بريطانية، أن الجيش الأوكراني يصف هجمات القوات المسلحة الروسية بأنها لا يمكن التنبؤ بها، ويدرك التهديد المستمر الذي تشكله الطائرات الروسية من دون... 02.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-02T15:36+0000
2024-05-02T15:36+0000
2024-05-02T15:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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ووفقا للمجلة التي أجرت مقابلات مع جنود أوكرانيين، فإن الهجمات الروسية كانت مستمرة "لكن لا يمكن التنبؤ بها في كثير من الأحيان".ووفقا للجنود الأوكرانيين، فإن الطائرات الروسية من دون طيار تشكل تهديدا مستمرا لهم، "وإن الافتقار إلى القوى العاملة الجديدة أدى إلى حقيقة أنها مشتتة ومتعبة".وكانت روسيا قد أرسلت، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا.وأكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن دول الناتو "تلعب بالنار" من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة، مشددًا على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا للقوات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240502/الاستخبارات-الأمريكية-روسيا-تحرز-تقدما-تدريجيا-وستحقق-اختراقات-تكتيكية-في-ساحة-المعركة--1088474264.html
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روسيا
الجنود الأوكرانيون يصفون هجمات الجيش الروسي بأنها لا يمكن التنبؤ بها
ذكرت مجلة بريطانية، أن الجيش الأوكراني يصف هجمات القوات المسلحة الروسية بأنها لا يمكن التنبؤ بها، ويدرك التهديد المستمر الذي تشكله الطائرات الروسية من دون طيار.
ووفقا للمجلة التي أجرت مقابلات مع جنود أوكرانيين، فإن الهجمات الروسية كانت مستمرة "لكن لا يمكن التنبؤ بها في كثير من الأحيان".
ووفقا للجنود الأوكرانيين، فإن الطائرات الروسية من دون طيار تشكل تهديدا مستمرا لهم، "وإن الافتقار إلى القوى العاملة الجديدة أدى إلى حقيقة أنها مشتتة ومتعبة".
وفي نهاية أبريل/ نيسان الفائت، أعلن القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية، ألكسندر سيرسكي، عن تفاقم الوضع على الجبهة، وأشار إلى أن القوات الروسية تتمتع بميزة كبيرة ونجاحات تكتيكية.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن إمداد الغرب لكييف بالأسلحة والمال والمرتزقة والمستشارين العسكريين الأجانب، لن يساعد القوات الأوكرانية وسيؤدي فقط إلى إطالة أمد الصراع.
وكانت روسيا قد أرسلت، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا.
وأكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن دول الناتو "تلعب بالنار" من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة، مشددًا على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا للقوات الروسية.