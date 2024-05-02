https://sputnikarabic.ae/20240502/الجيش-الأمريكي-تعلن-تدمير-3-طائرات-مسيرة-في-منطقة-خاضعة-لسيطرة-أنصار-الله-باليمن-1088484120.html

الجيش الأمريكي تعلن تدمير 3 طائرات مسيرة في منطقة خاضعة لسيطرة "أنصار الله" باليمن

الجيش الأمريكي تعلن تدمير 3 طائرات مسيرة في منطقة خاضعة لسيطرة "أنصار الله" باليمن

سبوتنيك عربي

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتاكوم"، اليوم الجمعة، تدمير 3 طائرات مسيرة في منطقة خاضعة لسيطرة "أنصار الله" (الحوثيين) باليمن. 02.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-02T23:50+0000

2024-05-02T23:50+0000

2024-05-02T23:50+0000

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القاهرة - سبوتنيك. وقالت "سنتاكوم" في بيان عبر منصة "إكس": "في حوالي الساعة 2:00 بعد الظهر. (بتوقيت صنعاء) في 2 مايو 2024، نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية في الاشتباك وتدمير ثلاثة طائرات مسيرة في منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".وأضافت: "تقرر أن هذه الطائرات تمثل تهديدًا وشيكًا للولايات المتحدة وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة. يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانًا وأمانًا للسفن الأميركية والتحالف والسفن التجارية".وبدأت أمريكا وبريطانيا في 12 كانون الثاني/ يناير الماضي، تنفيذ هجوم واسع على مواقع "أنصار الله" في مدن يمنية عدة، على خلفية هجمات الجماعة في البحرين الأحمر والعربي التي تقول إنها تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها، قبل أن توسع الجماعة دائرة الاستهداف ليشمل السفن الأميركية والبريطانية رداً على الغارات الجوية.وأعلنت "أنصار الله"، في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أنها ستساند فصائل المقاومة الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في غزة، بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، حال تدخل أميركا عسكرياً بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.وبين الحين والآخر تعلن جماعة "أنصار الله" أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران وسوريا وحزب الله اللبناني وفصائل المقاومة الفلسطينية، مؤكدة استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانب المقاومة الفلسطينية.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن