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الخارجية الصينية لـ"سبوتنيك": واشنطن أكبر قوة محركة لعسكرة الفضاء وأخطر تهديد لأمنه
الخارجية الصينية لـ"سبوتنيك": واشنطن أكبر قوة محركة لعسكرة الفضاء وأخطر تهديد لأمنه
سبوتنيك عربي
وصفت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الخميس، الولايات المتحدة الأمريكية بأنها أكبر قوة محركة لعسكرة الفضاء وأخطر تهديد لأمنه، متهمة واشنطن بالحديث عن "التهديد... 02.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-02T12:26+0000
2024-05-02T12:26+0000
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
الفضاء
العالم
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وقالت وزارة الخارجية الصينية، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، إن "الولايات المتحدة الأمريكية ظلت تكرر لوقت طويل نظرية "التهديد الصيني في الفضاء" للتشهير بالصين، ولكن ذلك ليس سوى بحث عن مبرر لتوسيع قوتها العسكرية في الفضاء والحفاظ على الهيمنة العسكرية".وأضافت: "إنها (الولايات المتحدة) أكبر قوة محركة لعسكرة الفضاء وتحويله إلى ساحة للعمليات العسكرية، وهي أيضًا أخطر تهديد لأمن الفضاء".وأضافت الخارجية الصينية: "ندعو الجانب الأمريكي مرة أخرى إلى التوقف عن نشر التصريحات الكاذبة، والتوقف عن بناء الأسلحة والاستعداد للحرب في الفضاء الخارجي، وتحمل المسؤولية الواقعة عليها بحق".وفي 28 أبريل/ نيسان الفائت، قال المتحدث باسم الإدارة الوطنية لتكنولوجيا الفضاء الجوي (ناتا) في كوريا الشمالية، إن "أمريكا تقوم ببناء جيش فضائي كبير فوق شبه الجزيرة الكورية والمنطقة المحيطة بها بهدف نهائي هو شن هجوم نووي وقائي"، متهما واشنطن بتصعيد احتمال اندلاع حرب فعلية في المنطقة.وأضاف المتحدث إن لكوريا الشمالية الحق في تطوير الفضاء واستخدامه كوسيلة عسكرية للدفاع عن النفس، مكررا موقف البلاد بشأن تطوير الفضاء.
https://sputnikarabic.ae/20240428/كوريا-الشمالية-تؤكد-مجددا-خطتها-لتعزيز-قدراتها-في-التجسس-الفضائي-1088357146.html
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الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, الفضاء, العالم
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, الفضاء, العالم

الخارجية الصينية لـ"سبوتنيك": واشنطن أكبر قوة محركة لعسكرة الفضاء وأخطر تهديد لأمنه

12:26 GMT 02.05.2024
© AP Photo / Jae C. Hongرفع العلم الصيني خلال حفل توزيع الميداليات للتزلج الحر للسيدات في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022 في بكين، 8 فبراير 2022.
رفع العلم الصيني خلال حفل توزيع الميداليات للتزلج الحر للسيدات في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022 في بكين، 8 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2024
© AP Photo / Jae C. Hong
تابعنا عبر
وصفت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الخميس، الولايات المتحدة الأمريكية بأنها أكبر قوة محركة لعسكرة الفضاء وأخطر تهديد لأمنه، متهمة واشنطن بالحديث عن "التهديد الصيني في الفضاء" لتبرير توسيع قوتها العسكرية.
وقالت وزارة الخارجية الصينية، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، إن "الولايات المتحدة الأمريكية ظلت تكرر لوقت طويل نظرية "التهديد الصيني في الفضاء" للتشهير بالصين، ولكن ذلك ليس سوى بحث عن مبرر لتوسيع قوتها العسكرية في الفضاء والحفاظ على الهيمنة العسكرية".
وأضافت: "إنها (الولايات المتحدة) أكبر قوة محركة لعسكرة الفضاء وتحويله إلى ساحة للعمليات العسكرية، وهي أيضًا أخطر تهديد لأمن الفضاء".

وصرحت وزارة الخارجية الصينية، في حديث مع "سبوتنيك"، أن "الولايات المتحدة تُعرّف الفضاء علناً على أنه ساحة معركة، وتعمل بنشاط على تطوير الإمكانات العسكرية في الفضاء الخارجي، وتثير المواجهة بين الدول الكبرى".

مشاة يسيرون أمام شاشة تعرض إطلاق قمر الاستطلاع الكوري الشمالي ماليجيونغ -1، في منطقة أكيهابارا بطوكيو، 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2024
كوريا الشمالية تؤكد مجددا خطتها لتعزيز قدراتها في التجسس الفضائي
28 أبريل, 12:39 GMT
وأضافت الخارجية الصينية: "ندعو الجانب الأمريكي مرة أخرى إلى التوقف عن نشر التصريحات الكاذبة، والتوقف عن بناء الأسلحة والاستعداد للحرب في الفضاء الخارجي، وتحمل المسؤولية الواقعة عليها بحق".
وفي 28 أبريل/ نيسان الفائت، قال المتحدث باسم الإدارة الوطنية لتكنولوجيا الفضاء الجوي (ناتا) في كوريا الشمالية، إن "أمريكا تقوم ببناء جيش فضائي كبير فوق شبه الجزيرة الكورية والمنطقة المحيطة بها بهدف نهائي هو شن هجوم نووي وقائي"، متهما واشنطن بتصعيد احتمال اندلاع حرب فعلية في المنطقة.
كما نددت كوريا الشمالية بالتصريحات الأخيرة التي أدلى بها قائد القيادة الفضائية الأمريكية، ستيفن وايتنج، بأن إطلاق كوريا الشمالية للقمر الصناعي ينتهك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، قائلة إن الولايات المتحدة تتصرف على أساس "معايير مزدوجة".
وأضاف المتحدث إن لكوريا الشمالية الحق في تطوير الفضاء واستخدامه كوسيلة عسكرية للدفاع عن النفس، مكررا موقف البلاد بشأن تطوير الفضاء.
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